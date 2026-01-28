Las revistas del corazón esta semana: el divorcio de Álvaro Morata y el nuevo ingreso de Sara Carbonero

Portadas de las revistas del corazón del 28 de enero de 2026.

La cita de las revistas del corazón con el kiosco sigue en pie una semana más y es que la actualidad del papel couché no frena ni un segundo. Para cerrar enero, las cuatro principales cabecera han apostado por temas relacionados con las rupturas amorosas, los homenajes a figuras icónicas y los cambios en la vida de algunos famosos.

‘Lecturas’

En esta edición, Lecturas elige como gran protagonista a Carmen Machi, que vuelve al primer plano con el estreno de la película Aída y vuelta, dirigida por Paco León. La cinta no solo supone un regreso a los personajes que marcaron una época en televisión, sino que también sirve para repasar la trayectoria y la vida de la actriz, convertida en referente indispensable.

Portada de la revista 'Lecturas'.

También aparece en esta portada Antonio Banderas, quien repasa sus años previos a la fama y el camino recorrido hasta conquistar Hollywood. Además, la revista se adentra en la supuesta verdad sobre la familia Beckham y su relación con Brooklyn, un asunto que sigue despertando curiosidad dentro y fuera de España.

‘Diez Minutos’

Portada de la revista 'Diez Minutos'.

Los presentadores Christian Gálvez y Patricia Pardo aparecen en el primer plano de Diez Minutos disfrutan de una escapada a Toledo con su hijo Luca y la madre de ella, mostrando una imagen de vida cotidiana alejada de la televisión.

Sin embargo, es la ruptura entre Álvaro Morata y Alice Campello la que genera un gran revuelo, al tratarse de una de las parejas más seguidas de la actualidad. Junto a ellos está Iñaki Urdangarin, a punto de aparecer en televisión en una entrevista en la que va a compartir cómo vivió su matrimonio, asegurando que lo hizo “enamorado y convencido”.

‘¡Hola!’

Portada de la revista '¡Hola!'.

El gran titular de ¡Hola! es la entrevista a Iñaki Urdangarin, quien repasa los momentos más difíciles de su vida personal: desde la separación de la infanta Cristina hasta su relación actual con Ainhoa y los retos familiares que enfrenta. Sus palabras aportan una nueva perspectiva a una historia que ha ocupado portadas durante años.

Avance de la entrevista de Iñaki Urdangarin con Jordi Basté en 'Pla Seqüència'. (La 2 Cat)

La revista también recoge la entrevista a Samantha Vallejo-Nágera, que tras su salida de MasterChef, comparte cómo ha afrontado el cierre de una etapa y el inicio de otra, con la compañía de su hijo Roscón, una de las personas más importantes en su vida. Por otro lado, tratan el divorcio de Álvaro Morata y Alice Campello y la guerra de la familia Beckham.

‘Semana’

Portada de la revista 'Semana'.

Semana apuesta por Sara Carbonero, quien tras su hospitalización de urgencia ha tenido que hacer una nueva visita al centro médico en medio de su recuperación. Por otro lado, muestran en exclusiva unas fotografías de Arantxa Sánchez Vicario con quien sería su nueva ilusión amorosa.

Unas imágenes de Gloria Camila Ortega junto a su ex, Álvaro García, y las confesiones más sorprendentes de Iñaki Urdangarin en sus memorias son los dos otros temas de esta portada.