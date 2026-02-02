España

Comparecencia de Feijóo en la Comisión del Congreso sobre la DANA: el líder del PP dice que “no tenía autoridad” sobre las decisiones de Mazón

Feijóo responde a las preguntas de los grupos parlamentarios sobre las conversaciones con el expresident de la Generalitat el día de las inundaciones

Alberto Núñez Feijóo, presidente del
Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, comparece este lunes ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la DANA. (EFE/JJ Guillén)

El líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha negado que tuviese autoridad sobre las decisiones que tomó el entonces jefe del Consell y líder del PP valenciano, Carlos Mazón. “Las decisiones de Mazón se ejercen con las competencias del estatut de Les Corts en la mano. Sobre esas cuestiones, es obvio que no tengo ninguna autoridad”, ha afirmado Feijóo, en respuesta a la pregunta de la diputada de Compromís, Àgueda Micó.

Un mes después de declarar como testigo ante la jueza de Catarroja, Feijóo ha comparecido este lunes en la comisión del Congreso que investiga la gestión durante la DANA en Valencia, donde deberá rendir cuentas y contestar a las preguntas de los grupos parlamentarios.

El portavoz de Podemos Javier Sánchez Serna ha intervenido a continuación y le ha preguntado sobre el intercambio de mensajes entre Feijóo y Mazón el día de la catástrofe. Sobre este asunto, el líder del PP ha admitido que la primera vez que mantuvo contacto con Mazón fue a las 19:59, como así reconoció ante la jueza de la DANA y constató en los mensajes de WhatsApp que entregó en sede judicial.

Días después de la catástrofe, Feijóo aseguró que estuvo en contacto con el jefe del Consell “en tiempo real”, pero todavía mantiene que “no mintió” en aquellas declaraciones porque fue un lapsus de tiempo. “No mentí porque entregué mis mensajes voluntariamente”, ha añadido Feijóo, quien ha reiterado que solo contactó con Mazón “exclusivamente” a través de WhatsApp. En total, ha asegurado, intercambiaron 23 mensajes. “¿Hay algún político de España que se haya contactado con Mazón con 23 mensajes aquella noche?“, se ha preguntado.

Noticia en ampliación

