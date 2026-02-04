Casi dos meses más de espera para operarse en Aragón que en 2012: radiografía de trece años de brecha quirúrgica en la región

Casi dos meses más de espera para operarse en Aragón que en 2012: radiografía de la lista de espera quirúrgica de la región

Cuenta atrás para las elecciones del 8 de febrero. Aragón juzgará en las urnas, entre otros asuntos, el estado de la sanidad pública, que de hecho, es el segundo problema de los aragoneses, por debajo de la vivienda, según el último barómetro del CIS. Sus ciudadanos llevan tiempo denunciando la falta de profesionales sanitarios y las largas listas de espera, tanto quirúrgicas como de consultas externas, en los hospitales de la comunidad. A ello se suma que los médicos de toda España han tenido varios días de huelga desde el pasado mes de octubre contra el borrador del Estatuto Marco, la norma básica que regula sus condiciones laborales. La próxima será a partir de cumplirse una semana de los comicios aragoneses: el 16 de febrero.

Aragón cerró 2025 con 5.540 personas pendientes de una operación desde hace más de seis meses, lo que supone un incremento del 418% respecto a comienzos de 2012, primer año del que existen registros, según los datos facilitados por el Departamento de Sanidad de la región.

Y no solo ha aumentado el volumen de pacientes en lista de espera. También lo ha hecho la demora. En 2012, el tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica se situaba en 76 días y llegó a rozar los 169 en 2021, el peor momento de toda la serie histórica. El promedio de espera en 2025 se situó en 130 días.

Sin embargo, el especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública Salvador Peiró, precisa que la lista de pacientes con más de seis meses de espera es “muy sensible” a las actuaciones de reducción de lista de espera. “Basta con enviar a los pacientes a centros concertados en planes de choque y desaparecen de la lista de espera, aunque esto es una medida muy temporal como bien muestran las gráficas”, señala. En cualquier caso, el análisis se basa en los datos oficiales publicados por la comunidad autónoma, pero que, como apunta Jaime Pinilla, investigador del grupo Economía de la Salud y Políticas Públicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, “se acercan bastante a las que publica el Sistema de Información sobre Listas de Espera en el Sistema Nacional de Salud para Aragón a diciembre de cada año”.

Neurocirugía y cirugía plástica, las especialidades con más demora

La espera no afecta por igual a todos los servicios quirúrgicos del sistema público aragonés. El año pasado neurocirugía fue la especialidad con mayor demora media, con 342 días de espera, aunque supuso una reducción de siete meses, 200 días, respecto a 2022, donde se alcanzó el pico máximo de tiempo medio de espera en esta especialidad, con un año y casi seis meses (542 días). En 2025, neurocirugía fue seguida de cirugía plástica, con 316 días, muy por encima del promedio del sistema. En el extremo opuesto se sitúan especialidades como cirugía torácica o ginecología, donde los tiempos de espera se mantienen muy por debajo de la media, con 35 días de espera de media y 47, respectivamente.

De la misma manera, la serie presenta lagunas en 2014 y 2015. En el primer año, solo constan datos correspondientes a los meses de abril, julio y noviembre, donde no aparece el tiempo medio de demora, solo el número de pacientes. Lo mismo ocurre los primeros cuatro meses de 2015, mientras que el mes de mayo no está contabilizado en el registro. Infobae España ha consultado al Departamento de Sanidad y explican que no pueden dar explicaciones sobre gestiones de un gobierno anterior. El exconsejero de Sanidad de 2011 a 2015, Ricardo Oliván, no ha respondido a la consulta realizada por este medio.

A partir de 2020, el impacto de la pandemia de COVID-19 marca un punto de inflexión claro. La suspensión de la cirugía programada durante los meses más duros de la crisis sanitaria provocó un aumento abrupto y generalizado del tiempo de demora. Como señala Peiró, a partir de este momento “hay cambios en los patrones, hay más utilización de las consultas, más prescripción... También más lista de espera. La gente va al médico por cosas muy menores que antes no iba”.

La lucha que gira en torno a la privatización

La sanidad ha entrado de lleno en el debate electoral. El pasado 26 de enero, en el cara a cara con el presidente Jorge Azcón, la candidata socialista Pilar Alegría criticó lo que considera una apuesta por la externalización: “Las listas de espera se están alargando, falta atención en todas las especialidades y se está abriendo la puerta de par en par a la privatización de la sanidad”, afirmó. “Contratamos en la privada cuando no encontramos en la pública”, rebatió Azcón.

Jorge Azcón y Pilar Alegría en el debate de RTVE con motivo de las elecciones de Aragón (RTVE)

Como comentaba Azcón, el Gobierno de Aragón ha optado por reforzar la colaboración con la sanidad privada, cuyo cruce político coincide con la mejora parcial registrada en el último año en la lista de espera, cuya bajada es de un 26% en número de pacientes y 10 en número de días.

El Departamento de Sanidad licitó a mediados de noviembre un nuevo acuerdo marco para concertar operaciones quirúrgicas por un valor estimado de 34,6 millones de euros, con una duración de cuatro años y como prórroga del convenio anterior.

Los partidos políticos que optan a la Presidencia de Aragón en las elecciones que se celebran el próximo 8 de febrero han aprovechado este primer fin de semana de campaña para defender su programa. (Fuente: Europa Press/PP/Vox/PSOE/Podemos)

El objetivo de estas derivaciones a centros concertados, según explica el Ejecutivo autonómico a este medio es “garantizar que los pacientes reciban su intervención en el menor tiempo clínicamente adecuado, utilizando todos los recursos disponibles del sistema”. Para ello se ha reforzado la actividad con “un programa que amplía la capacidad en jornadas de mañana y tarde”. Las intervenciones derivadas se realizan en Clínica Santiago, Clínica Montpellier, Clínica Montecanal, Hospital Quirón, Hospital HC Miraflores y Desarrollos Hospitalarios, aunque añaden que también se “han establecido acuerdos de colaboración con hospitales públicos” como el hospital MAZ de Zaragoza y el Hospital Militar, que “ponen a disposición del sistema suelo quirúrgico para que los profesionales del Servicio Aragonés de Salud puedan operar allí a pacientes del propio sistema público”.

Sin embargo, Peiró asegura que la concertación es una herramienta “habitual” en todas las comunidades para aliviar picos de demanda. Desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón subrayan, en este sentido, que los conciertos quirúrgicos son públicos y que su utilización no es nueva. Según explican a Infobae España, el gasto destinado a este tipo de derivaciones experimentó un incremento significativo entre 2015 y 2017, al pasar de 3,36 millones de euros presupuestados en 2015 a 7,93 millones en 2017, durante la legislatura presidida por el socialista Javier Lambán. Esta cantidad es muy similar (7,79 millones) desde 2023, cuando entró el PP de nuevo y que se mantiene por cuarto año consecutivo.