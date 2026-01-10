España

Ignacio de la Calzada, abogado: “Muchos trabajadores pierden la incapacidad permanente por no cumplir esto”

Para solicitar la incapacidad, es necesario haber estado de baja médica y agotarla

La pensión puede variar en función de las condiciones del trabajador. (Composición fotográfica/Canva)

La influencia de TikTok en el ámbito legal crece cada vez más. Expertos, que se convierten en creadores de contenido, eligen la plataforma para acercar sus conocimientos a un público más amplio que, a su vez, conoce desde cerca la naturaleza de diferentes asuntos legales.

Un ejemplo es Ignacio de la Calzada, especializado en derecho laboral, quien utiliza la red social para informar a sus seguidores sobre diferentes temas ligados a su ámbito de conocimiento. Sus consejos, si bien no pueden sustituir una asistencia profesional personalizada, ayudan a entender los principios básicos y si uno verdaderamente necesita ayuda legal profesional.

En uno de sus últimos vídeos, el experto ha enumerado los requisitos indispensables para poder pedir una incapacidad permanente. “Y ojo, porque si no cumples uno de ellos, no te la van a dar”, advierte el profesional.

Requisitos para pedir una incapacidad permanente

El primer requisito es la así llamada carencia: “Para una incapacidad tienes que tener un mínimo de años cotizados si es por enfermedad común”. Según él, “por lo general son cinco años como mínimo. Esto dependerá de tu edad; te piden más o menos años”. Sin embargo, de la Calzada explica que si se trata de un accidente de trabajo, no se necesita este mínimo.

La segunda condición es estar en alta o situación asimilada al alta: “Cuando digo alta, no me refiero a alta médica, me refiero al alta en Seguridad Social, es decir, estar trabajando. Y esto incluye estar de baja médica, porque estás trabajando.” El profesional afirma que también vale estar en el paro, o estar inscrito como demandante de empleo. “Este requisito es indispensable y puede ser que tengas derecho, pero si no estabas en situación asimilada al alta, inscrito como demandante de empleo, te la pueden denegar”.

Qué es la incapacidad laboral temporal, cuánto tiempo dura y cuánto se cobra.

El tercero y último de los requisitos es tener lesiones que impidan poder trabajar. “Posiblemente, es el requisito más importante de todos”, afirma el abogado. Según él, las lesiones tienen que ser “permanentes, crónicas e irreversibles”.

Además, normalmente, para solicitar la incapacidad, es necesario haber estado de baja médica y agotar toda la baja, “porque esto implica que tu enfermedad ya no tiene curación o está estable, y ahí se valoran las limitaciones o restricciones, lo que se llama capacidad residual de trabajo”.

Derecho a pensión

De la Calzada explica que si la persona ya no puede trabajar nada, se le va a conceder una incapacidad permanente absoluta, y si solo está limitada para su profesión, una incapacidad para la profesión habitual, “que dará derecho a una pensión del 55% de tu base reguladora”.

Por otro lado, en el caso de la absoluta, la pensión es el 100%. Explica que se consigue a través de una solicitud a la Seguridad Social, que se suele denegar. “Muchas veces hay que acabar en la vía judicial. Pero que esto no te desanime, se puede pelear y se puede ganar”.

El experto asegura que, en muchos casos, los tribunales conceden la razón a los trabajadores, y acaban reconociendo incapacidades cuando la Seguridad Social las ha denegado: “El sistema falla, así que no te engañen”, concluye el profesional.

