España

Los príncipes Ingrid Alexandra y Sverre Magnus harán su debut internacional en el Mundial 2026 tras el trasplante de su madre: vivirán el Noruega-Senegal

Los hijos de los príncipes herederos de Noruega viajarán a Estados Unidos entre el 22 y 23 de junio

Guardar
Google icon
La princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus durante un partido de la selección noruega (Grosby)
La princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus durante un partido de la selección noruega (Grosby)

La Casa Real de Noruega ha confirmado que la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus debutarán juntos en su primer viaje internacional como representantes de la monarquía los días 22 y 23 de junio en Estados Unidos, una salida que acelera la entrada en escena de la nueva generación en plena recuperación de la princesa heredera Mette-Marit tras un trasplante de pulmón y con Haakon sosteniendo gran parte de la agenda oficial.

Según el calendario oficial de la familia real noruega, Ingrid Alexandra, de 22 años, y Sverre Magnus, de 20, asistirán el 22 de junio al partido del Mundial entre Noruega y Senegal en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y al día siguiente visitarán la escuela de fútbol de TINE en Gjøa Youth Soccer, en Brooklyn.

PUBLICIDAD

La noticia ha sorprendido por el momento en que se produce. La madre de ambos, la princesa Mette-Marit, ha sido sometida esta misma semana con éxito a un trasplante de pulmón después de pasar solo unos días en lista de espera para un órgano donante. Según VG, la propia Mette-Marit ha avalado el viaje a través de un portavoz de la Casa Real: “La princesa heredera se alegra de que la princesa y el príncipe puedan representar a la Casa Real en esta gran ocasión”.

La familia real noruega en el 18 cumpleaños de Ingrid Alexandra (Reuters)
La familia real noruega en el 18 cumpleaños de Ingrid Alexandra (Reuters)

Ingrid Alexandra y Sverre Magnus en el Mundial 2026

La agenda oficial sitúa a los dos hermanos en dos escenarios ligados al fútbol noruego en Estados Unidos. El primero será el encuentro entre Noruega y Senegal en el estadio de Nueva Jersey, donde seguirán el partido desde la grada para apoyar a la selección nacional. El segundo acto llegará el 23 de junio en Brooklyn, con una visita a una escuela de fútbol vinculada a TINE en Gjøa Youth Soccer.

PUBLICIDAD

Ese desplazamiento convierte la salida en el primer viaje internacional de Sverre Magnus con perfil institucional y en un paso casi equivalente para su hermana, cuyo precedente más cercano fue una breve aparición en Finlandia el pasado enero. El movimiento altera el guion que se daba por hecho para ambos. Estaba previsto que Ingrid Alexandra completara su formación universitaria en Australia y que Sverre Magnus encontrara un camino propio al margen de un futuro institucional más definido.

No obstante, la sucesión de acontecimientos en los últimos meses ha cambiado ese escenario. Con el rey Harald y la reina Sonia al frente de la jefatura del Estado en una etapa complicada, marcada por su avanzada edad, con Mette-Marit en recuperación y con el príncipe heredero Haakon asumiendo casi en solitario el peso de la agenda, la nueva generación ha adelantado su entrada en escena.

Estos son los miembros de la familia real de Noruega

La situación de la familia real noruega

El viaje se ha anunciado en la misma semana en la que también se ha conocido la condena a cuatro años de cárcel contra Marius Borg, hermanastro mayor de Ingrid y Sverre. La sentencia del Tribunal del Distrito de Oslo ha sido recurrida y volverá a examinarse el próximo mes de julio.

Al mismo tiempo, el Parlamento noruego ha expresado su respaldo unánime a la monarquía con la tramitación de una enmienda constitucional en el Storting. El texto, que no se aprobará hasta el 3 de noviembre pero ya cuenta con todos los apoyos, permitirá que Ingrid Alexandra actúe como regente si el rey Harald o Haakon no pudieran dirigir el gabinete.

Los príncipes Ingrid Alexandra y Sverre Magnus, apoyando a la heredera Mette-Marit (Reuters)
Los príncipes Ingrid Alexandra y Sverre Magnus, apoyando a la heredera Mette-Marit (Reuters)

La reforma otorgará ese papel a la primogénita del heredero y no contempla, según la información disponible, una fórmula como la danesa o la sueca en la que todos los descendientes del monarca puedan asumir esa función en caso de necesidad y designación soberana. Ese cambio refuerza la posición institucional de Ingrid Alexandra, aunque también deja ver que Sverre Magnus mantiene un espacio propio, pese a quedar fuera de esa previsión concreta.

El príncipe, que hace unos meses soñaba con dedicarse a la industria audiovisual y residía en Italia, ha multiplicado en poco tiempo su presencia tanto en actos familiares como en compromisos asumidos en solitario. El desplazamiento a Estados Unidos junto a la selección nacional se añade a esa evolución. Mientras sus hijos viajan, Haakon permanecerá en Noruega. El 23 de junio acompañará a su padre, el rey Harald, a una reunión del gabinete en el Palacio Real, un reparto de funciones que mantiene la presencia institucional de la familia en medio de la recuperación de Mette-Marit.

Temas Relacionados

Mette-Marit de NoruegaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaMundial 2026Última Hora EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sánchez se pronuncia sobre las joyas de Zapatero en Bruselas y defiende su inocencia: “No se conoce su valor hasta regresar a Madrid”

“Confío en su inocencia, respeto a la justicia y proclamo el derecho constitucional de la presunción de inocencia”, ha afirmado el líder del Ejecutivo

Sánchez se pronuncia sobre las joyas de Zapatero en Bruselas y defiende su inocencia: “No se conoce su valor hasta regresar a Madrid”

Llega la primera ola de calor del verano: la Aemet anuncia temperaturas de hasta 42 grados en España

La presencia de calima podría aumentar la sensación térmica y empeorar la calidad del aire

Llega la primera ola de calor del verano: la Aemet anuncia temperaturas de hasta 42 grados en España

Una inversión de más de 2 millones de euros para combatir el calor en Barcelona: toldos que bajan hasta 7 grados la temperatura

“Tener más sombra los meses de calor quiere decir tener más espacio público”, ha dicho el alcalde Jaume Collboni

Una inversión de más de 2 millones de euros para combatir el calor en Barcelona: toldos que bajan hasta 7 grados la temperatura

El príncipe Guillermo intenta salvar un pub cerrado con una donación de 1.150 euros: “Tengo muchas ganas de ir a servirme una pinta y celebrar vuestro éxito”

El local tiene que reunir 400.000 euros para conseguir reabrir tras permanecer cerrado durante tres años

El príncipe Guillermo intenta salvar un pub cerrado con una donación de 1.150 euros: “Tengo muchas ganas de ir a servirme una pinta y celebrar vuestro éxito”

La crisis del combustible de Oriente Medio no intimida a Bruselas: la importación de gas ruso queda prohibida a partir de 2027

Las empresas con compromisos comerciales a largo plazo tampoco podrán vender el GNL procedente de Moscú a terceros países fuera de la Unión Europea

La crisis del combustible de Oriente Medio no intimida a Bruselas: la importación de gas ruso queda prohibida a partir de 2027
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez se pronuncia sobre las joyas de Zapatero en Bruselas y defiende su inocencia: “No se conoce su valor hasta regresar a Madrid”

Sánchez se pronuncia sobre las joyas de Zapatero en Bruselas y defiende su inocencia: “No se conoce su valor hasta regresar a Madrid”

El juez Peinado abre una nueva pieza en el caso Begoña Gómez por un contrato a Barrabés con fondos europeos

Page se ‘rebela’ contra Hacienda: no tendrá “nada que hablar” sobre el modelo de financiación autonómica de Castilla-La Mancha si no retiran “los proyectos” del independentismo

Sumar pide a Pedro Sánchez que presente los Presupuestos y convoque elecciones si son rechazados

La UCO sostiene que la empresa de González Amador facturó 4,4 millones a Quirón en tres años “sin medios necesarios para la prestación de servicios”

ECONOMÍA

La crisis del combustible de Oriente Medio no intimida a Bruselas: la importación de gas ruso queda prohibida a partir de 2027

La crisis del combustible de Oriente Medio no intimida a Bruselas: la importación de gas ruso queda prohibida a partir de 2027

Facua denuncia a la teleco de Bertín Osborne por vulnerar cinco leyes: “Cuando llama el usuario, una IA le saluda con un ‘Viva España’”

La casa prefabricada que solo tarda un día en instalarse: tres módulos de madera ensamblados en unas dunas

Expertos piden un “Pacto de Toledo” para las bajas laborales: un millón de trabajadores ausentes cada día amenazan la sostenibilidad del sistema

La IA generativa amenaza al trabajador formado: el 44% de las grandes empresas españolas espera destruir puestos rutinarios en tres años

DEPORTES

Thomas Tuchel gana el pulso a la FIFA tras su enfado con los fotógrafos en el Mundial 2026: “Arruinó mi experiencia”

Thomas Tuchel gana el pulso a la FIFA tras su enfado con los fotógrafos en el Mundial 2026: “Arruinó mi experiencia”

Gavi no se esconde y da la cara ante las críticas tras su debut en el Mundial 2026 contra Cabo Verde: “No me voy a venir abajo”

Qué partido del Mundial 2026 se puede ver hoy, viernes 19 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué es el objeto verde que le dieron a Koné en la camilla tras sufrir la lesión más grave del Mundial 2026

Luis de la Fuente se suma al culebrón del verano: “Ficharía a Julián Álvarez”