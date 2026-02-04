España

Ignacio de la Calzada, abogado: “Estos son los abusos laborales más frecuentes. Si pasan en tu empresa te están engañando”

El especialista detalla cómo la ley protege frente a horas extra impagas, cambios de horario sin aviso y vacaciones impuestas sin antelación

Guardar
Ignacio de la Calzada, abogado
Ignacio de la Calzada, abogado habla sobre los derechos laborales (Composición Infobae)

En el ámbito laboral, muchos trabajadores desconocen que determinadas prácticas habituales pueden esconder auténticos abusos. Ignacio de la Calzada, abogado, ha explicado los engaños más frecuentes en las empresas y cómo la ley los protege, desmontando mitos y amenazas, desde las horas extra hasta las vacaciones. “El primero sería hacer horas de más sin pagártelas. Las horas extras, primero, son voluntarias, es decir, si no quieres, no las haces”, aseguró Ignacio de la Calzada en su vídeo de TikTok (@laboral_tips).

Sobre este tema, el especialista subrayó que exige claridad: “todo aquello que excede tu jornada ordinaria de trabajo, que no tiene por qué ser cuarenta horas a la semana, puede ser algo más, porque hay semanas que puedes hacer más, otras menos, pero al final lo que exceda es horas extra”. Ignorar este hecho y dejar de pagarlas constituye una irregularidad laboral.

Las amenazas encubiertas bajo este tipo de exigencias, también resultan ilegales, como señaló De la Calzada: “Si no haces más horas, te despido. Si no haces esto, te despido. Esto grábalo, es totalmente ilegal”, advirtió, y recalcó que esa conducta implica una vulneración de derechos fundamentales y puede suponer la nulidad automática del despido.

Cambios en el horario

El cambio de horario de manera imprevista es otro punto que abordó el abogado: “Los cambios de horario no se pueden hacer así como así. Tiene que haber una antelación mínima de cinco días, según el Estatuto de los Trabajadores, y en algunos casos puede llegar incluso a ser de dos”, comentó, recomendando revisar el convenio colectivo para confirmar los plazos que corresponden en cada situación. Para De la Calzada, la “previsión de tus horarios” es “básica para la conciliación laboral y familiar”.

Fichar en el trabajo (rawpixel)
Fichar en el trabajo (rawpixel)

Resulta también contrario a la legislación proponer cambios improvisados en la organización diaria: “El ‘quédate un ratito más hoy y vete antes mañana’ o ‘vete antes hoy y ya lo recuperas otro día’. Esto es totalmente ilegal”. Si la empresa solicita que el trabajador abandone antes el puesto, el experto aclara: “Vale, yo me voy, pero no tengo por qué recuperarlo”. Según la ley, si la causa pertenece a la empresa—por ejemplo, por falta de trabajo—el trabajador no tiene obligación de compensar esas horas.

Respecto a las vacaciones, el aviso debe ser con suficiente tiempo: “Las vacaciones tienes que saberlas con una antelación mínima, mínima de dos meses”, sostuvo Ignacio de la Calzada. Si la notificación es intempestiva, “decirte: ‘Oye, mañana tienes vacaciones’, es ilegal”. Incluso, si el empleador impide que el trabajador utilice vacaciones previamente aprobadas, tener esa autorización por escrito permite exigir el derecho. Ante un despido por este motivo, el especialista afirmó: “Sería improcedente cuanto menos, pero no es una ausencia injustificada”.

Sanciones y recomendaciones

Un abuso generalizado y con consecuencias económicas importantes para las empresas es el fichaje fraudulento: “Y uno de los más comunes, y esto puede comportar multas de hasta siete mil quinientos a las empresas, es el fichar de una forma falsa”, explicó De la Calzada, quien puntualizó que la Inspección de Trabajo puede sancionar con multas de hasta 7.500 euros.

La incorporación al mundo laboral más tardía de los jóvenes, con una tasa de empleo entre los 16 y los 29 años 15 puntos porcentuales inferior a la de 2007, hará que los que se jubilen en 2065 y que solo hayan podido cotizar 30 años deban compensar sus menores cotizaciones demorando la jubilación hasta los 71 años si quieren mantener el nivel de vida previo.

Para denunciar, el trabajador necesita pruebas que respalden el falseamiento. De la Calzada concluyó advirtiendo que “si ocurre alguna de estas cosas en tu empresa, es totalmente ilegal”, e instó a los trabajadores a no dejarse engañar.

Temas Relacionados

Derechos LaboralesCalendario LaboralJornada LaboralTikTokTikTok EspañaRedes SocialesEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Si tienes una relación de pareja, deberías hacerte estas dos preguntas”

Un método para identificar lo fundamental, lo negociable y los límites en la vida en pareja

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Si tienes

Juan José Ebenezer, mecánico: “Así puedes comprobar los amortiguadores de tu coche en dos pasos”

Detectar fugas de grasa y rebotes anómalos ayuda a identificar fallos sin necesidad de herramientas especiales

Juan José Ebenezer, mecánico: “Así

Así puedes quitar el testigo del fallo motor sin necesidad de máquinas ni métodos complicados

La centralita electrónica puede mantener encendida la luz de avería tras una reparación, pero existen formas seguras de restablecer el sistema sin herramientas profesionales

Así puedes quitar el testigo

Sebastián Arrieta, doctor: “Ningún tipo de entrenamiento compensa la mala alimentación”

El especialista advierte sobre los riesgos de confiar solo en el ejercicio y destaca la importancia de la alimentación para la salud integral

Sebastián Arrieta, doctor: “Ningún tipo

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 4 de febrero

La moneda estadounidense tiene cambios en su cotización de forma permanente

Actualización del tipo de cambio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “Así

Juan José Ebenezer, mecánico: “Así puedes comprobar los amortiguadores de tu coche en dos pasos”

Así puedes quitar el testigo del fallo motor sin necesidad de máquinas ni métodos complicados

El ‘pequeño Nicolás’ vende sus contactos en un curso de 600 euros porque “no es lo que sabes, es a quién conoces”

Casi dos meses más de espera para operarse en Aragón que en 2012: radiografía de trece años de brecha quirúrgica en la región

El E6, un “motor” para la defensa de Europa que propone Alemania e incluye a España: “Continuar así no es una opción”

ECONOMÍA

El metro cuadrado de vivienda

El metro cuadrado de vivienda en la zona más exclusiva de Madrid ya cuesta 19.500 euros más que en la más barata

¿Quién no va a querer que le suban el sueldo? Nueve de cada 10 españoles quieren cobrar más y más de la mitad se plantea cambiar de trabajo

Europa entregó 110 millones a España para renovar la línea Madrid-Sevilla tras advertir en 2023 que estaba “obsoleta”

Hasta 5.000 euros de descuento en la compra del coche eléctrico: estas son las condiciones para acceder al Plan Auto+

Andalucía se enfrenta a Bruselas: Europa le pide eliminar su registro de pisos turísticos por duplicarse con el nacional

DEPORTES

El FC Barcelona acaba sufriendo

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Albacete en Copa del Rey

Alarma en la Selección española a un mes de la Finalíssima y cuatro del Mundial 2026: qué pasa con Nico Williams, Carvajal o Merino

Así es el MetLife Stadium, el escenario donde debutará Marruecos en el Mundial 2026: un campo creado para acoger conciertos

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona