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Este es el calendario lunar de la semana en España

Descubre qué nos depara esta semana según el calendario lunar

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El calendario lunar de esta semana (Imágenes Ilustrativas Infobae)
El calendario lunar de esta semana (Imágenes Ilustrativas Infobae)

Desde tiempos inmemorables, las fases de la luna han sido utilizadas por diferentes culturas para definir fechas de todo tipo: desde religiosas y festivas, hasta de cultivo y pesca.

Con esto queda claro que para muchas personas la luna no es únicamente un astro opaco y sin luz propia que alumbra las noches reflejando los rayos del sol, sino que influye significativamente su vida.

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Calendario Lunar 2026

Cada noche la luna nos enseña la misma cara, sin embargo, desde la tierra no la vemos igual, ya que nos presenta una parte distinta que va cambiando semana a semana, las famosas fases de la luna regidas por el calendario lunar.

Estas serán las fases de la luna de la semana, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

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Después del cuarto creciente viene la tan esperada luna llena (Imagen Ilustrativa Infobae)
Después del cuarto creciente viene la tan esperada luna llena (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuarto creciente:

Actualmente estamos en la fase de cuarto creciente, esto quiere decir que el satélite natural que rodea nuestro planeta se sitúa en un cuarto de su recorrido mensual y se iluminará únicamente la mitad de su cara.

Durante este lapso, la luna sale alrededor del mediodía y se pone cerca de la medianoche, según explica la Nasa. El astro estará en lo alto del cielo por la noche y ofrecerá una excelente vista.

Luna llena:

Para la siguiente semana, toda vez que termine el cuarto creciente, llegará una se las fases más esperadas del mes: la luna llena. Esto significa que el astro estará opuesto al sol en su órbita alrededor de la tierra y su cara visible estará completamente iluminada.

Esta es, sin duda, la mejor oportunidad para admirar el cielo nocturno y contemplar la majestuosidad de la luna en todo su esplendor.

La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)
La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ver la luna

Sin importar donde estés, si es de día o de noche e incluso el estado del clima, hay distintas formas de ver la luna, sobre todo cuando interpretamos el concepto de “observar” de una manera más amplia.

Aquí hay algunas formas para mirar la luna recomendadas por la NASA:

Mirar hacía arriba: La forma más sencilla de observar la luna es voltear hacia arriba, es el objeto más brillante del cielo nocturno y el segundo de nuestro cielo diurno, por lo que puede verse desde todo el planeta.

Con telescopio o binoculares: Con un poco de ayuda, se podrán ver más detalles de la luna, sobre todo si se hace en la línea entre la noche y el día, en ese punto se podrán ver cráteres y montañas lunares.

Fotografías: El archivo de la Nasa cuenta con más de 20 millones de imágenes de la luna disponibles para verla a detalle. y, por supuesto, puedes tomar tus propias fotografías desde la tierra.

Desde tu sillón: Si el estado del tiempo no ayuda a ver la luna a simple vista, la Nasa cuenta con una página de transmisiones en vivo para verla. Si prefieres escuchar música, haz una lista de reproducción de canciones con temas de la luna.

Excursión virtual: La NASA también tiene el proyecto “Moon Trek”, un mapa lunar interactivo en el que se puede viajar a cualquier lugar de la luna.

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