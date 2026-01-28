España

La nieve y la lluvia cortan 75 carreteras en toda España: obligatorio el uso de cadenas y prohibición de acceso para camiones

La borrasca Kristin obliga a suspender las clases en varios puntos del territorio, sobre todo en Andalucía y Extremadura

Guardar
Varios vehículos circulan con la
Varios vehículos circulan con la nieve por la M-607, a 28 de enero de 2026, en Madrid. (Marta Fernández/Europa Press)

Las intensas nevadas mantienen afectadas a 75 carreteras españolas, con restricción total o parcial en seis tramos principales y obligan al uso de cadenas o prohíben el paso a camiones en varios puntos, de acuerdo con el último parte de la Dirección General de Tráfico.

El impacto de las precipitaciones también se ha reflejado en 24 carreteras secundarias cortadas por lluvias, 19 de ellas en Andalucía, donde la red provincial de Cádiz experimenta las mayores interrupciones.

Extremadura contabiliza dos cierres, mientras que en las provincias de León y Barcelona se ha comunicado que hay dos vías afectadas en cada caso. La autopista A-66 permanece intransitable en el tramo de Cáceres (Elvas hacia Salamanca), siendo el corte principal notificado por la DGT.

Tráfico ha avisado que será obligatorio el uso de cadenas para circular en las carreteras madrileñas A-1 en Somosierra, la M-607 en Colmenar Viejo, la AP-6 y la A-6 entre Las Rozas (Madrid) y Gudillos (Segovia), además de varios puntos de la capital abulense y la AP-61 en El Espinar (Segovia). En Ávila y Segovia, las autoridades también exigen el uso de cadenas en la AP-51, entre Brieva y Villacastín.

La DGT pide extremar la precaución

Por otro lado, Madrid ha prohibido el acceso a camiones en la M-40 (Montecarmelo), mientras que en Zamora y León, la restricción se aplica en la A-66, desde Matilla de Arzón hasta Ribaseca.

Aunque la nieve obliga a extremar la precaución en la A-2 (entre Torija y Arcos de Jalón, en Guadalajara y Soria), la A-15 en Medinaceli (Soria), la AP-66 de El Reundu (Asturias) a Caldas de Luna (León), y la A-52 entre Padornelo (Zamora) y Verín (Ourense), estas rutas permanecen transitables. Una situación similar se reporta en la A-23 (en Sabiñánigo, Huesca), y en la A-6 en zonas de León y Lugo, especialmente en Pedrafita do Cebreiro.

En Andalucía, hasta nueve carreteras se han visto afectadas, destacando Almería —con incidencia en la A-1178 (Las Menas), la AL-5405 (Las Tres Villas) y restricciones en Bacares y Aulago—, donde la circulación también se condiciona por la nieve.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado que este miércoles estará marcado por precipitaciones persistentes y de considerable intensidad en sierras del sur peninsular y la zona de Alborán, así como acumulaciones notables de nieve en la meseta Norte y en montañas del centro y norte del país. En la capital, El Ayuntamiento de Madrid ha activado el Plan de Inclemencias Invernales en su situación operativa 0, en fase de alerta y seguimiento ante el temporal. La borrasca Kristin ya ha obligado a suspender clases en varios puntos, sobre todo en Andalucía y Extremadura.

Temas Relacionados

DGTprecipitacionesCarreteras de EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Jesús Sánchez, chef con tres estrellas Michelin: “Con dos sobaos podemos hacer una torrija de alta cocina”

El chef, con tres estrellas Michelin en su restaurante Cenador de Amós, da las claves para una receta dulce muy original utilizando el sobao Pasiego como base

Jesús Sánchez, chef con tres

La nieve llega a Madrid por la borrasca Kristin: se activa la situación 1 del Plan de Inclemencias Invernales en la Comunidad

Varias carreteras ya se están viendo afectadas por las nevadas, mientras el 112 ha pedido “evitar los desplazamientos innecesarios”

La nieve llega a Madrid

Salchichón: propiedades, beneficios y contraindicaciones

El consumo de este embutido debe ser muy limitada debido a su alto contenido en grasas

Salchichón: propiedades, beneficios y contraindicaciones

La Policía Nacional explica el gesto que debes hacer antes de subirte a un coche: “Puede salvar vidas”

Algunos animales pueden esconderse bajo el capó del coche

La Policía Nacional explica el

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre retira del testamento

Un padre retira del testamento a sus dos hijos porque acompañaron a su madre al juicio de divorcio y no a él: el juez lo rechaza y les otorga dos tercios de la herencia

El Gobierno tramita la primera petición de indulto para Álvaro García Ortiz y solicita al Supremo el informe correspondiente

Juan José Ebenezer, mecánico: “El aceite del coche se puede poner negro y estar en buen estado”

Cinco mitos del repostaje: prácticas comunes que no influyen como se piensa

Interior no mejora las indemnizaciones a los guardias civiles que luchan contra los narcos en mar: 150.000 euros si les matan y 100.000 si son heridos

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Diego Moreno, corredor de seguros: “Si un agente solo te ofrece el seguro más barato que tiene no le importas nada, solo quiere una comisión”

Víctor Arpa, abogado, sobre la nueva medida de regularización de inmigrantes: “Abre las puertas a miles de personas migrantes que llevan tiempo trabajando”

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

DEPORTES

Maestro y aprendiz se reencuentran

Maestro y aprendiz se reencuentran en Champions: la relación entre Arbeloa y Mourinho y el partido entre el Real Madrid y el Benfica

Ferrero aclara su ruptura con Alcaraz y no descarta entrenar a Sinner: “No voy a decir que no. Si me dan la oportunidad tendría que pensármelo”

Dro y el crimen de Nigrán: la matanza donde murieron cuatro personas y marca la historia familiar del jugador

Juan Carlos Ferrero y su situación actual: “Es difícil ver a Carlos y a todo tu equipo competir”

Michael Schumacher ya no está postrado en una cama: las novedades sobre el estado de salud del piloto de Fórmula 1