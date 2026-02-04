España

Receta de coles de bruselas con bacon, una combinación deliciosa y sencilla para una cena ligera

Esta hortaliza, propia de la temporada de invierno tiene mucho más que ofrecer en lo nutricional, pero también en lo gastronómico

Receta de coles de bruselas
Receta de coles de bruselas con bacon al horno (Freepik)

Asociadas a dietas estrictas, prejuzgadas por su olor y maltratadas por muchos a la hora de cocinarlas, quizá las coles de bruselas sean una de las verduras más menospreciadas de nuestra cultura alimentaria. Esta hortaliza, propia de la temporada de invierno tiene mucho más que ofrecer en lo nutricional, pero también en lo gastronómico.

En lo referente a la salud alimentaria, las coles de bruselas contienen propiedades clave para el buen funcionamiento del organismo. Son ricas en antioxidantes y las vitaminas A, C y K, así como en potasio y folatos. Además, son bajas en calorías, ya que solamente aportan 43 calorías por cada 100 gramos. Su alto contenido de fitoquímicos contribuyen a la prevención de algunas enfermedades degenerativas y a estimular el sistema inmunitario.

Pese a ser una “superverdura”, las coles de bruselas no cuentan con la simpatía de muchos, debido a su olor desagradable y un sabor amargo que se explica por su contenido de goitrina, un sabor que se intensifica si se hierven durante mucho tiempo. Es precisamente por esto que aprender a cocinar esta saludable verdura de invierno es clave para aprender a disfrutarla y sacarle el máximo partido a su sabor.

Hoy proponemos una receta que, sin duda, hará a muchos ver con buenos ojos a esta pequeña y redonda verdura. La cocinaremos al horno, acompañada de unas tiras de bacon que le darán mucho sabor y una textura crujiente a la mezcla. Si prefieres menos grasa, puedes usar bacon de pavo o jamón serrano bajo en sal como sustitutos. En definitiva, es una opción perfecta tanto como acompañamiento como para un plato principal muy sabroso, ideal para cenas invernales y comidas ligeras.

Receta de coles de bruselas con bacon

Las coles de Bruselas con bacon son un plato sencillo y rápido, que utiliza la técnica del horneado para dorar las coles y el bacon, logrando un acabado crujiente sin apenas aceite. El resultado es un plato rico en fibra y cargado de sabor, al que además podemos añadir frutos secos para un toque crujiente o especias para mayor aroma.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 35 minutos
    • Preparación: 10 minutos
    • Cocción al horno: 25 minutos

Ingredientes

  • 500 g de coles de Bruselas frescas
  • 100 g de bacon en tiras (puede ser de pavo o bajo en grasa)
  • 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra recién molida
  • 1 diente de ajo (opcional)
  • Zumo de ½ limón (opcional)
  • 20 g de almendras o nueces picadas (opcional para topping crujiente)

Cómo hacer coles de Bruselas con bacon al horno, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 200 °C con calor arriba y abajo.
  2. Lava bien las coles y retira las hojas exteriores dañadas. Corta la base y parte cada col por la mitad.
  3. Seca las coles con papel de cocina para que se doren mejor.
  4. Coloca las coles en una bandeja de horno. Añade el bacon en tiras y el ajo picado si lo usas.
  5. Rocía con el aceite de oliva, salpimenta y mezcla todo bien con las manos.
  6. Reparte los ingredientes en una sola capa para un dorado uniforme.
  7. Hornea durante 25 minutos. A mitad del tiempo, remueve con una espátula.
  8. Al sacar del horno, añade el zumo de limón y las almendras o nueces si lo deseas.
  9. Sirve caliente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 4 porciones como guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 110 kcal aprox.
  • Proteínas: 5 g
  • Grasas: 7 g
  • Hidratos de carbono: 7 g
  • Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Puedes guardar las coles de Bruselas con bacon al horno en un recipiente hermético en la nevera durante 2-3 días. Para recuperar el crujiente, recalienta en el horno o en una sartén sin aceite.

