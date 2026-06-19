Los príncipes Ingrid Alexandra y Sverre Magnus harán su debut internacional en el Mundial 2026 tras el trasplante de su madre: vivirán el Noruega-Senegal

La princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus durante un partido de la selección noruega (Grosby)

La Casa Real de Noruega ha confirmado que la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus debutarán juntos en su primer viaje internacional como representantes de la monarquía los días 22 y 23 de junio en Estados Unidos, una salida que acelera la entrada en escena de la nueva generación en plena recuperación de la princesa heredera Mette-Marit tras un trasplante de pulmón y con Haakon sosteniendo gran parte de la agenda oficial.

Según el calendario oficial de la familia real noruega, Ingrid Alexandra, de 22 años, y Sverre Magnus, de 20, asistirán el 22 de junio al partido del Mundial entre Noruega y Senegal en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y al día siguiente visitarán la escuela de fútbol de TINE en Gjøa Youth Soccer, en Brooklyn.

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La noticia ha sorprendido por el momento en que se produce. La madre de ambos, la princesa Mette-Marit, ha sido sometida esta misma semana con éxito a un trasplante de pulmón después de pasar solo unos días en lista de espera para un órgano donante. Según VG, la propia Mette-Marit ha avalado el viaje a través de un portavoz de la Casa Real: “La princesa heredera se alegra de que la princesa y el príncipe puedan representar a la Casa Real en esta gran ocasión”.

La familia real noruega en el 18 cumpleaños de Ingrid Alexandra (Reuters)

Ingrid Alexandra y Sverre Magnus en el Mundial 2026

La agenda oficial sitúa a los dos hermanos en dos escenarios ligados al fútbol noruego en Estados Unidos. El primero será el encuentro entre Noruega y Senegal en el estadio de Nueva Jersey, donde seguirán el partido desde la grada para apoyar a la selección nacional. El segundo acto llegará el 23 de junio en Brooklyn, con una visita a una escuela de fútbol vinculada a TINE en Gjøa Youth Soccer.

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Ese desplazamiento convierte la salida en el primer viaje internacional de Sverre Magnus con perfil institucional y en un paso casi equivalente para su hermana, cuyo precedente más cercano fue una breve aparición en Finlandia el pasado enero. El movimiento altera el guion que se daba por hecho para ambos. Estaba previsto que Ingrid Alexandra completara su formación universitaria en Australia y que Sverre Magnus encontrara un camino propio al margen de un futuro institucional más definido.

No obstante, la sucesión de acontecimientos en los últimos meses ha cambiado ese escenario. Con el rey Harald y la reina Sonia al frente de la jefatura del Estado en una etapa complicada, marcada por su avanzada edad, con Mette-Marit en recuperación y con el príncipe heredero Haakon asumiendo casi en solitario el peso de la agenda, la nueva generación ha adelantado su entrada en escena.

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Estos son los miembros de la familia real de Noruega

La situación de la familia real noruega

El viaje se ha anunciado en la misma semana en la que también se ha conocido la condena a cuatro años de cárcel contra Marius Borg, hermanastro mayor de Ingrid y Sverre. La sentencia del Tribunal del Distrito de Oslo ha sido recurrida y volverá a examinarse el próximo mes de julio.

Al mismo tiempo, el Parlamento noruego ha expresado su respaldo unánime a la monarquía con la tramitación de una enmienda constitucional en el Storting. El texto, que no se aprobará hasta el 3 de noviembre pero ya cuenta con todos los apoyos, permitirá que Ingrid Alexandra actúe como regente si el rey Harald o Haakon no pudieran dirigir el gabinete.

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Los príncipes Ingrid Alexandra y Sverre Magnus, apoyando a la heredera Mette-Marit (Reuters)

La reforma otorgará ese papel a la primogénita del heredero y no contempla, según la información disponible, una fórmula como la danesa o la sueca en la que todos los descendientes del monarca puedan asumir esa función en caso de necesidad y designación soberana. Ese cambio refuerza la posición institucional de Ingrid Alexandra, aunque también deja ver que Sverre Magnus mantiene un espacio propio, pese a quedar fuera de esa previsión concreta.

El príncipe, que hace unos meses soñaba con dedicarse a la industria audiovisual y residía en Italia, ha multiplicado en poco tiempo su presencia tanto en actos familiares como en compromisos asumidos en solitario. El desplazamiento a Estados Unidos junto a la selección nacional se añade a esa evolución. Mientras sus hijos viajan, Haakon permanecerá en Noruega. El 23 de junio acompañará a su padre, el rey Harald, a una reunión del gabinete en el Palacio Real, un reparto de funciones que mantiene la presencia institucional de la familia en medio de la recuperación de Mette-Marit.

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