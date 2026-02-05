PP de Madrid dice que la concejala de Móstoles les negó acoso por parte del alcalde: "No se presionó a nadie"

Alfonso Serrano, secretario general del Partido Popular de Madrid, relató que, ante una consulta directa sobre la existencia de acoso o abuso por parte del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, la concejala involucrada negó que los hechos constituyeran un caso de esa naturaleza. De esta manera, Serrano expresó que la denuncia presentada fue tratada exclusivamente como un conflicto laboral en el ámbito del grupo municipal, según consignó el medio El País, que días atrás había reportado presuntas presiones del partido regional para que la edil no hiciera públicas sus acusaciones de acoso contra el regidor.

Durante una comparecencia en la antesala del Pleno de la Asamblea de Madrid, Serrano detalló que su formación mantuvo “un escrupuloso respeto y seguimiento” respecto a la denuncia, sin intervenir para ocultar información ni realizar presiones sobre la persona denunciante. El secretario general insistió en que el procedimiento se abordó manteniendo la presunción de inocencia sobre todas las partes involucradas y recalcó, en declaraciones recogidas por El País, que “no se presionó a nadie para tapar absolutamente nada”. Serrano aclaró que, al solicitar detalles sobre el caso específico, preguntó literalmente si se trataba de acoso o abuso, a lo cual la respuesta fue negativa.

El País había publicado que la dirección regional del Partido Popular supuestamente intentó influir para que la edil de Móstoles no publicitara el supuesto acoso sufrido por parte del alcalde. No obstante, la versión ofrecida por Serrano rechaza estos señalamientos, asegurando que la denuncia se circunscribió a un ámbito laboral interno y fue tratada como tal. De acuerdo con el secretario general, el partido solo tuvo conocimiento y gestionó lo comunicado por la denunciante, sin interpretar en ningún momento que se tratase de un asunto de acoso o abuso.

Esta situación se enmarca dentro de la gestión interna del Partido Popular de Madrid frente a los conflictos y desacuerdos surgidos en los gobiernos municipales bajo su dirección. Según publicó El País, la denuncia de la concejala de Móstoles escaló hasta las estructuras regionales del partido, donde fue evaluada y seguida conforme a la versión oficial presentada. Serrano subrayó que todo el proceso se desarrolló sin desvíos del protocolo ordinario y que se garantizó tanto el respeto a los derechos individuales como el cumplimiento de los procedimientos internos del partido.

El dirigente regional recalcó, además, la importancia de mantener la presunción de inocencia en casos de esta naturaleza y defendió la transparencia y los principios de actuación del Partido Popular de Madrid durante todas las etapas del proceso. El tema ha generado críticas y cuestionamientos públicos hacia la dirección regional, especialmente a raíz de la publicación de El País, la cual vinculó supuestas presiones del partido con el manejo de la denuncia.

Serrano advirtió que todo lo actuado quedó reflejado y documentado en los canales correspondientes, y que la prioridad del partido consistió en asegurar un correcto tratamiento de la denuncia, sin injerencias externas ni ocultamientos. Estas afirmaciones buscan despejar dudas sobre la integridad del proceso, ante la repercusión mediática de la noticia y la atención generada alrededor de la gestión del conflicto interno en Móstoles.

El caso continúa abierto a futuras ampliaciones, mientras persisten las diferencias entre las versiones circulantes y se aguarda si surgen nuevos elementos sobre la actuación de las distintas partes involucradas.