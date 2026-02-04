La AIReF alerta de una falta de control de las bajas médicas y reclama una supervisión anticipada de la Seguridad Social

Una trabajadora de baja médica (Canva)

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha reclamado reforzar los mecanismos de control del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para que la supervisión de las bajas laborales se realice de forma más temprana y eficaz, sobre todo en los supuestos de ausencias reiteradas. El organismo advierte de que la incapacidad temporal (IT) ha experimentado un fuerte repunte en los últimos años y considera necesario anticipar la detección de posibles situaciones de cronificación para evitar que se consoliden procesos de larga duración.

El estudio sobre incapacidad temporal publicado este miércoles por la AIReF refleja que la incidencia de las bajas ha aumentado un 60% entre 2017 y 2024, mientras que la duración media se ha incrementado un 15%. Este escenario ha disparado el gasto por esta prestación hasta superar los 16.500 millones de euros, una cifra que prácticamente triplica la registrada en 2014 y que sitúa a la IT como la segunda mayor partida de la Seguridad Social, solo por detrás de las pensiones.

La radiografía elaborada por la AIReF revela además que las bajas están muy concentradas en un grupo reducido de trabajadores: el 25% acumula el 55% de los episodios de incapacidad temporal, un fenómeno que el organismo denomina “efecto reiteración”. Las bajas resultan más probables en las empresas de gran tamaño que en las pequeñas, tienden a disminuir cuando el ciclo económico empeora y aumentan en los periodos en los que se alargan las listas de espera sanitarias, lo que retrasa diagnósticos y tratamientos.

Salud mental y problemas musculoesqueléticos

Desde el punto de vista clínico, las patologías musculoesqueléticas y respiratorias continúan siendo las de mayor incidencia, aunque el mayor crecimiento se concentra en las infecciones y, especialmente, en los trastornos mentales. En este último grupo la duración media de los procesos ha pasado de 67 días en 2017 a 98,5 días en 2024, y el número total de bajas por esta causa se ha elevado de 1,83 a 3,36 millones.

En términos generales, la incidencia ha pasado de 21,4 casos por cada 1.000 afiliados en 2017 a 33,9 en 2024, mientras que la duración media ha crecido de 40 a 45,9 días. El informe también constata un cambio generacional: los jóvenes han pasado de representar el 24,6% de los casos en 2017 al 41,1% en 2024.

El análisis del reparto de costes muestra comportamientos distintos según quién asuma la factura. Cuando el gasto recae en la Seguridad Social -a partir del día 16 de baja- la incidencia aumenta un 29% y la duración un 41%. En cambio, en el tramo financiado por las empresas, del día 4 al 15, la incidencia crece un 78% pero la duración se reduce un 16,5%. “Cuando implica gasto público lo que más aumenta es la duración; cuando no lo implica, lo que crece es la incidencia”, ha resumido la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero.

Cinco factores detrás del repunte

El organismo identifica cinco elementos que explican la evolución: la falta de supervisión y seguimiento de los procesos, los cambios normativos y en los convenios colectivos, el ciclo económico expansivo, la mayor presión sobre la atención primaria y el incremento de las listas de espera.

A ello se suma, según la AIReF, la falta de coordinación entre quien paga la prestación -la Seguridad Social- y quienes conceden las bajas -los médicos de los servicios de salud autonómicos-, una situación que puede provocar que los incentivos de unos y otros no vayan en la misma dirección.

El informe subraya que se trata de un problema de gobernanza, ya que la decisión clínica depende de 17 sistemas autonómicos mientras el coste recae en un único financiador estatal.

Propuestas de reforma

Para corregir estas disfunciones, la AIReF plantea avanzar hacia un sistema de información integrado e interoperable que conecte a todos los agentes implicados, reforzar las capacidades del INSS para mejorar el control y la prevención temprana y apoyar de forma decidida a la atención primaria.

Entre las medidas concretas, propone crear una unidad de seguimiento especializado dentro del INSS para el control y apoyo técnico desde las fases iniciales, implantar alertas automáticas cuando una baja supere el “tiempo óptimo” y establecer un control más intensivo para los trabajadores que inicien un segundo episodio de IT o alguno posterior en el mismo año. También plantea un mecanismo que permita priorizar la intervención del INSS en determinados casos.

El organismo recuerda que, aunque el INSS puede intervenir en cualquier momento, en la práctica suele hacerlo a partir del día 366, lo que supone perder la ventaja de una actuación precoz. Además, la AIReF destaca el papel del marco normativo y de los convenios colectivos: el 50% de los sectoriales y el 65% de los de empresa complementan el salario durante la baja, un factor que influye en la evolución del gasto.

“Respetando el marco normativo vigente, hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar la eficacia y eficiencia de la incapacidad temporal que pasan por mayor seguimiento, mayor control y una intervención más temprana de la que actualmente se produce”, señaló Herrero en la rueda de prensa de presentación del informe, quien insistió en que cualquier mejora en la gestión de esta prestación tendrá un impacto positivo tanto en las cuentas públicas como en la actividad de las empresas.