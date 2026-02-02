Feijóo acude a la comisión de la DANA en plenas elecciones aragonesas y señalado por sus conversaciones con Mazón el día del desastre

Imagen de archivo del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. (Europa Press)

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, encara este lunes su comparecencia en la comisión del Congreso que investiga la gestión durante la DANA en Valencia. El líder de la oposición llega a este interrogatorio en plena campaña electoral aragonesa y un mes después de declarar como testigo por videoconferencia ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, encargada de la instrucción de la causa en la que están imputados la ex consellera de Interior Salomé Pradas y el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso.

Los grupos parlamentarios le preguntarán sobre varias polémicas que rodean al líder del PP nacional, entre ellas, el intercambio de mensajes entre Feijóo y Mazón el día de la catástrofe. Sobre este asunto, reconoció ante la jueza de Catarroja que mintió cuando dijo días después de la catástrofe que estuvo en contacto con Mazón “en tiempo real”. También reconoció que no sabía dónde estuvo Mazón el día de la catástrofe.

Feijóo ha sido muy criticado por la oposición por la estrategia de mantener en el cargo a Mazón y anteponer la narrativa política ante la tragedia que golpeó a Valencia. Feijóo se puso en contacto con Mazón por WhastApp a las 19.59 horas tras tener noticia por teletipos de la evolución de las lluvias y el president le contestó a las 20.09 horas. También escribió a las al presidente de Castilla la-Mancha, el socialistas Emiliano García-Page, y al andaluz, Juanma Moreno.

Admitió que tras la riada no podían “en ningún caso” provocar una crisis política y, en su opinión, Mazón no tenía que dimitir, sino dedicarse a la reconstrucción y lograr aprobar presupuestos autonómicos. Y en esta línea, las conversaciones registradas en actas judiciales confirmaron que Feijóo le pidió al expresidente valenciano imponer el relato y que “liderara informativamente”.

Feijóo espera un interrogatorio “complicado”, pero acude “tranquilo”

Fuentes de Génova consultadas por Infobae esperan encontrarse con un interrogatorio “complicado”. Y solo hay que recordar a la bronca comparecencia de Carlos Mazón, donde el entonces president en funciones admitió que no tenía ninguna responsabilidad el día de la DANA como presidente: “Nada hubiera cambiado si yo hubiera llegado antes”.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes, antes de declarar por videoconferencia como testigo en la causa de la dana que instruye una jueza de Catarroja (Valencia), que está "absolutamente" tranquilo. Según ha añadido, si le citan, él cumple con su deber.

Y después de aquella respuesta llegó uno de los momentos más tensos en la comisión, cuando el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, se dirigió al compareciente: “Le digo a la cara que es un inútil, un mentiroso, un miserable y un psicópata, y ojalá pague con la cárcel”, espetó. Rufián usó sus 20 minutos de intervención para mostrar a Mazón fotografías de víctimas, contar su historia de aquella fatídica tarde y concluir que la persona que debía velar por todas ellas se encontraba en el restaurante El Ventorro.

Fuentes del PP consultadas por Europa Press añaden que, en este sentido, Feijóo acude “tranquilo” a esa comparecencia porque trasladará lo que ya expuso ante la jueza de la DANA aunque haya portavoces como el republicano que querrán hacer “méritos”.

Las elecciones aragonesas de por medio

El equipo de Feijóo enmarca esta comparecencia en una estrategia electoral del PSOE para “echar un cable” a su candidata, la exministra Pilar Alegría, quien trata de arrebatar el gobierno autonómico al presidente aragonés, Jorge Azcón. De hecho, el líder popular ha estado volcado con su candidato en la recta final de la campaña y se espera que, en esta última semana (a excepción del lunes), permanezca de gira en Aragón hasta el mismo 8 de febrero.

En ‘Génova’ critican que los socialistas crean que puede tener más incidencia electoral en Aragón la gestión de Mazón en la dana de hace un año que la crisis ferroviaria tras los accidentes de Adamuz y Gélida de este mes de enero. “Puede haber aragoneses enfadados con Mazón pero habrá muchos más aragoneses que sufran los retrasos en el AVE y las incidencias”, añaden las mismas fuentes consultadas por Europa Press.