Feijóo declara este viernes por videoconferencia en la causa de la dana por sus WhatsApp con Mazón

El intercambio de mensajes producidos en medio de la crisis fue determinante para la citación como testigo de Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del Partido Popular, en la investigación judicial que instruye la jueza de Catarroja, Valencia, sobre la denominada dana del 29 de octubre, cuando una riada dejó 230 víctimas mortales en la provincia. Según informó Europa Press, la magistrada solicitó la declaración de Feijóo tras la petición de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, la cual ejerce la acusación particular en el proceso.

De acuerdo con Europa Press, Núñez Feijóo comparece este viernes, 9 de enero, a las 9.30 horas, ante la titular del juzgado a través de videoconferencia desde su despacho oficial en el Congreso, usando la plataforma webex y el correo electrónico facilitado, conforme a lo dispuesto por la ley que permite la declaración remota para diputados y senadores. El objetivo es esclarecer el contenido y contexto de las comunicaciones mantenidas el día del desastre con Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat Valenciana, ya que la magistrada estima que Feijóo podría aportar detalles sobre los comentarios que Mazón pudo haber hecho el 29 de octubre a raíz de sus conversaciones, entre ellos algunos mensajes relacionados con Salomé Pradas, exconsellera de Justicia e Interior, actualmente investigada en la causa, sobre la información que recibía ese día.

El medio Europa Press detalló que la jueza fundamentó su petición en la necesidad de obtener información directa sobre los mensajes intercambiados, especialmente en lo concerniente a la forma en la que las autoridades autonómicas y estatales valoraron la situación y las respuestas institucionales inmediatas ante la magnitud de la catástrofe. La decisión de convocar a Feijóo como testigo pretende arrojar luz sobre el flujo de información entre los responsables políticos de la Comunidad Valenciana y los representantes del PP en el ámbito nacional durante las horas críticas de la tragedia.

Un día antes de esta declaración, Europa Press reportó que la letrada de la Administración de Justicia incorporó al expediente judicial la declaración ofrecida por Núñez Feijóo durante una rueda de prensa en el Cecopi, el 31 de octubre de 2024. En esa comparecencia, recogida en un video del canal de Youtube de RTVE Noticias, Feijóo expresó: “En este momento, la primera palabra tiene que ser de pésame; de pésame a las víctimas y también de realismo, y es que el president de la Generalitat desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real y me venía diciendo que la situación era muy compleja y desde el martes ya me estuvo informando igual que ayer que nos tememos que haya más personas fallecidas, pero eso ya corresponde a las autoridades correspondientes de acuerdo con la información contrastada y facilitándola a todos ustedes en las próximas horas y en los próximos días”. La cita fue recogida entre los minutos 1:46 y 2:31 de la grabación mencionada, según Europa Press.

Sobre el contenido concreto de los mensajes de WhatsApp, el primer contacto entre Feijóo y Mazón ocurrió el 29 de octubre a las 19:59 horas, al recibir el líder nacional del PP noticias sobre el agravamiento de la situación en Valencia. Entonces, Feijóo escribió: "Amigo Carlos. Os mando a todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana mi solidaridad y ánimo para superar esta situación Estoy a la orden para lo que toda la organización y yo mismo podamos ser de utilidad. Un fuerte abrazo". A las 20:26 repitió su apoyo con un mensaje que decía: "Ánimo. Lidera informativamente como hiciste con el incendio".

En el transcurso de la noche, ambas figuras intercambiaron más mensajes. A las 21:29 horas, Feijóo manifestó: "Perdona Carlos. Estoy en un acto. Te puedo llamar a las 22.30h. Lo que oímos es que estáis mal. Muertos? Desaparecidos? Daños cuantiosos? Ánimo, Amigos". Posteriormente, contestó "Bien" a las 21:45 y, al mismo tiempo, envió un mensaje con el contacto "Pallete (J. María) Telefónica". Más adelante, a las 23:21 escribió: "Dice. El Gobierno q os ha llamado... espero q sea así y os estén prestando ayuda suficiente", y continuó a las 23:23 preguntando: "A q hora os han llamado? Q ministro tienes de referencia?". En ese mismo tramo horario, consultó también: "Cuando se cree que acaba la dana?". Pocos minutos después, ofreció su disponibilidad: "Si crees que debo ir mañana o el jueves por la mañana. Estoy a la orden". Finalmente, a las 23:27 aconsejó: "Lógico. Ánimo amigo. Lleva la iniciativa de comunicación... Es la clave. Los alcaldes diputaciones coordinados y con la gente y tú informando".

Las respuestas de Mazón, consignadas por Europa Press, reflejan la gravedad de la emergencia percibida por las autoridades autonómicas. A las 20:08 horas, Mazón respondió: "Gracias Presi". Luego añadió: "Luego te cuento. Se está jodiendo cada minuto", y envió otro mensaje a las 20:15 diciendo: "Noche larga por delante". Más tarde, a las 21:45, transmitió a Feijóo el desbordamiento de la situación: "Estamos desbordados, no sabemos lo que está pasando realmente pero nos llegan decenas de desaparecidos y no puedo confirmarlos".

En mensajes posteriores, Mazón informó a Feijóo, a las 23:21 horas, que el Gobierno "más o menos sí" se encontraba disponible, aunque consideraba que "han montado un gabinete de crisis que no vale para nada", y terminó ese mensaje con un "Bah" refiriéndose al comité de crisis liderado por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Mazón también indicó, a las 23:23, que mantuvo conversaciones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta Montero, la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para asegurar que tuvieran en prealerta posibles refuerzos para el día siguiente.

En otro intercambio en ese mismo lapso horario, Mazón informó sobre la gravedad del acceso a determinadas zonas: "El problema ahora es que no podemos ni entrar en muchos pueblos con gente en los tejados muerta de miedo". Al concluir esa conversación, dijo a Feijóo que, a través de la Delegación del Gobierno, disponían de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que era lo que necesitaban en ese momento.

A las 23:25, Mazón adelantó que "ya están apareciendo muertos en Utiel" aunque aún no lo habían hecho público y que "van a aparecer más". En otro mensaje fue directo: "Un puto desastre va a ser esto presi". De acuerdo con Europa Press, la última comunicación registrada entre ambos fue a las 23:29 horas de aquel día.

Todos estos mensajes forman parte fundamental del material que la jueza analiza para esclarecer la secuencia de información y decisiones tomadas durante la crisis. Según publicó Europa Press, el testimonio de Feijóo está previsto para dar contexto y detallar la transmisión de información entre los responsables autonómicos y nacionales, así como valorar su impacto sobre las posibles actuaciones adoptadas en tiempo real ante el desarrollo de la catástrofe. Todo el proceso judicial sigue en curso con la citación de otros testigos relevantes y el examen de las comunicaciones oficiales entre las distintas instituciones implicadas.