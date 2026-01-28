España

Las revistas del corazón esta semana: el divorcio de Álvaro Morata y el nuevo ingreso de Sara Carbonero

Este miércoles, 28 de enero, también son protagonistas del kiosco Iñaki Urdangarin con su entrevista más esperada

Guardar
Portadas de las revistas del
Portadas de las revistas del corazón del 28 de enero de 2026.

La cita de las revistas del corazón con el kiosco sigue en pie una semana más y es que la actualidad del papel couché no frena ni un segundo. Para cerrar enero, las cuatro principales cabecera han apostado por temas relacionados con las rupturas amorosas, los homenajes a figuras icónicas y los cambios en la vida de algunos famosos.

‘Lecturas’

En esta edición, Lecturas elige como gran protagonista a Carmen Machi, que vuelve al primer plano con el estreno de la película Aída y vuelta, dirigida por Paco León. La cinta no solo supone un regreso a los personajes que marcaron una época en televisión, sino que también sirve para repasar la trayectoria y la vida de la actriz, convertida en referente indispensable.

Portada de la revista 'Lecturas'.
Portada de la revista 'Lecturas'.

También aparece en esta portada Antonio Banderas, quien repasa sus años previos a la fama y el camino recorrido hasta conquistar Hollywood. Además, la revista se adentra en la supuesta verdad sobre la familia Beckham y su relación con Brooklyn, un asunto que sigue despertando curiosidad dentro y fuera de España.

‘Diez Minutos’

Portada de la revista 'Diez
Portada de la revista 'Diez Minutos'.

Los presentadores Christian Gálvez y Patricia Pardo aparecen en el primer plano de Diez Minutos disfrutan de una escapada a Toledo con su hijo Luca y la madre de ella, mostrando una imagen de vida cotidiana alejada de la televisión.

Sin embargo, es la ruptura entre Álvaro Morata y Alice Campello la que genera un gran revuelo, al tratarse de una de las parejas más seguidas de la actualidad. Junto a ellos está Iñaki Urdangarin, a punto de aparecer en televisión en una entrevista en la que va a compartir cómo vivió su matrimonio, asegurando que lo hizo “enamorado y convencido”.

‘¡Hola!’

Portada de la revista '¡Hola!'.
Portada de la revista '¡Hola!'.

El gran titular de ¡Hola! es la entrevista a Iñaki Urdangarin, quien repasa los momentos más difíciles de su vida personal: desde la separación de la infanta Cristina hasta su relación actual con Ainhoa y los retos familiares que enfrenta. Sus palabras aportan una nueva perspectiva a una historia que ha ocupado portadas durante años.

Avance de la entrevista de Iñaki Urdangarin con Jordi Basté en 'Pla Seqüència'. (La 2 Cat)

La revista también recoge la entrevista a Samantha Vallejo-Nágera, que tras su salida de MasterChef, comparte cómo ha afrontado el cierre de una etapa y el inicio de otra, con la compañía de su hijo Roscón, una de las personas más importantes en su vida. Por otro lado, tratan el divorcio de Álvaro Morata y Alice Campello y la guerra de la familia Beckham.

‘Semana’

Portada de la revista 'Semana'.
Portada de la revista 'Semana'.

Semana apuesta por Sara Carbonero, quien tras su hospitalización de urgencia ha tenido que hacer una nueva visita al centro médico en medio de su recuperación. Por otro lado, muestran en exclusiva unas fotografías de Arantxa Sánchez Vicario con quien sería su nueva ilusión amorosa.

Unas imágenes de Gloria Camila Ortega junto a su ex, Álvaro García, y las confesiones más sorprendentes de Iñaki Urdangarin en sus memorias son los dos otros temas de esta portada.

Temas Relacionados

Revistas del corazónIñaki UrdangarinCarmen MachiGente EspañaFamosos EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-noticiasCorazón y Estilo España

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo

Arantxa Sánchez Vicario, más ilusionada que nunca: pillada junto a su nueva pareja por las calles de Miami

La extenista reside en la ciudad estadounidense junto a sus hijos, donde ha rehecho su vida

Arantxa Sánchez Vicario, más ilusionada

Descubren en Grecia las herramientas de madera más antiguas del mundo: fueron utilizadas por los humanos hace 430.000 años

Los artefactos fueron probablemente usados para excavar en el barro y dar forma a herramientas de piedra

Descubren en Grecia las herramientas

8 postres con naranja fáciles de hacer: desde el bizcocho de yogur al donut de chocolate

Una variedad de opciones basadas en una fruta rica en vitamina C, fibra y antioxidantes

8 postres con naranja fáciles

Diego Moreno, corredor de seguros: “Si un agente solo te ofrece el seguro más barato que tiene no le importas nada, solo quiere una comisión”

Cuando el agente responsable de encontrar la póliza ideal para el perfil del cliente se decanta automáticamente por la de menor coste, es posible que no haya anallizado a fondo sus necesidades

Diego Moreno, corredor de seguros:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre retira del testamento

Un padre retira del testamento a sus dos hijos porque acompañaron a su madre al juicio de divorcio y no a él: el juez lo rechaza y les otorga dos tercios de la herencia

El Gobierno tramita la primera petición de indulto para Álvaro García Ortiz y solicita al Supremo el informe correspondiente

Juan José Ebenezer, mecánico: “El aceite del coche se puede poner negro y estar en buen estado”

Cinco mitos del repostaje: prácticas comunes que no influyen como se piensa

Interior no mejora las indemnizaciones a los guardias civiles que luchan contra los narcos en mar: 150.000 euros si les matan y 100.000 si son heridos

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Diego Moreno, corredor de seguros: “Si un agente solo te ofrece el seguro más barato que tiene no le importas nada, solo quiere una comisión”

Víctor Arpa, abogado, sobre la nueva medida de regularización de inmigrantes: “Abre las puertas a miles de personas migrantes que llevan tiempo trabajando”

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

DEPORTES

Maestro y aprendiz se reencuentran

Maestro y aprendiz se reencuentran en Champions: la relación entre Arbeloa y Mourinho y el partido entre el Real Madrid y el Benfica

Ferrero aclara su ruptura con Alcaraz y no descarta entrenar a Sinner: “No voy a decir que no. Si me dan la oportunidad tendría que pensármelo”

Dro y el crimen de Nigrán: la matanza donde murieron cuatro personas y marca la historia familiar del jugador

Juan Carlos Ferrero y su situación actual: “Es difícil ver a Carlos y a todo tu equipo competir”

Michael Schumacher ya no está postrado en una cama: las novedades sobre el estado de salud del piloto de Fórmula 1