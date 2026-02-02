Un hombre se mantiene con vida durante 48 horas sin pulmones mientras esperaba un trasplante

Los cirujanos de Northwestern Medicine desarrollan un sistema de pulmón artificial total para mantener vivo a un paciente durante 48 horas (Northwestern Medicine)

Un equipo de cirujanos estadounidenses ha logrado mantener con vida durante 48 horas a un hombre sin pulmones. El paciente, un hombre de 33 años, esperaba un trasplante de doble pulmón tras sufrir una grave infección que rechazaba cualquier tipo de antibiótico. Esta hazaña supone un hito sin precedentes en la medicina.

Han sido los especialistas de la Universidad Northwestern, liderados por el cirujano torácico Ankit Bharat, quienes han llevado a cabo este complejo procedimiento. En la primavera de 2023, el paciente contrajo una infección por gripe que le derivó en una severa insuficiencia pulmonar.

A raíz de esta afección, su situación clínica se agravó, pasando rápidamente a neumonía, sepsis y un síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA). Según ha explicado el cirujano torácico Ankit Bharat en declaraciones recogidas por ScienceAlert, el paciente había desarrollado una infección en los pulmones resistente a todos los antibióticos disponibles: “Esa infección hizo que sus pulmones se licuaran y siguió avanzando hacia el resto del organismo”.

El protocolo habitual en estos casos consiste en emplear un sistema de soporte vital que permita que los pulmones puedan recuperarse. Sin embargo, en este hombre los órganos afectados representaban el principal foco infeccioso, de modo que mantenerlos suponía un elevado riesgo de muerte, al igual que retirarlos sin un sistema alternativo. La extracción simultánea de ambos pulmones, o neumonectomía bilateral, habitualmente desencadena un fallo cardíaco por las alteraciones en el flujo sanguíneo.

La respuesta innovadora de los médicos ha sido el desarrollo de un pulmón artificial total (TAL, por sus siglas en inglés) que realiza la oxigenación de la sangre y controla el flujo circulatorio protegiendo el corazón. El caso ha sido documentado en un informe médico publicado en la revista Med.

Este dispositivo, que ha contado con la incorporación de dos canales de flujo y una derivación adaptativa, ha permitido estabilizar al paciente absorbiendo las variaciones en la circulación sanguínea y evitando el colapso cardíaco. El uso de este pulmón artificial total ha sido determinante para mantener la vida del paciente durante los dos días en que ha permanecido sin pulmones, lo que ha facilitado que su estado general mejorase y el trasplante doble fuese viable. Tras la retirada de los órganos infectados se han detectado los primeros signos de recuperación del cuadro infeccioso.

La confirmación de que los pulmones originales no presentaban posibilidad alguna de recuperación ha llegado mediante un análisis molecular llevado a cabo por el equipo de Bharat. La fibrosis y los daños inmunológicos observados han evidenciado que, en este caso, el trasplante representaba la única salida.

El cirujano torácico ha señalado a ScienceAlert que, tradicionalmente, el trasplante pulmonar se reservaba para enfermos crónicos diagnosticados de patologías como la enfermedad pulmonar intersticial o la fibrosis quística. Según el propio facultativo, “actualmente se considera que, en casos de SDRA grave, el soporte debe mantenerse y, finalmente, los pulmones mejorarán”. En cambio, la experiencia de este caso demuestra lo contrario y abre la puerta a emplear el trasplante en escenarios agudos donde la tecnología lo permita.