Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada firman la paz tras su cara a cara más tenso en ‘¡De Viernes!’: “¡Qué cojones sabe esta tía de mi relación!"

Después de un férreo enfrentamiento frente a Santi Acosta y Beatriz Archidona, ambas han decidido hacer una pausa en su rivalidad

Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana en '¡De Viernes!'

El reencuentro televisivo entre Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana ha dejado una de las imágenes más inesperadas de la pequeña pantalla. Ambas, conocidas por mantener una enemistad pública durante seis años, han optado por una reconciliación que, aunque frágil, ha sorprendido a la audiencia de ¡De Viernes!. La tregua, que se ha sellado de manera pública, ha puesto fin por el momento a una disputa marcada por reproches y diferencias públicas.

Durante la emisión, el programa ha apostado por un formato de confrontación medida, alineando la intervención de ambas protagonistas en diferentes fases. En primer lugar, Carmen Lomana ha tomado la palabra en solitario para relatar su versión de los hechos. Ha asegurado que su postura nunca ha sido personal y que nunca llegó a iniciar la ruptura entre ambas. “Yo no empecé esta guerra”, ha insistido en que sus comentarios públicos únicamente surgieron en respuesta a preguntas de la prensa o a declaraciones previas de la diseñadora.

A continuación, Lomana ha situado el origen de la disputa tras la separación de Ágatha Ruiz de la Prada de Pedro J. Ramírez, ocurrida en 2016, y el posterior paso de la diseñadora por Sálvame Deluxe. Allí, Ruiz de la Prada hizo comentarios especialmente duros hacia su exmarido, al que calificó de “hortera” y “el innombrable”. Según la versión de la socialité, llegó a advertirle: “Agatha, no le sigas poniendo verde, es el padre de tus hijos”.

Las eternas rivales, Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana, se ven las caras en el plató de '¡De Viernes!' para el enfrentamiento definitivo.

Ágatha Ruiz de la Prada corta el testimonio

Un desencuentro que ha subido de tono cuando, desde el otro lado del plató, Ruiz de la Prada ha solicitado irrumpir en la intervención. “¡Ábreme la puerta! ¡Lo pido de rodillas!”, se la ha escuchado suplicar en pleno directo, forzando el protocolo del espacio y mostrando abiertamente su indignación. Ha estado a punto de saltarse la entrada de la puerta de led que separa el set de grabación.

Aunque los presentadores han logrado mantener la organización, la diseñadora no ha dudado en lanzar un mensaje tajante hacia Lomana a través de la pantalla: “Me está molestando muchísimo que diga que sabe cómo funcionaban las cosas. Yo soy una persona que miento poquísimo y que me esté contando cómo es una relación mía, no tiene derecho esta tía. No ha estado en mi casa nunca, no hemos comido jamás, no hemos hablado, ¿qué sabe ella de mi relación, si es abierta o cerrada? ¡Qué cojones sabe esta tía de mi relación!”.

El turno de la diseñadora en ‘¡De Viernes!’

Tras ese primer enfrentamiento indirecto, ¡De Viernes! ha cedido el turno a Ágatha Ruiz de la Prada para detallar, sin presencia de Lomana, su perspectiva sobre el conflicto. La diseñadora ha reconocido que vivió una etapa complicada y ha justificado sus declaraciones con la necesidad de desahogarse tras conocer la infidelidad de su exmarido.

Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana en '¡De Viernes!'

“Después de enterarme de que me había sido infiel me apetecía desahogarme”, ha expresado Ruiz de la Prada, quien no ha dudado en comparar su reacción con la de la cantante Shakira tras la ruptura con Gerard Piqué. Al mismo tiempo, ha desmentido las insinuaciones de Lomana sobre la existencia de algún acuerdo de relación abierta con Pedro J. Ramírez, afirmando con rotundidad: “No voy a permitir que cuentes mentiras. Yo no sabía nada”.

A su vez, la diseñadora ha dado a entender que el actual novio de Lomana flirteó con ella también. El punto álgido se ha alcanzado cuando ambas se han reencontrado en el plató, presenciando su primera conversación cara a cara en años. Entre los reproches, Carmen Lomana ha recordado sus primeros contactos con Ruiz de la Prada, cuando le manifestó admiración por su trabajo y contribuyó a impulsar su carrera adquiriendo sus primeros diseños.

La reconciliación de Lomana y la diseñadora

El desenlace de la velada ha sido protagonizado por una dinámica propuesta por los presentadores: cada una debía señalar tres virtudes y tres defectos de la otra. En un intercambio de opiniones directas, Carmen Lomana ha calificado a Ágatha Ruiz de la Prada como “súper trabajadora, divertida y generosa”, pero le ha aconsejado que evite actitudes egocéntricas. Por su parte, la diseñadora ha valorado el estilo de Lomana diciendo que “se maquilla fenomenal, muchas veces va bien vestida y tiene un novio estupendo”, aunque le ha reprochado ser “mentirosa”.

Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana en '¡De Viernes!'

Finalmente, ambas han aceptado una tregua en riguroso directo. Ruiz de la Prada ha planteado la idea de que ambas mantengan seis meses de calma evitando hablar negativamente la una de la otra: “Vamos a intentar estar seis meses sin hablar mal la una de la otra”, ha propuesto “delante de toda España”. Carmen Lomana ha respondido aceptando e incluso superando el pacto: “Yo ya no lo haré nunca más”. Así, la noche se ha cerrado con una paz temporal entre las dos protagonistas.

