El Gobierno retoma el próximo lunes las negociaciones para abordar la incapacidad temporal

Madrid, 6 feb (EFECOM).- El Ministerio de Inclusión ha convocado el próximo lunes la mesa de diálogo social sobre incapacidad temporal que llevaba siete meses sin reunirse y en la que se estudia la posibilidad de altas laborales flexibles o una mayor colaboración de las mutuas en algunos procesos.

El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, se reunirá con los representantes de las patronales CEOE y Cepyme y de los sindicatos CCOO y UGT para retomar la negociación de la incapacidad temporal tras una semana en la que se ha puesto el foco sobre su elevada incidencia.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentó este miércoles su análisis sobre la situación de las bajas en España y propuso, entre otras medidas, fortalecer las capacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para que haya un control mayor y más temprano, especialmente en casos reiterados.

El estudio señala que la incidencia de las bajas ha subido un 60 % entre 2017 y 2024 con un incremento de la duración media del 15 % y un gasto que supera los 16.500 millones de euros solo desde el lado público, que se ha triplicado desde 2014, siendo ya la segunda mayor partida de la Seguridad Social, solo por detrás de las pensiones.

Fuentes del ministerio anunciaron la nueva convocatoria de la mesa de diálogo social en la que lleva meses negociando propuestas como la vuelta gradual al puesto de trabajo para determinadas patologías como el cáncer, una vez producida el alta, así como la creación de una unidad de seguimiento especializado para apoyar a los médicos de familia.

Para la CEOE y Cepyme, el absentismo es uno de los principales problemas para las empresas, que asumen la otra mitad de un gasto que cifran en más de 33.000 millones en total.

Fuentes de UGT y CCOO inciden que el principal motivo que explica el crecimiento de la incapacidad temporal radica en causas relacionadas con un problema creciente de tiempos y capacidad de respuesta del sistema sanitario público. EFECOM