La nieve y la lluvia cortan 75 carreteras en toda España: obligatorio el uso de cadenas y prohibición de acceso para camiones

Varios vehículos circulan con la nieve por la M-607, a 28 de enero de 2026, en Madrid. (Marta Fernández/Europa Press)

Las intensas nevadas mantienen afectadas a 75 carreteras españolas, con restricción total o parcial en seis tramos principales y obligan al uso de cadenas o prohíben el paso a camiones en varios puntos, de acuerdo con el último parte de la Dirección General de Tráfico.

El impacto de las precipitaciones también se ha reflejado en 24 carreteras secundarias cortadas por lluvias, 19 de ellas en Andalucía, donde la red provincial de Cádiz experimenta las mayores interrupciones.

Extremadura contabiliza dos cierres, mientras que en las provincias de León y Barcelona se ha comunicado que hay dos vías afectadas en cada caso. La autopista A-66 permanece intransitable en el tramo de Cáceres (Elvas hacia Salamanca), siendo el corte principal notificado por la DGT.

Tráfico ha avisado que será obligatorio el uso de cadenas para circular en las carreteras madrileñas A-1 en Somosierra, la M-607 en Colmenar Viejo, la AP-6 y la A-6 entre Las Rozas (Madrid) y Gudillos (Segovia), además de varios puntos de la capital abulense y la AP-61 en El Espinar (Segovia). En Ávila y Segovia, las autoridades también exigen el uso de cadenas en la AP-51, entre Brieva y Villacastín.

La DGT pide extremar la precaución

Por otro lado, Madrid ha prohibido el acceso a camiones en la M-40 (Montecarmelo), mientras que en Zamora y León, la restricción se aplica en la A-66, desde Matilla de Arzón hasta Ribaseca.

Aunque la nieve obliga a extremar la precaución en la A-2 (entre Torija y Arcos de Jalón, en Guadalajara y Soria), la A-15 en Medinaceli (Soria), la AP-66 de El Reundu (Asturias) a Caldas de Luna (León), y la A-52 entre Padornelo (Zamora) y Verín (Ourense), estas rutas permanecen transitables. Una situación similar se reporta en la A-23 (en Sabiñánigo, Huesca), y en la A-6 en zonas de León y Lugo, especialmente en Pedrafita do Cebreiro.

En Andalucía, hasta nueve carreteras se han visto afectadas, destacando Almería —con incidencia en la A-1178 (Las Menas), la AL-5405 (Las Tres Villas) y restricciones en Bacares y Aulago—, donde la circulación también se condiciona por la nieve.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado que este miércoles estará marcado por precipitaciones persistentes y de considerable intensidad en sierras del sur peninsular y la zona de Alborán, así como acumulaciones notables de nieve en la meseta Norte y en montañas del centro y norte del país. En la capital, El Ayuntamiento de Madrid ha activado el Plan de Inclemencias Invernales en su situación operativa 0, en fase de alerta y seguimiento ante el temporal. La borrasca Kristin ya ha obligado a suspender clases en varios puntos, sobre todo en Andalucía y Extremadura.