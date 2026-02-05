PP de Móstoles apela a la presunción de inocencia del alcalde tras las acusaciones de acoso: "El proceso fue archivado"

Fuentes del Partido Popular de Móstoles afirmaron que no existió respaldo jurídico para el expediente relacionado con las acusaciones de acoso sexual dirigidas al alcalde Manuel Bautista. Estas fuentes señalaron que, ante la falta de pruebas y la ausencia de denuncia formal por parte de la concejala que formuló las acusaciones, el caso fue cerrado. La información principal, recogida por Europa Press y desarrollada a partir de una publicación del diario El País, gira en torno a la apelación del partido a la presunción de inocencia del regidor tras conocerse las denuncias internas.

De acuerdo con Europa Press, el Partido Popular local informó que el proceso sobre las supuestas conductas atribuidas al alcalde Bautista se tramitó dentro de los canales internos del partido y, tras valorar la documentación presentada, las instancias correspondientes determinaron su archivo. Las fuentes consultadas aseguraron que no se presentaron pruebas que acreditaran los señalamientos y destacaron que dicho trámite nunca derivó en actuaciones judiciales ni en la interposición de una denuncia ante juzgado alguno.

El origen de la controversia se situó tras la publicación de El País, que recogió la denuncia interna de una edil de Móstoles miembro del PP. Según consignó este medio, la concejala habría elevado la situación a la dirección regional del partido, e incluso se sugirió que funcionarios del PP de Madrid presionaron para que la afectada no hiciera públicas sus acusaciones respecto al supuesto acoso. Sin embargo, portavoces del Partido Popular mostoleño recalcaron a Europa Press que el escrito interno fue “formulado de mala fe, sin respaldo jurídico alguno”.

En las declaraciones ofrecidas a Europa Press, los responsables locales del partido subrayaron que el expediente abierto no fue recurrido en ningún momento por la parte solicitante y no se produjo ningún tipo de actuación posterior de la persona denunciante. Los dirigentes populares sostuvieron también que la edil implicada no recurrió a la vía judicial ni promovió ninguna acción más allá de la comunicación inicial interna.

Según publicó Europa Press, el PP de Móstoles insistió en que “debe respetarse en todo caso el principio de presunción de inocencia, que se ve vulnerado por la difusión de estas acusaciones”. El partido argumentó que el tratamiento mediático y la proyección pública de estos hechos afectan la imagen del alcalde Manuel Bautista en ausencia de un proceso formal o de pruebas que respalden las acusaciones presentadas ante instancias judiciales.

Por otro lado, tanto en las declaraciones recogidas por Europa Press como en la información consignada por El País, la formación política defendió la gestión interna del caso y aseveró que actuó conforme a las normativas internas en materia de tramitación de conflictos o denuncias. Reiteraron que, sin denuncia formal ni prueba añadida, el procedimiento concluyó en el archivo y no se documentaron avances tras el cierre.

El proceso, en palabras atribuidas por Europa Press a las fuentes del Partido Popular de Móstoles, no generó consecuencias en el ámbito judicial ni produjo resoluciones más allá de las tomadas internamente en el partido. Según las mismas fuentes, el alcalde Manuel Bautista continúa desempeñando sus funciones mientras el partido apela a normativas que protegen la presunción de inocencia en ausencia de procedimientos judiciales abiertos.