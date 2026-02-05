Espana agencias

PP de Móstoles apela a la presunción de inocencia del alcalde tras las acusaciones de acoso: "El proceso fue archivado"

Fuentes del partido señalan que el expediente sobre los supuestos hechos no recibió respaldo jurídico y fue cerrado tras no presentarse pruebas, subrayan que la edil no acudió a la justicia ni interpuso denuncia formal

Guardar

Fuentes del Partido Popular de Móstoles afirmaron que no existió respaldo jurídico para el expediente relacionado con las acusaciones de acoso sexual dirigidas al alcalde Manuel Bautista. Estas fuentes señalaron que, ante la falta de pruebas y la ausencia de denuncia formal por parte de la concejala que formuló las acusaciones, el caso fue cerrado. La información principal, recogida por Europa Press y desarrollada a partir de una publicación del diario El País, gira en torno a la apelación del partido a la presunción de inocencia del regidor tras conocerse las denuncias internas.

De acuerdo con Europa Press, el Partido Popular local informó que el proceso sobre las supuestas conductas atribuidas al alcalde Bautista se tramitó dentro de los canales internos del partido y, tras valorar la documentación presentada, las instancias correspondientes determinaron su archivo. Las fuentes consultadas aseguraron que no se presentaron pruebas que acreditaran los señalamientos y destacaron que dicho trámite nunca derivó en actuaciones judiciales ni en la interposición de una denuncia ante juzgado alguno.

El origen de la controversia se situó tras la publicación de El País, que recogió la denuncia interna de una edil de Móstoles miembro del PP. Según consignó este medio, la concejala habría elevado la situación a la dirección regional del partido, e incluso se sugirió que funcionarios del PP de Madrid presionaron para que la afectada no hiciera públicas sus acusaciones respecto al supuesto acoso. Sin embargo, portavoces del Partido Popular mostoleño recalcaron a Europa Press que el escrito interno fue “formulado de mala fe, sin respaldo jurídico alguno”.

En las declaraciones ofrecidas a Europa Press, los responsables locales del partido subrayaron que el expediente abierto no fue recurrido en ningún momento por la parte solicitante y no se produjo ningún tipo de actuación posterior de la persona denunciante. Los dirigentes populares sostuvieron también que la edil implicada no recurrió a la vía judicial ni promovió ninguna acción más allá de la comunicación inicial interna.

Según publicó Europa Press, el PP de Móstoles insistió en que “debe respetarse en todo caso el principio de presunción de inocencia, que se ve vulnerado por la difusión de estas acusaciones”. El partido argumentó que el tratamiento mediático y la proyección pública de estos hechos afectan la imagen del alcalde Manuel Bautista en ausencia de un proceso formal o de pruebas que respalden las acusaciones presentadas ante instancias judiciales.

Por otro lado, tanto en las declaraciones recogidas por Europa Press como en la información consignada por El País, la formación política defendió la gestión interna del caso y aseveró que actuó conforme a las normativas internas en materia de tramitación de conflictos o denuncias. Reiteraron que, sin denuncia formal ni prueba añadida, el procedimiento concluyó en el archivo y no se documentaron avances tras el cierre.

El proceso, en palabras atribuidas por Europa Press a las fuentes del Partido Popular de Móstoles, no generó consecuencias en el ámbito judicial ni produjo resoluciones más allá de las tomadas internamente en el partido. Según las mismas fuentes, el alcalde Manuel Bautista continúa desempeñando sus funciones mientras el partido apela a normativas que protegen la presunción de inocencia en ausencia de procedimientos judiciales abiertos.

Temas Relacionados

Manuel BautistaPP de MóstolesPP de MadridEuropa PressMóstolesMadridAcoso sexualPresunción de inocenciaEl PaísRegidorEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Pueyo (CHA): "Los aragoneses necesitamos partidos territoriales fuertes para dejar de ser una comunidad de segunda"

Jorge Pueyo insta a fortalecer la representación parlamentaria autonómica, critica la gestión y privatización del Ejecutivo actual y exige nuevas políticas en financiación, vivienda y servicios esenciales para evitar el retroceso social y económico en Aragón

Pueyo (CHA): "Los aragoneses necesitamos

El Gobierno convoca el concurso para proveerse de urnas y material para procesos electorales por 1,4 millones de euros

La Dirección General de Política Interior ha abierto un proceso de licitación por más de un millón de euros para adquirir y distribuir elementos necesarios en futuras jornadas de votación, con prioridad para empresas que incluyan trabajadores con discapacidad

El Gobierno convoca el concurso

El presidente de la Asamblea abre este jueves con Unidas la ronda de consultas para proponer candidatura a la Junta

Manuel Naharro inicia reuniones con portavoces de todas las formaciones políticas tras unos comicios sin mayoría definida, para avanzar hacia la designación de una persona que pueda asumir la máxima responsabilidad institucional en la comunidad extremeña

El presidente de la Asamblea

Feijóo pide a Sánchez dejar de tomar a la gente por "idiota" ante el "caos" ferroviario y no "jugar con la seguridad"

En un acto en Huesca, Alberto Núñez Feijóo cuestionó la gestión ferroviaria de Pedro Sánchez, señalando inseguridad y fallos tras accidentes mortales, y reclamó respeto para las víctimas así como soluciones urgentes sobre el sistema de transporte público

Feijóo pide a Sánchez dejar

Feijóo pide unir el voto de centroderecha en el PP ante el crecimiento de Vox: "El desahogo tiene que ser útil"

Feijóo insta a quienes se sienten defraudados con Sánchez a apoyar la candidatura de Jorge Azcón, argumenta que la fragmentación de preferencias entre partidos derechistas beneficia al PSOE y sostiene que sólo una mayoría sólida permitirá un cambio real en Aragón

Feijóo pide unir el voto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia europea da la

La Justicia europea da la razón a Puigdemont y anula la decisión del Parlamento que le quitó la inmunidad por falta de “imparcialidad”

Un padre retira del testamento a su hija para darle todo a un familiar lejano que le cuidó en sus últimos días: la Justicia determina que no lo dejó por escrito

La fragata ‘Álvaro de Bazán’ de la Armada se une al portaaviones francés ‘Charles de Gaulle’ en su despliegue en el golfo de Vizcaya

Cortado el túnel de la M-13, la M-14 y las estaciones de metro del aeropuerto de Barajas por la rotura de una tubería en la avenida Logroño, Madrid

Sánchez pisa el acelerador en una semana crítica para el PSOE, el Gobierno y la legislatura: máxima preocupación por Alegría, pero no solo

ECONOMÍA

BBVA obtiene un beneficio récord

BBVA obtiene un beneficio récord de 10.511 millones en 2025, un 4,5 más

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

El BCE mantendrá congelados los tipos de interés en el 2% tras la caída de la inflación y el moderado crecimiento de la eurozona

¿Quién se coge más bajas? Los menores de 40 y las mujeres piden más permisos, pero las de los hombres mayores de 55 duran más tiempo

Invertir en vivienda desde 50 euros: la financiación colectiva acerca la especulación a los particulares con promesas de alta rentabilidad y alto riesgo

DEPORTES

Antonio Najarro, el gurú y

Antonio Najarro, el gurú y coreógrafo español que ha creado el ejercicio de patinaje artístico de EEUU para los Juegos Olímpicos de Invierno: “Creo que vale el oro”

Andrea Piccolo, de campeón de Europa de ciclismo a ser arrestado por la policía por llevar billetes falsos y una porra en su coche

Carolina Marín vuelve a pasar por el quirófano para someterse a una intervención de menisco

Steffi Graf, la tenista que conquistó el ‘Career Grand Slam’ con 19 años de la que nadie habla

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey