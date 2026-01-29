La OTAN evalúa esta semana si la inversión española en Defensa cumple los compromisos adquiridos en La Haya

La ministra de Defensa, Margarita Robles, durante una reunión del Consejo del Atlántico Norte, a 15 de octubre de 2025, en Bruselas (Europa Press, Ministerio de Defensa)

En la última Cumbre de la OTAN celebrada en La Haya (Países Bajos), los estados miembro de la Alianza Atlántica acordaron incrementar el porcentaje de su PIB destinado a Defensa al 5%. Desde el Gobierno de España argumentaron desde un primer momento que dedicar tal proporción de la economía española sería tanto innecesaria como incompatible con el Estado del Bienestar: “Pasar del 2% al 5% de aquí al año 2035 exigiría gastar unos 350.000 millones de euros adicionales, que solo podrían conseguirse a base de subirle a cada trabajador y trabajadora los impuestos en unos 3.000 € anuales; eliminar las prestaciones por desempleo, enfermedad y maternidad; reducir en un 40% todas las pensiones, o recortar a la mitad la inversión estatal en educación”, enumeraba Pedro Sánchez en una comparecencia desde La Moncloa.

El Ejecutivo sostiene que, para alcanzar las capacidades técnicas y humanas que la Alianza exige, “España va a necesitar 2,1% de su PIB”, y que con eso será suficiente “para adquirir y para mantener todo el personal, todo el equipamiento, todas las infraestructuras solicitadas por la Alianza para hacer frente con nuestras capacidades a esas amenazas. Por tanto, el 2,1%, ni más, ni menos”, aseguró el presidente del Gobierno.

Para la Alianza, sin embargo, alcanzar las capacidades exigidas requerirá un mínimo del 3,5% del PIB español. La evaluación de esta semana, que se llevará a cabo en dos sesiones, determinará si la inversión está siendo o no suficiente.

Step 3: dos encuentros bilaterales para evaluar el gasto militar en España

Hoy jueves, la OTAN somete a España a examen sobre su gasto militar y el avance en el cumplimiento de los compromisos alcanzados en La Haya. Representantes de la Alianza Atlántica y del Ministerio de Defensa se reúnen en Madrid en el primero de los dos encuentros bilaterales (denominados Step 3) en los que se llevará a cabo dicha evaluación. Este mismo viernes será la segunda reunión y, una vez evaluados los datos, la Alianza publicará su estimación inicial del gasto en defensa a mediados de febrero, según han adelantado a EFE fuentes de Defensa.

Desde el Ministerio, se informará a los representantes de la Alianza sobre el objetivo de capacidades militares del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, del aumento de efectivos militares en curso y de los 79 programas de modernización y capacidades que están en curso en este momento en España. Estos programas incluyen inversiones en infraestructura militar, munición, sistemas avanzados de ciberdefensa, inteligencia y espacio; así como proyectos estratégicos destinados a convertir distintas localizaciones en centros de referencia tecnológica y logística.

Destacan los 31 Planes Especiales de Modernización - uno de los pilares del Plan Industrial y Tecnológico -, que abarcan vehículos de combate sobre cadenas, la actualización de artillería propulsada, radares, vehículos lanzapuentes o nuevos buques, entre otras capacidades. El catálogo de modernización también incluye la puesta al día de las fragatas F-100, un sistema de guerra electrónica, nuevos aviones de instrucción, helicópteros multipropósito y dos satélites radar.

Esta estrategia tiene como objetivo dotar a las Fuerzas Armadas de sistemas, equipos e infraestructuras de última generación, adaptando así las capacidades operativas a los estándares de la OTAN para responder a los desafíos actuales del entorno estratégico.

Una parte “esencial” de esta inversión se hace a través del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, un plan aprobado el último mes de abril y que contempla una inversión adicional de 10.741 millones de euros para el ejercicio actual, una cantidad que, según fuentes oficiales citadas por EFE, ya se ha ejecutado en su totalidad “haciendo un esfuerzo titánico”.