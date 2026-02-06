El caso de acoso sexual y laboral del alcalde de Móstoles llega a los tribunales: “Mi clienta ha estado ninguneada, vilipendiada, maltratada y victimizada”

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista. (Europa Press)

El caso de acoso sexual y laboral del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, llegará a los tribunales la semana que viene. La exconcejala del PP que denunció la situación lo hará esta vez ante la Justicia. Su abogado, Antonio Suárez-Valdés, ha explicado en declaraciones a la Agencia EFE que la semana que viene detallará los términos concretos. Además, tiene previsto formular otra denuncia en el futuro contra altos cargos de la Comunidad de Madrid y de la formación popular, motivada por la divulgación no autorizada de correos electrónicos personales.

El País reveló esta denuncia el miércoles y el el PP de Isabel Díaz Ayuso salió en defensa de Bautista. Pero lo hizo publicando una serie de correos privados en los que el testimonio de la víctima salía reforzado. Y es que, en uno de ellos la número tres del partido, Ana Millán, reconocía que se trataba de un acoso “de manual”.

El letrado ha explicado que la documentación filtrada por el Gobierno regional refleja que su clienta venía expresando desde febrero de 2024 que estaba siendo acosada y solicitaba una reunión con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Pese a ello, la exconcejala no ha conseguido entrevistarse directamente con la presidenta de la Comunidad. Lo único que consiguó fue un encuentro en marzo de 2024, con Alfonso Serrano y Ana Millán, los números dos y tres del PP de Madrid, a los que le expuso la situación.

La reacción del PP: “Piensa en tus hijos”

“Piensa en tus hijos, piensa en tu padre, piensa en ti”. Estas fueron las palabras que, según el abogado, le dijeron a su clienta desde el partido, por lo que en ese momento decidió no presentar denuncia ante las autoridades. Suárez-Valdés ha insistido en que, en su opinión, no existió ningún tipo de respaldo institucional hacia la presunta víctima. De hecho, el caso quedó archivado.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (A. Pérez Meca / Europa Press)

La reacción oficial del Partido Popular no se ha hecho esperar, con el partido valorando la posibilidad de emprender actuaciones legales por “la grabación de conversaciones sin autorización”. Como respuesta, Suárez-Valdés ha aclarado que “se pueden emplear las conversaciones en las que participa una persona en su defensa”.

Por otra parte, el abogado ha desmentido que el caso tenga relación con una “vendetta” por razones personales o por la negativa a otorgar a la exconcejala el cargo de vicealcaldesa. En este sentido, ha aludido a un audio en el que el propio alcalde de Móstoles afirma que “ella jamás en la vida le había pedido nada”.

La filtración, “fuego amigo”

Sobre la filtración a los medios de los correos electrónicos, Suárez-Valdés ha insistido en que su clienta no ha sido la responsable de hacer pública esa información. La exedil comunicó en su momento la situación de acoso empleando los cauces internos del PP y tuvo dudas sobre acudir a la vía judicial “para preservar a su familia y para evitar esta tormenta mediática, porque tenía niños muy pequeños”. El abogado considera que la filtración probablemente tenga su origen en lo que él denomina un posible “‘fuego amigo’, un rival político del alcalde del PP o similar”.

Por último, Suárez-Valdés ha recalcado, en referencia a la trayectoria de su clienta, que “ha estado ninguneada, vilipendiada, maltratada y victimizada institucionalmente durante ocho meses y al final ha decidido entregar su acta con concejala y causar baja en el PP. No se marchó al grupo mixto para tener una paguita y un carguito”, según ha manifestado la citada agencia.

El letrado ha matizado igualmente que los hechos descritos no guardan relación con la denuncia presentada por la exconcejala en relación a un supuesto amaño en una adjudicación de obra pública. De esa causa judicial se han derivado dos piezas: una por coacciones y otra por delito de negociaciones prohibidas entre funcionarios.