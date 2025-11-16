España

A qué temperatura pasan frío los perros y los gatos: son resistentes, pero hasta cierto límite

Hay una serie de recomendaciones para garantizar el bienestar de los animales domésticos durante estos días

Guardar
Gatos y perros con suéteres.
Gatos y perros con suéteres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Llega el frío a España. A partir de este martes, solo en el sur de Andalucía se espera que las temperaturas lleguen o sobrepasen los 18 ℃, mientras que en extensas zonas de la mitad norte las máximas no rebasarán los 10 ℃, manteniendo un ambiente frío incluso al mediodía y en las primeras horas de la tarde. Las heladas persistirán, con registros bajo cero tanto de madrugada como en las primeras horas de la mañana. Este descenso térmico durará al menos toda la semana, así que los propietarios de mascotas pueden hacerse la siguiente pregunta: ¿a partir de qué umbral sienten frío los perros y los gatos?

Para decepción de los aficionados a ponerles jerséis y chalequitos, estos animales de compañía son homeotermos, es decir, mantienen una temperatura corporal constante, independientemente de las variaciones de la temperatura ambiental. Sin embargo, sí existen umbrales concretos a partir de los cuales empiezan a sentir frío y pueden existir riesgos para su salud.

Los gatos, por ejemplo, pese a su fama de animales resistentes, no son inmunes al frío. Cuando el termómetro desciende por debajo de siete grados, la exposición prolongada puede resultar peligrosa y se recomienda proporcionarles un refugio cálido. La temperatura corporal normal de un gato adulto oscila entre los 38 y 39 grados, aunque en razas sin pelo, como el sphynx, puede ser entre dos y cuatro grados superior. Los síntomas de frío en los gatos incluyen temblores, búsqueda de fuentes de calor, orejas y almohadillas frías al tacto y, en casos graves, rigidez muscular y dificultad respiratoria. Por supuesto, no todos los gatos responden igual al frío. Las razas de pelaje largo, como la noruega o la siberiana, resisten mejor las bajas temperaturas.

Frío en las mascotas. (Imagen
Frío en las mascotas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El frío en los perros

En el caso de los perros, la tolerancia al frío varía muchísimo según el tamaño y la raza. Según la Dirección General de Derechos de los Animales, los perros pueden soportar paseos sin riesgo a una temperatura exterior de siete grados. Sin embargo, por debajo de ese umbral, igual que los gatos, los perros pequeños y medianos ya pueden estar en riesgo, especialmente si la temperatura sigue descendiendo.

La situación se vuelve peligrosa para la mayoría de los perros cuando el termómetro baja de -4 grados, y crítica por debajo de -6 grados, según ha detallado la Dirección General de Derechos de los Animales. Las razas nórdicas y de gran tamaño, como el husky siberiano, el san bernardo o el mastín, están mejor adaptadas al frío y pueden soportar temperaturas más bajas, mientras que razas pequeñas como el chihuahua o el yorkshire terrier son mucho más sensibles.

Los veterinarios recomiendan usar arneses y planificar paradas al viajar con mascotas.

Recomendaciones para proteger a perros y gatos

Para garantizar el bienestar de las mascotas durante el invierno, los expertos han recomendado una serie de medidas prácticas. Insisten en la importancia de proporcionar refugios cálidos, camas aisladas del suelo y mantas para que los animales puedan conservar el calor. En el caso de los perros que duermen en el exterior, se aconseja instalar casetas impermeables con colchones gruesos y mullidos.

El uso de abrigos o jerséis es recomendable para perros pequeños, de pelo corto o con poca grasa corporal. Además, es fundamental proteger las almohadillas de las patas, evitando el contacto directo con el hielo, la nieve o la sal que se utiliza en las aceras, ya que puede provocar quemaduras o lesiones. Para los gatos callejeros, la Dirección General de Derechos de los Animales ha recordado que suelen buscar refugio en los coches para aprovechar el calor del motor. Por ello, se recomienda golpear el capó antes de arrancar el coche para evitar accidentes.

Temas Relacionados

PerrosGatosMascotasEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Homenajean a la UME en la antesala del primer partido de la NFL en España: 80.000 aficionados aplauden en el Bernabéu su trabajo frente a las catástrofes

La ceremonia previa al Dolphins-Commanders incluye un minuto de silencio por Paul Tagliabue y la interpretación de los himnos de Estados Unidos y España

Homenajean a la UME en

Frank Prieto, español en Suiza, revela algunas curiosidades del país alpino: “La puntualidad de los trenes es exagerada”

El placer por el descanso y la ausencia de ruido, la exigencia por llegar a la hora y los avances en infraestructuras son algunas de las características que destaca el creador de contenido en su canal de TikTok

Frank Prieto, español en Suiza,

Caballo Knabstrupper: una raza danesa con el distintivo “complejo leopardo”

Reconocido por su longevidad y temperamento sensible, este equino se encuentra en peligro de extinción

Caballo Knabstrupper: una raza danesa

Un matrimonio de 60 años aparece muerto en su casa de Alpedrete, en la sierra de Madrid: la mujer presentaba 50 puñaladas y falleció antes que su marido

La Guardia Civil investiga el suceso como un posible crimen machista, sin denuncias previas ni señales de riesgo registradas

Un matrimonio de 60 años

Un nuevo email a Epstein revela que el príncipe Andrés recibió un ‘masaje’ de una de las víctimas: “Tengo que decir que no estaba al tanto”

Entre más de 2.000 correos investigados, se ha hallado uno en el que Ghislaine Maxwell reconoce que el hermano de Carlos III recibió un ‘masaje’, la palabra clave que utilizaba el matrimonio para las relaciones sexuales

Un nuevo email a Epstein
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Homenajean a la UME en

Homenajean a la UME en la antesala del primer partido de la NFL en España: 80.000 aficionados aplauden en el Bernabéu su trabajo frente a las catástrofes

Un matrimonio de 60 años aparece muerto en su casa de Alpedrete, en la sierra de Madrid: la mujer presentaba 50 puñaladas y falleció antes que su marido

España confirma la detención en Málaga del líder de la banda criminal ecuatoriana Los Lobos: la Policía consigue localizar a ‘Pipo’ pese a sus múltiples cirugías estéticas

Feijóo asegura que la central nuclear de Almaraz “no se va a cerrar” y tilda de “traición” a Extremadura no impedir el cese de su actividad

Condenan a Mercadona por despedir de forma improcedente a un trabajador que realizaba tareas cotidianas estando de baja por depresión

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los resultados

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 4 de este 16 noviembre

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva

Triplex de la Once sorteo 3: Resultados de hoy 16 noviembre

Precio de la luz estará muy cara este 17 de noviembre: tarifa máxima aumentó 50% y la promedio se duplicó

Estos son los ganadores del Sorteo 3 de Super Once

DEPORTES

Alcaraz - Sinner, sigue en

Alcaraz - Sinner, sigue en directo la final de las ATP Finals 2025: Carlitos busca la victoria ante el italiano

Homenajean a la UME en la antesala del primer partido de la NFL en España: 80.000 aficionados aplauden en el Bernabéu su trabajo frente a las catástrofes

Así se ha vivido el partido de la NFL entre Dolphins y Commanders en el Bernabéu: el himno y la bandera de España protagonizan el encuentro

Un piloto colombiano habla sobre el futuro de Fernando Alonso: “No se le puede descartar de la lucha por el título en 2026”

Islam Makhachev se convierte en doble campeón de la UFC y Topuria le manda un mensaje: “Cada día estoy más seguro de que te pondría a dormir”