España

Bacterias ‘astronautas’ para luchar contra las infecciones: científicos observan que estos microbios cambian su comportamiento en el espacio

El comportamiento de las bacterias y sus depredadoras cambia cuando la gravedad es mínima, lo que podría ayudar a diseñar nuevos antibióticos

Guardar
El astronauta estadounidense Robert L.
El astronauta estadounidense Robert L. Curbeam Jr., a la izquierda, y el astronauta de la Agencia Espacial Europea, Christer Fuglesang, participan en una caminata espacial durante la construcción de la Estación Espacial Internacional, el 12 de diciembre de 2006. (NASA vía AP, Archivo)

Una guarnición de bacterias que viaja por el espacio podría convertirse en un poderoso aliado para la investigación de enfermedades infecciosas. Un experimento llevado a cabo por científicos de la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) acaba de demostrar que bacterias y bacteriófagos evolucionan de forma diferente en condiciones de gravedad muy baja.

El análisis del comportamiento de estos microbios en el espacio se enfoca en una posible aplicación para nuevos antibióticos que puedan hacer frente a bacterias multirresistentes. En España, 24.582 personas fallecieron en 2023 a causa de bacterias multirresistentes, según los últimos datos de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología (SEIMC). Estas cifras implican que la resistencia a los antibióticos ya mata 20 veces más que los accidentes de tráfico.

El estudio, cuyos resultados han sido publicados en la revista PLOS Biology, ha consistido en incubar poblaciones de la bacteria Escherichia coli junto a su principal depredador, el bacteriófago T7, tanto a bordo de la ISS como en laboratorios de tierra firme. Esta rivalidad, que se ha mantenido durante generaciones en experimentos terrestres, nunca antes se había reproducido en un entorno de ingravidez prolongada, como es una nave espacial.

Durante 25 días, los científicos de la estación espacial y el equipo de la Universidad Wisconsin-Madison dirigido por el bioquímico Vatsan Raman han desarrollado experimentos paralelos para comparar los efectos de la microgravedad con las condiciones habituales del planeta. Las observaciones han revelado que el entorno espacial modifica de manera fundamental la interacción entre fagos y bacterias.

Estación Espacial Internacional (Imagen de
Estación Espacial Internacional (Imagen de archivo de Infobae)

Como han destacado los propios autores en declaraciones recogidas por ScienceAlert, “el espacio cambia de forma fundamental cómo interactúan los fagos y las bacterias: la infección se ralentiza, y ambos organismos evolucionan por una trayectoria diferente que en la Tierra”. En microgravedad, las bacterias han adquirido mutaciones en los genes relacionados con la respuesta al estrés y la gestión de nutrientes, además de cambios en las proteínas superficiales.

Cazadores de bacterias en el espacio

Por su parte, los bacteriófagos han empezado adaptándose de manera más lenta, pero han generado posteriormente mutaciones que les han permitido seguir reconociendo a sus huéspedes y mantener el ciclo infeccioso. Las mutaciones observadas en estos virus espaciales tienen relevancia más allá de la pura biología experimental.

La resistencia de las bacterias a los antibióticos mata más que los accidentes de tráfico en España.

El equipo de la Universidad Wisconsin-Madison ha explicado que ciertos cambios específicos derivados de la estancia en la ISS han conferido a los fagos una especial eficacia frente a cepas bacterianas responsables de infecciones urinarias en la Tierra. Según han señalado los investigadores, estas bacterias suponen un reto sanitario notable. Actualmente, más del 90 % de los patógenos implicados en infecciones urinarias muestran hoy resistencia a los tratamientos antibióticos convencionales.

Los resultados apuntan a que los fagos adaptados al espacio pueden convertirse en una alternativa terapéutica prometedora frente a la resistencia antimicrobiana. La observación de estas adaptaciones inducidas por el espacio “ha permitido identificar nuevos conocimientos biológicos que nos han dado la capacidad de diseñar fagos con una actividad enormemente superior frente a patógenos resistentes en la Tierra”.

Temas Relacionados

BacteriasInfeccionesMicrobiosAntibióticosEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

El nuevo capricho de Carlos III en el que se ha gastado 160.000 libras y le convierte en coleccionista de lujo

La nueva adquisición del monarca, un Lotus Eletre de altas prestaciones, se suma a una exclusiva colección de vehículos históricos y eléctricos valorada en más de 12 millones de libras

El nuevo capricho de Carlos

La regularización histórica de Zapatero que transformó la economía: cada migrante legalizado en 2004 aportó 3.504 euros en cotizaciones sociales

La proporción de migrantes registrados en el sistema pasó del 6 al 9% de la fuerza laboral en apenas tres meses, con aumentos especialmente pronunciados en provincias como Alicante, Baleares, Girona, Madrid y Málaga

La regularización histórica de Zapatero

Interior no mejora las indemnizaciones a los guardias civiles que luchan contra los narcos en mar: 150.000 euros si les matan y 100.000 si son heridos

Los agentes señalan que las redes del narcotráfico son cada vez más atrevidas y violentas. Interior empieza a licitar el nuevo seguro de embarcaciones y agentes del Servicio Marítimo, pero no ha subido las compensaciones

Interior no mejora las indemnizaciones

La banca se reinventa: entra en una nueva era con menor dependencia de los tipos de interés y más gestión, digitalización y talento

La eficiencia interna y la relación con el cliente se convierten en las claves de la rentabilidad bancaria y marcan el nuevo rumbo del sector

La banca se reinventa: entra

‘Ídolos’, la apuesta del cine español por su propia ‘F1′: “Hollywood tira dinero por tirar. Hay proyectos que en España haríamos con la mitad del presupuesto”

‘Infobae’ habla con Mat Whitecross, Enrique Arce y Claudio Santamaria, director y actores de ‘Ídolos’, cinta romántico-deportiva ambientada en MotoGP

‘Ídolos’, la apuesta del cine
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Interior no mejora las indemnizaciones

Interior no mejora las indemnizaciones a los guardias civiles que luchan contra los narcos en mar: 150.000 euros si les matan y 100.000 si son heridos

Jorge Azcón, el candidato del PP en Aragón cocinero de paellas y amante del esquí en Formigal que defendió a Casado en la ‘guerra’ contra Ayuso

De las primeras regularizaciones de los 80 a las masivas de los 2000: así han gestionado la inmigración irregular en España los gobiernos del PP y el PSOE

La borrasca Joseph obliga a suspender las clases en Extremadura y 77 municipios de Andalucía

Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España, en directo | La Generalitat destinará 1.828 millones de euros a Rodalies con el nuevo plan de inversión

ECONOMÍA

La regularización histórica de Zapatero

La regularización histórica de Zapatero que transformó la economía: cada migrante legalizado en 2004 aportó 3.504 euros en cotizaciones sociales

La banca se reinventa: entra en una nueva era con menor dependencia de los tipos de interés y más gestión, digitalización y talento

Cómo beneficiará el acuerdo UE-India a España: el comercio agroalimentario tiene un déficit de 325 millones anuales

Super ONCE: Comprobar resultados y números ganadores del Sorteo 5 de hoy martes 27 de enero de 2026

La regularización de migrantes beneficiará a hostelería, construcción y campo: los extranjeros aportan el 10% de los ingresos de la Seguridad Social

DEPORTES

Maestro y aprendiz se reencuentran

Maestro y aprendiz se reencuentran en Champions: la relación entre Arbeloa y Mourinho y el partido entre el Real Madrid y el Benfica

Ferrero aclara su ruptura con Alcaraz y no descarta entrenar a Sinner: “No voy a decir que no. Si me dan la oportunidad tendría que pensármelo”

Dro y el crimen de Nigrán: la matanza donde murieron cuatro personas y marca la historia familiar del jugador

Juan Carlos Ferrero y su situación actual: “Es difícil ver a Carlos y a todo tu equipo competir”

Michael Schumacher ya no está postrado en una cama: las novedades sobre el estado de salud del piloto de Fórmula 1