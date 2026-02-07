Ir a trabajar con 38 de fiebre depende de si estamos en crisis: las bajas médicas aumentan en fase de crecimiento y caen en recesión

Una mujer va al centro de salud. (EFE)

Cuando en 2013 había en España más de seis millones de parados, si te ponías malo con fiebre, gripe o un catarro igual te pensabas si ir al médico y que te diera la baja. Ya podía estar saliendote sangre por los ojos que al trabajo ibas. El miedo a perder el empleo parece estar por encima de la salud y así lo indican los datos que ha publicado esta semana la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Y es que las bajas médicas en España presentan un comportamiento claramente relacionado con el ciclo económico.

La incidencia de la incapacidad temporal (IT) tiende a aumentar en momentos de expansión y a reducirse en épocas de contracción económica. Este fenómeno, conocido como prociclicidad, es uno de los hallazgos del estudio que evalúa el gasto público asociado a la prestación de incapacidad temporal entre 2017 y 2024.

La Airef ha utilizado datos de millones de bajas médicas para realizar un seguimiento detallado de la evolución de cómo es su comportamiento en el sistema español. En este periodo, la incidencia de la IT por contingencias comunes pasó de 21,4 casos por cada 1.000 afiliados en 2017 a 33,9 en 2024, lo que supone un incremento del 58,4%. Este aumento está vinculado a la evolución del empleo, la regulación laboral y las condiciones económicas generales.

Cómo calcular el dinero que vas a cobrar si has estado de baja médica.

El análisis histórico muestra que la incidencia de la IT cae en épocas de crisis, como ocurrió durante los años de mayor desempleo entre 2008 y 2013, y aumenta con la recuperación y el crecimiento del empleo. La Airef identifica una correlación directa entre la tasa de desempleo y la incidencia de la IT: cuando sube el desempleo, las bajas médicas disminuyen y, cuando el mercado laboral se fortalece, las bajas aumentan. Esta relación se mantiene incluso tras controlar factores sociodemográficos, sectoriales y territoriales.

Qué paso con la reforma laboral y la subida del SMI

Entre los factores que explican este comportamiento se encuentran, por un lado, la percepción de seguridad laboral. Durante las crisis económicas, los trabajadores tienden a evitar ausencias por enfermedad ante el temor a perder el empleo o a ver perjudicadas sus condiciones laborales. En cambio, cuando el empleo es más estable y la economía crece, aumenta la confianza para acogerse a la prestación de IT ante situaciones de enfermedad o accidente, incrementando así la incidencia de bajas, concluye el informe.

Este patrón se manifestó de manera especialmente clara en los años más recientes, marcados por importantes reformas normativas. La Airef ha realizado un análisis causal de dos grandes hitos legislativos: la reforma laboral de 2021 y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en 2019. Ambos cambios se produjeron en un contexto de recuperación económica y mayor dinamismo del mercado de trabajo.

La reforma laboral de 2021 eliminó la figura del contrato por obra y servicio y obligó a las empresas a transformar los contratos temporales en indefinidos. Este cambio estructural en la contratación tuvo un efecto directo sobre la incapacidad temporal: según el informe, el paso de un contrato temporal a uno indefinido incrementó en torno a un 30% la probabilidad de iniciar un episodio de IT. Además, la ratio de días en IT respecto al total de días trabajados aumentó un 62% tras el cambio de modalidad contractual.

Una trabajadora de baja médica (Canva)

La explicación de este fenómeno radica en la mayor estabilidad laboral que ofrecen los contratos indefinidos. Cuando el trabajador percibe que su puesto es más seguro y que la ausencia por enfermedad no le supondrá un riesgo inmediato de despido o de no renovación, la propensión a solicitar la baja médica aumenta. Este efecto se vio acentuado con la reforma, que eliminó buena parte de la temporalidad y fortaleció los derechos de los asalariados.

Por otra parte, la subida del SMI en 2019 —que supuso un aumento del 22,3%, pasando de 735,9 euros a 900 euros mensuales— generó expectativas sobre un posible incremento en la incidencia de bajas, debido a la mejora de la protección económica para los trabajadores con salarios más bajos. Sin embargo, la Airef concluye que, tras analizar el comportamiento de los trabajadores con bases de cotización próximas al SMI y comparar su evolución con otros grupos de control, no se observan efectos estadísticamente significativos en la probabilidad de iniciar un episodio de IT tras la subida salarial. Si bien el contexto general de crecimiento económico favoreció un mayor uso de la prestación, el incremento concreto del SMI no tuvo un impacto diferenciado sobre la incidencia de bajas médicas.

El informe también señala que el Real Decreto 956/2018, que incrementó al 100% el complemento retributivo para los empleados públicos en situación de IT, tuvo un efecto notable sobre la incidencia de bajas en este colectivo: la probabilidad de iniciar una baja mensual aumentó un 40%, aunque la duración media de las mismas se redujo un 30%. El resultado neto fue un incremento del 14% en los días no trabajados por IT, lo que evidencia cómo la generosidad de la prestación y las garantías normativas influyen en el comportamiento de los trabajadores.

Factores que condicionan la baja médica

El análisis de la Airef pone de relieve que, junto al ciclo económico y las reformas laborales, existen otros factores que condicionan la evolución de las bajas médicas: el tamaño de la empresa, el tipo de contrato, el nivel salarial, el sector de actividad, la edad y el sexo del trabajador, así como la reiteración de episodios previos de IT. No obstante, cuando se estima el impacto de variables observables e inobservables, la tasa de desempleo y los efectos idiosincráticos de cada persona son los que mayor poder explicativo tienen sobre la probabilidad de iniciar una baja.

Un hombre visiblemente enfermo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es decir, la Airef constata que los modelos predictivos basados en la tasa de desempleo y características individuales explican la mayor parte de la evolución de la incidencia de la IT. En 2024, sin embargo, los modelos pronosticaban un 11% menos de bajas de las que realmente se observaron, lo que sugiere la existencia de factores adicionales, probablemente vinculados a la demanda asistencial y a la evolución de la salud pública tras la pandemia.

El informe también documenta cómo el incremento de la demanda en atención primaria y el deterioro de las listas de espera del Sistema Nacional de Salud han influido en el aumento de las bajas médicas, especialmente en ciertas patologías como trastornos mentales y enfermedades musculoesqueléticas, que presentan mayores duraciones y una incidencia creciente en los últimos años.