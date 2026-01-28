La Policía Nacional explica el gesto que debes hacer antes de subirte a un coche: “Puede salvar vidas”

Coches aparcados en la nieve (Freepik)

Por mucho pelaje que tengan, a los gatos también les afecta el frío. De hecho, estos animales son más sensibles que los humanos a los cambios de temperatura, especialmente cuando están acostumbrados a vivir en interiores.

En el exterior, el pelo les protege, pero no es suficiente. Ante las bajas temperaturas, los gatos terminan por sufrir hipotermia o congelación si pasan mucho tiempo al aire libre. Quienes tienen un hogar al que volver no tienen problema, pues siempre tendrán un refugio al que acudir, pero los gatos callejeros no lo tienen tan fácil.

En España, hay diferentes colonias de gatos repartidas por las ciudades y pueblos. Se trata de animales abandonados o perdidos que nunca volvieron a casa y que han perdido su nivel de socialización con humanos por miedo a ellos, o bien de camadas nacidas en la calle de gatas no esterilizadas que salen y entran libremente de sus domicilios.

Durante el invierno, estos animales buscarán cualquier refugio para resguardarse del frío, aunque este no sea el más seguro. “Con la llegada del invierno, muchos gatos callejeros buscan un lugar cálido donde refugiarse y ese lugar podría ser tu coche”, avisan desde la Policía Nacional.

Cómo saber si hay un gato escondido en el coche

La policía muestra el gesto que puede salvar la vida de los gatos en invierno. (Tiktok)

Los gatos “pueden meterse en el motor, entre las ruedas o en el chasis” de los vehículos, indica el cuerpo armado en sus redes sociales. Por ello es importante saber antes de arrancar si hay un animal escondido en nuestro automóvil.

“Si arrancamos sin comprobar, podemos poner en peligro su vida sin darnos cuenta”, advierte la Policía Nacional, que recomienda realizar un simple gesto que “puede salvar vidas”. Consiste en dar unos pequeños golpes al capó del coche, un ruido que alertará a cualquier gato que se haya escondido en el interior del vehículo. “Es un pequeño gesto que marca la diferencia, porque cada vida cuenta”, concluyen desde la Policía Nacional.

Cómo proteger a tu gato del frío

Proteger a los gatos de las bajas temperaturas implica transformar el hogar en un espacio cálido y seguro. Los expertos recomiendan utilizar camas acolchadas y mantas suaves para proporcionar calor al animal. Es importante colocarlos en rincones alejados de corrientes, evitando puertas y ventanas.

En viviendas donde el invierno es especialmente riguroso, el uso de sistemas de calefacción permite mantener una temperatura estable en el ambiente. Otra alternativa es incorporar bolsas de agua caliente, siempre cuidadosamente envueltas en mantas para evitar quemaduras, asegurándose de que no estén demasiado calientes para el animal.

También será necesario adaptar la comida que ingiere el animal, pues a medida que el frío aumenta, los gatos necesitan más energía para mantenerse calentitos de forma natural. Es recomendable darle más alimentos ricos en proteínas de alta calidad para favorecer su energía y salud, siempre que un veterinario esté de acuerdo con el cambio.

Para los gatos que tienen acceso al exterior incluso en invierno, resulta imprescindible asegurarles agua fresca en todo momento, ya que con el frío puede enfriarse en exceso o incluso congelarse. Habrá también que asegurarse de que el gato dispone de un refugio fuera del hogar, como una caja impermeable provista de mantas o paja seca.

El contacto con superficies frías puede dañar las almohadillas de las patas de los gatos, así que es importante revisar y limpiar las patas del animal al regresar del exterior, además de asegurarse de que el pelaje está completamente seco. La humedad en el manto incrementa las pérdidas de calor corporal y puede derivar en trastornos de salud.