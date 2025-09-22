La subida del salario mínimo y la reforma laboral han tenido un efecto “positivo” para el empleo y el PIB, calcula la AIRef

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Eduardo Parra - Europa Press

El Incremento del Salario Mínimos Interprofesional (SMI) y medidas de reforma llevadas a cabo en el mercado laboral durante los últimos años han tenido un impacto “limitado, aunque ligeramente positivo”, sobre la actividad económica, el empleo y las cotizaciones sociales en términos de Producto Interior Bruto (PIB), según las proyecciones elaboradas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

El organismo ha publicado este lunes cinco documentos sobre las proyecciones demográficas, la tasa de actividad, el impacto del SMI y la reforma laboral en el empleo y de las medidas laborales en los ingresos por cotizaciones. Según los documentos técnicos presentados, las subidas del SMI tienen un impacto promedio anual en el PIB de 0,1 puntos o 0,2 puntos en el periodo 2022-2050, según se tengan en cuenta uno u otro modelo de análisis del organismo. En el caso de la reforma laboral, el incremento potencial del PIB es de 0,1 puntos, una cifra que es similar para la creación de empleo en unas estimaciones que la AIReF pide tomar con cautela, dados todos los factores que influyen en salarios y en el mercado laboral.

Salario Mínimo Interprofesional, acumula una subida del 61%

En cuanto al SMI, el análisis incide en que ha pasado de 735,9 euros mensuales en 2018 a 1.184 euros en 2025, lo que implica una subida acumulada del 61%, superior a la registrada en la década anterior. Además, según la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), el porcentaje de individuos que perciben el salario mínimo ha pasado del 3,5% en 2018 al 7,4% en 2023. De hecho, la AIReF señala que el impacto de la subida del SMI viene determinado no solo por la magnitud de la subida, sino cada vez más por el porcentaje de individuos afectados. Indica que el SMI se sitúa como el salario más frecuente de la economía española.

Sobre el impacto en el empleo, la AIReF apunta que la subida del año 2019 habría reducido la creación de empleo entre 0,28 y 0,45 puntos porcentuales (40.000-65.000 afiliados menos). En el caso de 2023, el efecto estimado sería algo mayor, entre 0,34 y 0,53 puntos (55.000-85.000 afiliados menos). Ambos valores se sitúan en el rango estimado por la literatura.

El organismo indica que la mayor incidencia de 2023 puede estar relacionada con la creciente relevancia del SMI dentro de la estructura salarial y con el aumento de la exposición. Sin embargo, recuerda que solo se estiman efectos directos sobre afiliación, sin considerar impactos indirectos como el posible aumento del consumo o cambios en la distribución salarial.

Impacto de las medidas de reforma laboral

En cuanto al documento sobre el mercado laboral y el impacto de las medidas de reforma implementadas sobre el empleo y las cotizaciones sociales, los análisis de la AIReF destacan que se evidencian efectos positivos que podrían asociarse al conjunto de medidas implementadas, aunque de magnitud moderada.

A partir de 2022 y en relación con el período 2018-2019, la AIReF constata una mejora generalizada de la probabilidad de salida del desempleo, especialmente hacia contratos indefinidos y fijos discontinuos. En paralelo, observa una reducción en la probabilidad de pérdida del puesto de trabajo, sobre todo en los colectivos tradicionalmente más vulnerables. Concluye que las reformas han mejorado la inserción y la estabilidad agregadas y han contribuido a reducir parcialmente la segmentación, en línea con la caída de la temporalidad y la mayor presencia de contratos indefinidos.

No obstante, apunta que “los resultados deben interpretarse con cautela, puesto que se trata de efectos medios, medidos en un horizonte temporal limitado y condicionados por shocks simultáneos”, por lo que, a su juicio, “será necesario reevaluar estas conclusiones a medida que se disponga de nuevos datos, que permitan comprobar si los efectos detectados se consolidan o se matizan en el tiempo.

Medidas de ingresos del sistema de pensiones

En el quinto documento, la AIReF analiza el impacto de las medidas adoptadas a partir del año 2020 para fortalecer los ingresos del sistema público de pensiones en el periodo 2022-2050 y calcula el impacto de estas medidas sobre los ingresos por cotizaciones en porcentaje de PIB. Concluye que el conjunto de medidas simuladas (SMI y medidas de reforma laboral) han tenido un impacto limitado, aunque ligeramente positivo, sobre la actividad económica, el empleo y las cotizaciones sociales en términos de PIB.

En concreto, las subidas del SMI habrían tenido un efecto ligeramente expansivo tanto sobre el PIB como sobre el empleo y los ingresos por cotizaciones sociales en porcentaje del PIB de 0,1 punto porcentual en el promedio de 2022-2050.

Por su parte, las medidas de reforma laboral habrían tenido un impacto positivo, aunque moderado, tanto en el PIB como en el empleo. El efecto sería positivo en términos de nivel de ingresos por cotizaciones, pero prácticamente nulo al compararlo con la ratio sobre el PIB debido al incremento del PIB nominal.