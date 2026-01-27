España

La mayoría de los 840.000 migrantes en situación irregular en España son latinoamericanos, con Colombia, Perú y Honduras a la cabeza

Según un estudio de Funcas, el 17,2% de la población extranjera procede de países no comunitarios. Se trata de datos anteriores a la última reforma del reglamento de extranjería

Fachada de una oficina de
Fachada de una oficina de Extranjería. (Jesús Hellín / Europa Press)

El centro de análisis Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros) ha calculado que unas 840.000 personas viven en España en situación administrativa irregular, lo que representa el 17,2% de los extranjeros de fuera de la Unión Europea. Estos datos, relativos a 1 de enero de 2025, evidencian un crecimiento notable y sostenido si se comparan con los de 2017, cuando la cifra estimada ascendía a unos 107.000 extranjeros en esta situación.

De acuerdo a las estimaciones de esta fundación, la mayoría de residentes en situación irregular procede de países latinoamericanos, que suman 760.000 casos, sobre todo Colombia (alrededor de 290.000), Perú (110.000) y Honduras (90.000). Cifras muy alejadas de las nacionalidades africanas (50.000), las asiáticas (15.000) y las europeas (14.000). En ese sentido, la organización explica que estos datos surgen a partir de la diferencia entre la población que reside efectivamente en España según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y las personas extranjeras que sí tienen permiso de residencia, son beneficiarios de protección internacional o están en trámites de conseguirlo.

Fruto de un acuerdo con Podemos, el Gobierno emprenderá una regularización de migrantes que tiene en contra a PP y Vox.

“La cifra se mantendrá estable si no cambian las reglas”

La cifra de 840.000 residentes en situación irregular, explican desde Funcas, es anterior a la entrada en vigor en mayo de 2025 del nuevo reglamento de Extranjería, cuyo objetivo es “agilizar y simplificar los procedimientos administrativos de regularización”, por lo que la fundación estima que ese número se reducirá, si bien “es pronto para conocer el impacto de la norma”. Con este nuevo reglamento el Gobierno espera regularizar a 900.000 personas extranjeras hasta 2027 (300.000 por año), pero los expertos de Funcas creen que, aunque esto ocurra, la cifra de personas sin papeles se mantendría estable si siguen llegando nuevos migrantes y no cambian las reglas actuales.

María Miyar, directora de Estudios Sociales de Funcas, destaca que el modelo migratorio español lleva 25 años permitiendo que muchos migrantes pasen largos periodos en situación irregular antes de poder regularizarse. También recuerda que, hasta 2005, España realizaba regularizaciones masivas, pero desde entonces se apuesta por el sistema de arraigo, que no ha conseguido evitar los incrementos cuando hay más entradas al país.

Pacto entre el PSOE y Podemos para regularizar a medio millón de personas extranjeras

Este martes, el Consejo de Ministros aprobará el inicio de la tramitación de un real decreto para la regularización extraordinaria de personas extranjeras que ya se encuentran en España. El Ejecutivo anunció el lunes la iniciativa minutos después de que la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, adelantara el acuerdo con el PSOE, que tiene como objetivo regularizar a en torno medio millón de personas, que podrán beneficiarse de la medida hasta el próximo 30 de junio.

Última hora del accidente de Adamuz, Rodalies y la situación de los trenes en España, en directo | La caída de Rodalies del lunes se debió a un “fallo de software”

Un total de 20 personas continúan hospitalizadas en diferentes centros de Andalucía tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 27 enero

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Otra jornada de lluvias, fuertes vientos y temporal marítimo en España: la borrasca Joseph obliga a activar avisos en buena parte del país

La Aemet ha alertado de que las precipitaciones pueden provocar “inundaciones y crecidas”; además, de “caídas de ramas, árboles” y otros objetos por las rachas de viento

Las 5 razas de perro más caras de mantener, según un estudio

El informe compara el coste de mantener a las diferentes razas de perros a lo largo de su vida

Cómo hacer flores de carnaval fritas, una receta dulce llena de tradición e historia

Esta fruta de sartén se prepara utilizando una masa ligera a base de harina, huevo, leche y un toque de agua de azahar

