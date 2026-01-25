España

Iñaki Urdangarin revela cómo era su vida en la cárcel y las visitas de su familia: “Llené la salita de fotografías nuestras, para que fuera más agradable”

El exmarido de la infanta Cristina se ha sincerado sobre el episodio más traumático de su vida en una entrevista a ‘El País Semanal’

Guardar
Iñaki Urdangarin en el partido
Iñaki Urdangarin en el partido de balonmano del Barca contra el Helvetia Anaitasuna, celebrado el 23 de Abril de 2022 en Pamplona. (Europa Press)

Iñaki Urdangarin ha decidido hablar ahora, cuando el tiempo ha asentado su vida completamente. “He aprendido a no gustar”, afirma con una serenidad que no oculta las cicatrices. Esa es, quizá, la idea que vertebra la entrevista que concede a El País Semanal y que acompaña la publicación de Todo lo vivido (Grijalbo), sus memorias, que llegarán a las librerías el próximo 12 de febrero. Tras años de silencio, el exduque de Palma se expone sin ambages, consciente del estigma que arrastra y del lugar incómodo que ocupa en la historia reciente de la monarquía española.

El libro —295 páginas de relato en primera persona— es el eje de una conversación en la que Urdangarin repasa su ascenso deportivo, su entrada en la familia real, la caída judicial y el largo tránsito por prisión. “Durante muchos años, mi vida fue contada por otros”, explica para justificar por qué ahora toma la palabra. “Periodistas, jueces, tertulianos, desconocidos… Todos parecían saber quién era yo. Y yo opté por el silencio. Ahora quiero contar mi historia con mi propia voz”.

Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia,
Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, 2022. (EUROPA PRESS).

Uno de los capítulos más personales es el dedicado a su vida sentimental actual. Por primera vez, habla abiertamente de Ainhoa Armentia, su pareja desde 2022. Reconoce que la relación se hizo pública antes de que pudiera gestionarla con sus hijos y asume su responsabilidad: “Mi mala gestión de los tiempos y de la comunicación hizo que el asunto fuera demasiado doloroso para todos”. Sobre Armentia, el tono cambia. “Con ella, el mundo había dejado de darme miedo para empezar, otra vez, a parecerme un desafío emocionante”, confiesa. Y subraya el papel que tuvo en su reconstrucción personal: “Su cariño y su comprensión fueron claves”.

La entrevista se detiene también en la relación con la infanta Cristina, de la que se divorció en enero de 2024. Lejos del enfrentamiento, habla de un vínculo transformado: “Seguimos preocupándonos el uno por el otro. Deseándonos lo mejor”. Pero más compleja es su posición respecto a la familia real. Asegura a El País Semanal que mantiene contacto con Juan Carlos I y con la reina Sofía, pero no con Felipe VI: “Mi cuñado. Mi amigo. O eso había creído yo…“. Sobre esa distancia, evita el reproche directo: “Aunque no viera algunas veces los comportamientos que esperaba, no puedo juzgar, porque entiendo que no es fácil separar la institución de la familia y las opiniones del entorno”.

The Wedding Of Infanta Cristina
The Wedding Of Infanta Cristina Of Spain And Inaki Urdangarin At Barcelona Cathedral. (Photo by Antony Jones/UK)

Un antes y después en su vida

El relato se vuelve más áspero cuando aborda su ingreso en prisión. Describe aquel momento como una experiencia de pánico absoluto. “El sentimiento que me embargó el día que ingresé y la puerta restalló por primera vez a mis espaldas fue el pánico. Pánico puro”. Al aislamiento se sumó la soledad de un módulo vacío en la cárcel de mujeres de Brieva. “Fue un doble castigo: la privación de libertad y la soledad”, escribe.

Uno de los pasajes más duros es el primer encuentro con su hijo mayor en el locutorio. “Hablas a través de un cristal, no puedes abrazar, no puedes tocar. Yo veía su cara…, aquello me impresionó mucho”. Las visitas familiares se convirtieron en un salvavidas emocional, aunque también en una fuente constante de dolor. “Llené la salita de fotografías nuestras, para que fuera más agradable. El tiempo de la visita pasa volando. Cuando acaba y acompañas a tu familia hasta donde el funcionario te permite, también oyes el ¡bum! de la puerta que ellos atraviesan para salir y vuelves a quedarte solo. Eran momentos difíciles de gestionar”.

Iñaki y Pablo Urdangarin en
Iñaki y Pablo Urdangarin en una imagen de archivo. (Europa Press)

Para sobrevivir mentalmente, Urdangarin admite al citado medio que se aferró a pequeñas rutinas. El deporte fue una de ellas, especialmente la bicicleta estática que tardó meses en conseguir. “Necesitaba irme a la cama cansado física y mentalmente para poder dormir y, sobre todo, tener la sensación de que el día había valido la pena. Eso me lo daba el deporte y el estudio”. También fue clave un curso de bienestar emocional recomendado por una enfermera de la prisión, germen de su actual proyecto profesional.

Hoy, ese aprendizaje se ha traducido en Bevolutive, su empresa de coaching, con la que trabaja desde Vitoria. La ciudad no es una elección casual. Allí vive cerca de su madre y lejos del ruido. “Hoy vivo en Vitoria. Llevo una vida sencilla, casi monástica”, resume. Deporte, amigos, naturaleza y rutinas simples que ahora valora como un privilegio. “Todo eso para mí tiene ahora un valor incalculable”.

El árbol genealógico de la Familia Real española

La entrevista no esquiva el debate sobre la justicia y el caso Nóos. Urdangarin insiste en que su condena fue excesiva: “Me gustaría que no hubiese un estigma, porque ya he pagado por lo que se me juzgó”. Reconoce errores, pero mantiene que el castigo estuvo condicionado por su apellido. “He aprendido a no gustar”, repite, consciente de que su figura seguirá generando rechazo.

Al final de la conversación, introduce una nota de introspección que resume el espíritu del libro. Asegura haber pedido perdón a quienes sintieron el impacto de sus actos, aunque admite que aún le queda uno pendiente: “La prisión me permitió poner en contexto lo que había hecho, reconstruirme, ver los comportamientos de los que no puedo estar orgulloso y que hicieron sufrir a otras personas. Fui a hablar con ellas, pero me queda una, un perdón pendiente. Por su privacidad, me guardo quién es”.

Temas Relacionados

Iñaki UrdangarinCasa Real EspañaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2 de este 25 enero

Como cada domingo, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los

El dueño de unos perros que mataron a un hombre irá a la cárcel por no pagar la indemnización acordada: 550 euros al mes durante cinco años

El juez ha determinado que la reducción unilateral del pago tomada por el hombre carece de justificación legal

El dueño de unos perros

Condenado a cinco años de prisión un hombre que intentó prender fuego a su pareja con una garrafa de gasolina: “Vamos a morir, voy a quemar la casa”

El agresor derramó la gasolina cerca de la habitación donde se encontraba la mujer. Consiguió huir tras sentir el olor del combustible

Condenado a cinco años de

El gasto en sueldos públicos marca un máximo histórico en 2025: crece un 4,5% y roza los 180.000 millones

El incremento se debe a la combinación de subidas salariales pactadas con los sindicatos y al aumento continuado del empleo en las Administraciones

El gasto en sueldos públicos

Puente defiende su gestión del accidente ferroviario de Adamuz y sostiene que “no hay debate” sobre su dimisión

El ministro de Transportes asegura que se exigirán responsabilidades a quienes hayan contribuido “por acción u omisión” al siniestro que causó 45 muertos y pide esperar a los resultados de la investigación técnica

Puente defiende su gestión del
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El dueño de unos perros

El dueño de unos perros que mataron a un hombre irá a la cárcel por no pagar la indemnización acordada: 550 euros al mes durante cinco años

Condenado a cinco años de prisión un hombre que intentó prender fuego a su pareja con una garrafa de gasolina: “Vamos a morir, voy a quemar la casa”

Puente defiende su gestión del accidente ferroviario de Adamuz y sostiene que “no hay debate” sobre su dimisión

Inspección de trabajo vuelve a sancionar a una empresa de plásticos de Málaga por utilizar un mecanismo para ocultar las horas extra de sus trabajadores

La Guardia Civil rescata en la Sierra de Madrid a un esquiador que se había golpeado con unas piedras fuera de pista tras una intervención de seis horas

ECONOMÍA

El gasto en sueldos públicos

El gasto en sueldos públicos marca un máximo histórico en 2025: crece un 4,5% y roza los 180.000 millones

Una francesa trabaja un día, se va de baja el resto del periodo de prueba, es despedida y cobra 3.500 euros por las vacaciones: “Es un país estúpido”, dice el empresario

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

La cesta de la compra se encarece en enero: uvas, champiñones y manzanas registran subidas de hasta el 21% en algunos supermercados

Una mujer pide bloquear la herencia de su padre para evitar que caiga en manos de la viuda porque afirma que quiere “quedarse con todo”: pierde el juicio

DEPORTES

16 horas en el agua

16 horas en el agua congelada para cruzar “el Everest del mar”: cuatro nadadores logran el reto por relevos y sin neopreno

El exatleta olímpico Ryan Wedding, uno de los más buscados del FBI, es detenido: “Es el Pablo Escobar de nuestros días”

Carles Coll, el nadador que sueña con ser campeón olímpico: “Mi objetivo es llegar a los Juegos y estar en la final con opciones reales de ganar el oro”

El ‘showman’ Moutet que se enfrentará a Alcaraz en el Open de Australia: de casi llegar a las manos con Bublik a lanzarle la raqueta a una cámara

Esto es lo que necesitan los equipos españoles en la última jornada para avanzar a octavos de la Champions League