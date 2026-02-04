España

¿La creatina hace que se te caiga el pelo? Esto es lo que dice la ciencia

La calvicie es uno de los mitos asociados a este suplemento deportivo

Creatina. (Canva)
Creatina. (Canva)

La creatina se ha convertido en el suplemento deportivo por excelencia. Este complemento se encuentra de forma natural en el cuerpo, principalmente en los músculos y el cerebro, y se puede obtener a partir de alimentos como el marisco o las carnes rojas.

Sin embargo, algunos deciden obtener un aporte extra de forma artificial. La creatina ayuda a obtener un mejor rendimiento físico a la hora de hacer deporte, además de prevenir lesiones y aumentar la masa muscular. Además, algunos estudios apuntan a mejoras cognitivas tras su ingesta e incluso podría ayudar a contrarrestar el deterioro en la densidad mineral ósea que se sufre con la edad.

Pero su consumo no está libre de mitos y advertencias sobre posibles riesgos. Entre ellos, se ha extendido la idea de que la creatina podría causar calvicie. “Seguramente has escuchado esto alguna vez, porque es una de las dudas que más escucho en consulta”, asegura el cardiólogo Aurelio Rojas en sus redes sociales.

El médico especialista en la salud del corazón explica que este mito sale “de un único estudio muy pequeño, con solo veinte personas, publicado hace años en deportistas que la tomaban, donde se observó un ligero aumento de una hormona llamada dihidrotestosterona (DHT)”. Aunque reconoce que “esta hormona está relacionada con la alopecia androgenética”, Rojas incide en que dicho estudio no midió la caída real del cabello. “De hecho, no hubo casos de alopecia y este resultado nunca se ha vuelto a repetir”, añade.

“La realidad es que desde entonces se han publicado muchísimos más estudios potentes, revisiones amplias y posicionamientos científicos que nos confirman que la creatina no provoca caída del pelo“, asegura. Recientemente, un ensayo clínico desarrollado por el Sport Sciences Research Institute of Iran en colaboración con universidades de Canadá y Estados Unidos concluyó que la suplementación con creatina no provoca pérdida de cabello.

El estudio, publicado en el Journal of the International Society of Sports Nutrition, analizó durante 12 semanas los efectos de este suplemento sobre los niveles hormonales y la salud capilar en 38 hombres de entre 18 y 40 años. A unos les dieron 5 gramos diarios de creatina monohidrato y a otros, un placebo. Los resultados evidenciaron que no existían diferencias entre los dos grupos tras 12 semanas, lo que refuta, según los investigadores, la creencia de que la creatina contribuye a la pérdida de cabello.

¿Por qué se te cae el pelo?

La creatina no provoca alopecia.
La creatina no provoca alopecia. (Montaje Infobae)

Pese a que esto no influya, puede ser que alguno haya comenzado a sentir que se le cae el cabello. Rojas indica que “lo más probable es que coincida con otros factores por los que has empezado a tomar creatina, que sí afectan a la caída del pelo”. El estrés de tu día a día, dormir mal o menos de siete horas, entrenar mucho y descansar poco o déficits nutricionales, especialmente proteínas, pueden hacer que se pierda más pelo, sin importar las cantidades de creatina que se consuman.

En la alopecia también influirá la predisposición genética de cada persona. “Si ya tienes entradas, coronilla despoblada o familiares calvos muy jóvenes, cualquier cosa que mínimamente eleve la actividad androgénica en el cuero cabelludo podría acelerar el proceso (aunque la creatina no lo hace de forma fiable ni significativa en la mayoría)”, indica Rojas.

Puede deberse también a un efecto sugestivo. “Lees en foros que “la creatina te deja calvo”, empiezas a tomarla y cualquier pelo que caiga (lo normal son 50–100 al día) lo atribuyes al suplemento", explica el especialista. Una ingesta inadecuada del suplemento también puede ser perjudicial para la salud capilar. Con una ‘carga′ agresiva de producto, es decir, de 20-25 gramos diarios, sí se ha visto un aumento transitorio de DHT, un andrógeno que, en niveles elevados, provoca calvicie. “La dosis de mantenimiento estándar (3-5 gramos al día) no lo produce”, concluye Rojas.

