¿Quién se coge más bajas? Los menores de 40 y las mujeres piden más permisos, pero las de los hombres mayores de 55 duran más tiempo

Una mujer de baja médica. (Canva)

El número de bajas médicas ha aumentado en los últimos años, alcanzando máximos históricos tras la pandemia. Entre 2017 y 2024, el absentismo laboral por incapacidad temporal se ha incrementado cerca de un 60%, según datos del último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), mientras que la duración media de estos procesos se ha alargado en torno a un 15%. Para algunos, este repunte refleja un deterioro de la salud y de las condiciones de trabajo; para otros, es síntoma de un sistema demasiado permisivo.

Desde la AIReF han propuesto intensificar la actuación del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para mejorar el seguimiento y reducir las ineficiencias, especialmente en los casos en los que las ausencias se repiten con frecuencia. Y, dentro de esto, el organismo también ha analizado qué perfiles son los que, estadísticamente, piden más bajas y en qué condiciones.

Uno de los factores más determinantes es el historial médico. Haber estado de baja el año anterior multiplica por más de tres la probabilidad de iniciar un nuevo episodio. Según la AIReF, este antecedente aumenta la probabilidad en torno a un 250%, lo que apunta a que esta reiteración se deba a problemas de salud crónicos, condiciones laborales persistentes o dificultades de recuperación completa. El sistema, en este sentido, tiende a concentrar los episodios en un grupo reducido de trabajadores.

Más allá de ese elemento, el estudio identifica grandes diferencias según el tamaño de la empresa. Las personas que trabajan en compañías grandes presentan un 81% más de probabilidad de cogerse una baja médica que quienes lo hacen en pymes microempresas. Así, de media, el 21% de los empleados de las grandes corporaciones presentan una incapacidad temporal, frente al 16,9% en pymes y al 9% en microempresas.

Además, el nivel salarial también juega un papel relevante, ya que, tal y como indica la AIReF, las personas con sueldos medios tienen un 52% más de probabilidad de iniciar una baja que quienes se sitúan en el tramo salarial más bajo. Este resultado rompe con la idea de que las bajas se concentran en los salarios más precarios.

El organismo también analiza las diferencias por sexo y edad. Así, los menores de 40 años tienen un 20% más de probabilidad de empezar un periodo de incapacidad temporal que los trabajadores de mayor edad. Y son las mujeres las que presentan una probabilidad un 21% superior de pedir una baja médica que los hombres, una diferencia que permanece cuando se tienen en cuenta otros factores como el tipo de contrato o el sector en el que trabajan.

Esta brecha se mantiene entre los trabajadores más jóvenes, ya que las mujeres de entre 16 y 25 años son el grupo que registra niveles más elevados y el mayor aumento en este periodo: su incidencia pasó de 31,3 bajas por cada 1.000 afiliaciones en 2017 a 57,2 en 2024, lo que supone un crecimiento acumulado del 45%. Entre los varones de la misma franja de edad, el incremento es más moderado, al pasar de 23,7 a 43,5 bajas por cada 1.000 afiliados. En términos generales, el estudio constata que las bajas son más frecuentes en los grupos jóvenes y, dentro de ellos, más habituales entre las mujeres.

Sin embargo, aunque en la mayoría de los grupos de edad son ellas quienes se cogen bajas médicas más largas que los hombres, esta tendencia cambia a partir de los 55 años. En este grupo de edad, la duración media de una incapacidad temporal en hombres ha aumentado un 17,8% entre 2017 y 2024, mientras que en las mujeres el crecimiento es del 12,6%, más moderado. Por su parte, los grupos de edad intermedios, entre 35 y 45 años, presentan duraciones relativamente estables, situándose entre 38 y 43 días en ambos sexos.

Una trabajadora de baja médica (Canva)

Por último, el estudio examina las principales enfermedades que causan las incapacidades temporales. Así, revela patrones distintos según la edad y el tipo de enfermedad, ya que, en caso de dolencias musculoesqueléticas, el riesgo de pedir una baja médica aumenta con la edad. En cambio, la probabilidad de pedir una baja médica por enfermedades infecciosas, respiratorias o digestivas disminuye a medida que los trabajadores son mayores. En cuanto a los trastornos de salud mental, afectan más a personas de entre 30 y 40 años, y son las patologías que presentan de las bajas más largas: en 2024, la media fue de 98,5 días.