España

La Policía Nacional explica el gesto que debes hacer antes de subirte a un coche: “Puede salvar vidas”

Algunos animales pueden esconderse bajo el capó del coche

Guardar
Coches aparcados en la nieve
Coches aparcados en la nieve (Freepik)

Por mucho pelaje que tengan, a los gatos también les afecta el frío. De hecho, estos animales son más sensibles que los humanos a los cambios de temperatura, especialmente cuando están acostumbrados a vivir en interiores.

En el exterior, el pelo les protege, pero no es suficiente. Ante las bajas temperaturas, los gatos terminan por sufrir hipotermia o congelación si pasan mucho tiempo al aire libre. Quienes tienen un hogar al que volver no tienen problema, pues siempre tendrán un refugio al que acudir, pero los gatos callejeros no lo tienen tan fácil.

En España, hay diferentes colonias de gatos repartidas por las ciudades y pueblos. Se trata de animales abandonados o perdidos que nunca volvieron a casa y que han perdido su nivel de socialización con humanos por miedo a ellos, o bien de camadas nacidas en la calle de gatas no esterilizadas que salen y entran libremente de sus domicilios.

Durante el invierno, estos animales buscarán cualquier refugio para resguardarse del frío, aunque este no sea el más seguro. “Con la llegada del invierno, muchos gatos callejeros buscan un lugar cálido donde refugiarse y ese lugar podría ser tu coche”, avisan desde la Policía Nacional.

Cómo saber si hay un gato escondido en el coche

La policía muestra el gesto
La policía muestra el gesto que puede salvar la vida de los gatos en invierno. (Tiktok)

Los gatos “pueden meterse en el motor, entre las ruedas o en el chasis” de los vehículos, indica el cuerpo armado en sus redes sociales. Por ello es importante saber antes de arrancar si hay un animal escondido en nuestro automóvil.

“Si arrancamos sin comprobar, podemos poner en peligro su vida sin darnos cuenta”, advierte la Policía Nacional, que recomienda realizar un simple gesto que “puede salvar vidas”. Consiste en dar unos pequeños golpes al capó del coche, un ruido que alertará a cualquier gato que se haya escondido en el interior del vehículo. “Es un pequeño gesto que marca la diferencia, porque cada vida cuenta”, concluyen desde la Policía Nacional.

Cómo proteger a tu gato del frío

Proteger a los gatos de las bajas temperaturas implica transformar el hogar en un espacio cálido y seguro. Los expertos recomiendan utilizar camas acolchadas y mantas suaves para proporcionar calor al animal. Es importante colocarlos en rincones alejados de corrientes, evitando puertas y ventanas.

En viviendas donde el invierno es especialmente riguroso, el uso de sistemas de calefacción permite mantener una temperatura estable en el ambiente. Otra alternativa es incorporar bolsas de agua caliente, siempre cuidadosamente envueltas en mantas para evitar quemaduras, asegurándose de que no estén demasiado calientes para el animal.

También será necesario adaptar la comida que ingiere el animal, pues a medida que el frío aumenta, los gatos necesitan más energía para mantenerse calentitos de forma natural. Es recomendable darle más alimentos ricos en proteínas de alta calidad para favorecer su energía y salud, siempre que un veterinario esté de acuerdo con el cambio.

Para los gatos que tienen acceso al exterior incluso en invierno, resulta imprescindible asegurarles agua fresca en todo momento, ya que con el frío puede enfriarse en exceso o incluso congelarse. Habrá también que asegurarse de que el gato dispone de un refugio fuera del hogar, como una caja impermeable provista de mantas o paja seca.

El contacto con superficies frías puede dañar las almohadillas de las patas de los gatos, así que es importante revisar y limpiar las patas del animal al regresar del exterior, además de asegurarse de que el pelaje está completamente seco. La humedad en el manto incrementa las pérdidas de calor corporal y puede derivar en trastornos de salud.

Temas Relacionados

GatosAnimalesMascotasFríoPolicía NacionalPolicía EspañaRedes socialesTiktokTiktok EspañaVirales EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La nieve y la lluvia cortan 75 carreteras en toda España: uso de cadenas y prohibición de acceso para camiones

La borrasca Kristin obliga a suspender las clases en varios puntos del territorio, sobre todo en Andalucía y Extremadura

La nieve y la lluvia

Salchichón: propiedades, beneficios y contraindicaciones

El consumo de este embutido debe ser muy limitada debido a su alto contenido en grasas

Salchichón: propiedades, beneficios y contraindicaciones

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Comprueba los resultados del sorteo

Arantxa Sánchez Vicario, más ilusionada que nunca: pillada junto a su nueva pareja por las calles de Miami

La extenista reside en la ciudad estadounidense junto a sus hijos, donde ha rehecho su vida

Arantxa Sánchez Vicario, más ilusionada

Descubren en Grecia las herramientas de madera más antiguas del mundo: fueron utilizadas por los humanos hace 430.000 años

Los artefactos fueron probablemente usados para excavar en el barro y dar forma a herramientas de piedra

Descubren en Grecia las herramientas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La nieve y la lluvia

La nieve y la lluvia cortan 75 carreteras en toda España: uso de cadenas y prohibición de acceso para camiones

Un padre retira del testamento a sus dos hijos porque acompañaron a su madre al juicio de divorcio y no a él: el juez lo rechaza y les otorga dos tercios de la herencia

El Gobierno tramita la primera petición de indulto para Álvaro García Ortiz y solicita al Supremo el informe correspondiente

Juan José Ebenezer, mecánico: “El aceite del coche se puede poner negro y estar en buen estado”

Cinco mitos del repostaje: prácticas comunes que no influyen como se piensa

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

Diego Moreno, corredor de seguros: “Si un agente solo te ofrece el seguro más barato que tiene no le importas nada, solo quiere una comisión”

Víctor Arpa, abogado, sobre la nueva medida de regularización de inmigrantes: “Abre las puertas a miles de personas migrantes que llevan tiempo trabajando”

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades para hoy

Precio del aceite de oliva en España 2026: últimas variaciones y tendencias del mercado

DEPORTES

Maestro y aprendiz se reencuentran

Maestro y aprendiz se reencuentran en Champions: la relación entre Arbeloa y Mourinho y el partido entre el Real Madrid y el Benfica

Ferrero aclara su ruptura con Alcaraz y no descarta entrenar a Sinner: “No voy a decir que no. Si me dan la oportunidad tendría que pensármelo”

Dro y el crimen de Nigrán: la matanza donde murieron cuatro personas y marca la historia familiar del jugador

Juan Carlos Ferrero y su situación actual: “Es difícil ver a Carlos y a todo tu equipo competir”

Michael Schumacher ya no está postrado en una cama: las novedades sobre el estado de salud del piloto de Fórmula 1