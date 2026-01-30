España

Muere la víctima 46 del accidente de Adamuz, una mujer de 42 años ingresada en la UCI del hospital Reina Sofía de Córdoba

La fallecida viajaba en el tren Alvia, concretamente en el segundo vagón, después de haber participado en las oposiciones de prisiones que se celebraron ese mismo domingo en la capital española

Interior del Palacio de Deportes
Interior del Palacio de Deportes Carolina Marín, donde ha transcurrido la misa funeral en memoria de las 45 personas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz

Casi dos semanas después del accidente ferroviario vivido en Adamuz (Córdoba) se ha conocido la muerte de una de las víctima del choque entre los trenes Iryo y Alvia. Esta vez, una mujer de 42 años oriunda de Huelva que eleva la cifra de fallecidos hasta los 46, según han informado fuentes de la Junta de Andalucía. La fallecida se encontraba ingresada en la unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el hospital Reina Sofía de Córdoba, en Córdoba capital, por una afección en los pulmones a causa del accidente, desde el momento del suceso.

El domingo 18 de enero la mujer viajaba en el tren Alvia, concretamente en el segundo vagón, después de haber participado en las oposiciones de prisiones que se celebraron ese mismo domingo en la capital española. Por el momento, otras 16 personas continúan ingresadas en hospitales andaluces, dos de ellas en cuidados intensivos. Además, según ha notificado el Servicio Andaluz de Salud, 15 de ellas son adultos y la restante es un menor de edad.

Este viernes, antes de conocerse el fallecimiento de la víctima 46, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió a los familiares de los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) que el Estado seguirá trabajando para ofrecerles respuestas y llegará “hasta el final” para esclarecer las causas.

Las declaraciones de Sánchez surgen después de la misa funeral en Huelva, del pasado jueves 29 de enero, a la que acudieron los Reyes pero no el presidente. Además ha reiterado que van a dar un “acompañamiento continuado” a quienes han perdido a un ser querido para que “además del dolor, no tengan que cargar también con una situación económica” que les haga sentirse desamparados.

Las palabras de Liliana Sáenz, hija de Natividad de la Torre, una de las víctimas fallecidas en el accidente ferroviario de Adamuz.

40 técnicos trabajan en la reparación de las vías en Adamuz

Fuentes del Ministerio de Transporte han informado este viernes de que Adif ha desplegado en el tramo del accidente a cerca de 40 técnicos, con una veintena de vehículos y diferente maquinaria especializada para la reparación de la infraestructura, la vía y la electrificación. En este sentido, han informado de que en la zona afectada por el accidente ferroviario ya se están desarrollando trabajos para recuperar el servicio, tanto en la vía como en las instalaciones de electrificación.

Entre otras operaciones, se ha iniciado la retirada de traviesas y carriles inservibles sobre la plataforma ferroviaria, al tiempo que ya se preparan acopios de materiales que se emplearán en la reconstrucción y se acondicionan caminos de servicio. En cuanto a la electrificación, han apuntado que se desarrollaron trabajos previos para el futuro tendido de la catenaria de vía 1, con la instalación de anclajes, conductores eléctricos y otros elementos de la catenaria (ménsulas).

Con anterioridad a disponer de la autorización judicial del Tribunal de Instancia e Instrucción número 2 de Montoro, responsable de la investigación del siniestro ferroviario y que llegó el miércoles, se avanzó en actividades complementarias para “agilizar al máximo los plazos y la recuperación del servicio”, como el acopio de materiales y la reparación de algunos elementos de la catenaria en las proximidades.

((Noticia en ampliación))

