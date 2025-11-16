A qué temperatura pasan frío los perros y los gatos: son resistentes, pero hasta cierto límite

Gatos y perros con suéteres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llega el frío a España. A partir de este martes, solo en el sur de Andalucía se espera que las temperaturas lleguen o sobrepasen los 18 ℃, mientras que en extensas zonas de la mitad norte las máximas no rebasarán los 10 ℃, manteniendo un ambiente frío incluso al mediodía y en las primeras horas de la tarde. Las heladas persistirán, con registros bajo cero tanto de madrugada como en las primeras horas de la mañana. Este descenso térmico durará al menos toda la semana, así que los propietarios de mascotas pueden hacerse la siguiente pregunta: ¿a partir de qué umbral sienten frío los perros y los gatos?

Para decepción de los aficionados a ponerles jerséis y chalequitos, estos animales de compañía son homeotermos, es decir, mantienen una temperatura corporal constante, independientemente de las variaciones de la temperatura ambiental. Sin embargo, sí existen umbrales concretos a partir de los cuales empiezan a sentir frío y pueden existir riesgos para su salud.

Los gatos, por ejemplo, pese a su fama de animales resistentes, no son inmunes al frío. Cuando el termómetro desciende por debajo de siete grados, la exposición prolongada puede resultar peligrosa y se recomienda proporcionarles un refugio cálido. La temperatura corporal normal de un gato adulto oscila entre los 38 y 39 grados, aunque en razas sin pelo, como el sphynx, puede ser entre dos y cuatro grados superior. Los síntomas de frío en los gatos incluyen temblores, búsqueda de fuentes de calor, orejas y almohadillas frías al tacto y, en casos graves, rigidez muscular y dificultad respiratoria. Por supuesto, no todos los gatos responden igual al frío. Las razas de pelaje largo, como la noruega o la siberiana, resisten mejor las bajas temperaturas.

El frío en los perros

En el caso de los perros, la tolerancia al frío varía muchísimo según el tamaño y la raza. Según la Dirección General de Derechos de los Animales, los perros pueden soportar paseos sin riesgo a una temperatura exterior de siete grados. Sin embargo, por debajo de ese umbral, igual que los gatos, los perros pequeños y medianos ya pueden estar en riesgo, especialmente si la temperatura sigue descendiendo.

La situación se vuelve peligrosa para la mayoría de los perros cuando el termómetro baja de -4 grados, y crítica por debajo de -6 grados, según ha detallado la Dirección General de Derechos de los Animales. Las razas nórdicas y de gran tamaño, como el husky siberiano, el san bernardo o el mastín, están mejor adaptadas al frío y pueden soportar temperaturas más bajas, mientras que razas pequeñas como el chihuahua o el yorkshire terrier son mucho más sensibles.

Recomendaciones para proteger a perros y gatos

Para garantizar el bienestar de las mascotas durante el invierno, los expertos han recomendado una serie de medidas prácticas. Insisten en la importancia de proporcionar refugios cálidos, camas aisladas del suelo y mantas para que los animales puedan conservar el calor. En el caso de los perros que duermen en el exterior, se aconseja instalar casetas impermeables con colchones gruesos y mullidos.

El uso de abrigos o jerséis es recomendable para perros pequeños, de pelo corto o con poca grasa corporal. Además, es fundamental proteger las almohadillas de las patas, evitando el contacto directo con el hielo, la nieve o la sal que se utiliza en las aceras, ya que puede provocar quemaduras o lesiones. Para los gatos callejeros, la Dirección General de Derechos de los Animales ha recordado que suelen buscar refugio en los coches para aprovechar el calor del motor. Por ello, se recomienda golpear el capó antes de arrancar el coche para evitar accidentes.