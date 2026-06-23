Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 24 de junio: la emotiva boda de Lope y Vera da un giro a la semana más intensa en el palacio

'La Promesa': El 'Sí, quiero' de Lope y Vera. (RTVE)

Después del parón del lunes por la emisión del Mundial de Clubes, La Promesa regresa el martes con una jornada cargada de emociones. Lope, decidido a dejar atrás los malentendidos con Vera, da el paso definitivo y le pide matrimonio. La joven acepta sin dudarlo y ambos comienzan a soñar con una nueva vida lejos del palacio de los Luján, donde esperan abrir su propio negocio y empezar de cero. La noticia llena de ilusión al servicio, especialmente a María Fernández, que anima a la pareja a casarse antes de abandonar La Promesa, mientras Alonso sorprende ofreciéndose a acompañar a Vera al altar.

Sin embargo, la felicidad no es completa. Manuel sigue angustiado ante la posibilidad de perder a Julieta y busca desesperadamente una fórmula para convencer a Ciro de que no abandone el palacio. Al mismo tiempo, Curro empieza a mostrar dudas sobre sus planes de futuro con Ángela, sembrando la incertidumbre en una relación que parecía tener el camino despejado.

PUBLICIDAD

La Promesa: Lope da el paso definitivo con Vera pidiéndole matrimonio. (RTVE)

Pero el gran momento llegará el miércoles 24 de junio, cuando Lope y Vera pronuncien por fin el esperado “sí, quiero”. Gracias al esfuerzo del servicio, que se vuelca con los preparativos, la ceremonia se convierte en uno de los instantes más emotivos de la semana y en un merecido respiro entre tantas tensiones.

Ese mismo día, otra trama dará un vuelco inesperado. Incapaz de seguir soportando el peso del secreto que lleva tiempo guardando, Pía decide sincerarse con Ricardo y le revela quién cree que fue la verdadera responsable de la muerte de Jana. Su confesión amenaza con remover los cimientos del palacio y podría desencadenar consecuencias imprevisibles para varios de sus habitantes.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, Manuel continúa intentando impedir la marcha de Julieta. Su insistencia le lleva a plantear una propuesta inesperada que termina haciendo cambiar de opinión a Ciro, dispuesto finalmente a replantearse su salida de La Promesa. Una decisión que devuelve la esperanza al heredero y abre una nueva posibilidad para el futuro de la pareja.

'La Promesa': Alonso asiste el parto de María Fernández. (RTVE)

La tensión no disminuirá en los capítulos siguientes. El jueves, Alonso acompaña a María Fernández para que pueda ser atendida por un médico, pero el viaje se complica cuando la doncella rompe aguas antes de llegar a su destino y se pone de parto de forma repentina.

PUBLICIDAD

El viernes, el nacimiento del bebé mantendrá en vilo a todos. Con escasa ayuda y visiblemente nervioso, Alonso tendrá que asistir a María en un momento crítico. Aunque el parto logra completarse, la alegría inicial se transforma rápidamente en preocupación cuando descubren que el recién nacido no rompe a llorar, dejando un inquietante interrogante sobre su estado de salud.

Escena de la serie 'La Promesa'. (RTVE)

Además, la semana se completará con la reconciliación entre Ángela y Curro tras sus desencuentros, la restitución de Teresa y Ricardo en sus antiguos puestos dentro del servicio y las crecientes dudas de Martina y Adriano después de traicionar a Jacobo. Unos episodios que prometen mantener a los espectadores pegados a la pantalla hasta el último minuto.

PUBLICIDAD