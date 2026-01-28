España

La borrasca Kristin pone en alerta a España: intensas rachas de viento, nevadas y fuertes lluvias

Este miércoles se esperan precipitaciones generalizadas en todo el territorio peninsular y Baleares, afectando especialmente a Galicia y vertiente atlántica. En Almería hay aviso rojo por vientos

La borrasca Kristin dejará intensas
La borrasca Kristin dejará intensas lluvias. (Europa Press)

El mal tiempo sigue sin dar tregua en España. Tras el paso de las borrascas Ingrid y Joseph, este miércoles es el turno de Kristin, que dejará intensas rachas de viento, nevadas, fuertes lluvias y temporal costero. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se esperan cielos cubiertos y lluvias generalizadas, con los mayores acumulados en el sur de Galicia, la vertiente atlántica y las sierras del sur peninsular.

La nieve aparecerá en amplias zonas del norte del país, con la cota subiendo progresivamente desde los 600-800 metros hasta los 1.000-1.200 metros; en las montañas del sureste, la cota alcanzará los 1.200-1.500 metros.

Las temperaturas máximas bajarán en Baleares y el noreste peninsular, mientras que subirán en el área de Alborán y el suroeste. Las mínimas descenderán en el noreste y en el litoral de Levante y Baleares, sin grandes variaciones en el resto.

El viento soplará con fuerza en gran parte de la Península y Baleares, con rachas muy fuertes en la mayoría del territorio y puntualmente huracanadas en el extremo sureste. En Canarias, se esperan cielos poco nubosos, con posibilidad de lluvias débiles en el norte de las islas y viento flojo a moderado.

Varias personas intentan sujetar sus
Varias personas intentan sujetar sus paraguas en Santiago de Compostela. (Álvaro Ballesteros / Europa Press)

Aviso rojo en Almería por fuertes vientos y nieve en Castilla y León

Andalucía afrontará una jornada marcada por fuertes vientos y lluvias intensas. La peor parte se la llevará la provincia de Almería, que permanecerá bajo aviso rojo por rachas de hasta 130 kilómetros por hora, mientras que el resto de la comunidad estará en nivel naranja. El litoral andaluz continuará bajo alerta naranja por oleaje. Las precipitaciones llevarán a activar el aviso naranja en Cádiz y Málaga, y el nivel amarillo en otras zonas de la región, excepto en Almería, Huelva y Sevilla.

Por otro lado, Castilla y León también permanecerá bajo avisos meteorológicos por nevadas, que afectarán a todas las provincias, salvo en la meseta de Salamanca. En el Bierzo de León y las mesetas de Zamora, León, Palencia y Burgos, el aviso será de nivel naranja por acumulaciones de hasta 5 centímetros; en el resto de la región, el nivel será amarillo.

Las mayores acumulaciones de nieve se registrarán en zonas del Sistema Central, con espesores de hasta 10 centímetros en áreas situadas alrededor de los 1.000 metros de altitud.

