Cuatro razas de gatos preparadas para el frío: ¿Cómo logran mantenerse cálidas incluso en invierno?

Detrás de su apariencia elegante, estos felinos esconden secretos evolutivos que les permiten desafiar la nieve y el viento. (WikiCommons/Ankord)

Aunque solemos asociar a los gatos con el gusto por la calidez, y es cierto que la mayoría buscará siempre el rayo de sol que entra por la ventana o una manta tibia, existen razas especialmente preparadas para enfrentar bajas temperaturas sin dificultad. Esto se debe a adaptaciones evolutivas relacionadas con el grosor del pelaje, su estructura corporal y la eficiencia con la que regulan su temperatura interna.

De acuerdo con la clínica veterinaria neerlandesa De Dierenkliniek, aunque los felinos “en general, gustan del calor”, no significa que no puedan tolerar el frío, no obstante, al igual que los humanos, pueden resfriarse, sobre todo en climas o estaciones gélidas.

Determinar exactamente cuándo un ejemplar siente demasiado frío es complejo, pero la Asociación Médica Veterinaria Americana recomienda mantenerlos en un rango entre 10 °C y 26.5 °C. La tolerancia individual, explican, depende de factores como edad, salud, peso corporal, tipo de pelaje y, por supuesto, raza.

Entre ellas destacan cuatro que, según información recopilada del periódico español 20Minutos, exhiben adaptaciones excepcionales para enfrentar bajas temperaturas, logrando convertirse en auténticos felinos del invierno.

1. Gato del bosque de Noruega

El Gato del Bosque de Noruega es una raza natural originaria de Escandinavia, adaptada a climas fríos y húmedos. (WikiCommons/Durator)

Originaria de los densos bosques escandinavos, es una de las razas que mejor ejemplifica la adaptación felina al frío extremo, pues posee una estructura física poderosa y un manto impermeable de doble capa que le permite resistir nieve, humedad y bajas temperaturas prolongadas. Su subpelo es denso y funciona como aislamiento térmico, mientras que la capa externa, más larga, evita que la humedad llegue hasta la piel.

Según el blog especializado de Purina, durante el verano, la mayor parte del pelo corporal se desprende, dejando un manto más corto. En invierno, en cambio, desarrolla una llamativa gorguera alrededor del cuello y el pecho, así como flecos en las patas traseras.

Sumado a ello, 20Minutos describe cómo su anatomía, con patas traseras ligeramente más largas que las delanteras, le brinda estabilidad sobre superficies irregulares o nevadas, características que lo convierten en un excelente trepador y cazador en terrenos difíciles.

2. Azul ruso

El gato azul ruso es una de las razas más antiguas del mundo. (Wikimedia)

A pesar de su apariencia sobria y elegante, el azul ruso tiene un pasado marcado por los inviernos intensos del mar Blanco. A diferencia de otras razas nórdicas que desarrollaron pelaje largo, estos ejemplares evolucionaron con uno corto pero increíblemente denso y aterciopelado, formado por una doble capa que retiene el calor sin necesidad de volumen adicional.

Esta característica le da una apariencia refinada y, a la vez, lo protege eficazmente del clima frío. De hecho, Purina señala que “la textura del pelaje del gato azul ruso es muy distinta a la de cualquier otra raza".

3. Neva masquerade

El Neva Masquerade es la variedad de colorpoint del gato Siberiano, reconocida por su pelaje claro y su máscara oscura en la cara. (WikiCommons/Apinanaivot)

Variedad colourpoint del gato siberiano, procede de las regiones heladas de Siberia, algunos de los entornos más fríos del planeta. Allí, la naturaleza seleccionó a los gatos capaces de sobrevivir a temperaturas extremas mediante un pelaje triple con subpelo aislante, capa intermedia y pelo de guarda que bloquea viento, nieve y humedad, detalla 20Minutos.

Aunque su característico patrón de puntas oscuras es una mutación termodependiente de carácter más estético que funcional, su estructura y robustez son herencia directa de su linaje; de hecho, de acuerdo con el portal especializado Experto Animal, esta raza “se vio por primera vez en la cuenca del río Neva de San Petersburgo, en Rusia”.

4. Maine Coon

El Maine Coon es una de las razas de gato doméstico más grandes del mundo, con un cuerpo musculoso y robusto. (WikiCommons/Art Prof)

Originario del noreste de Estados Unidos, se trata de otro experto en temperaturas frías. Conocido por su gran tamaño y su personalidad afectuosa, también se distingue por su pelaje espeso y semirrepelente al agua, ideal para soportar nieve y aguanieve.

Su pelo es más largo en el estómago y patas traseras para conservar mejor el calor, y sus orejas y patas peludas actúan como barrera natural contra el clima invernal, Purina describe además que las zarpas tienen mechones que “les dan el aspecto de raquetas para la nieve”.

Si bien estas cuatro razas poseen adaptaciones naturales que les permiten soportar mejor el frío, todos los gatos domésticos requieren cuidados adecuados en temporada invernal, pues no deben exponerse durante largos periodos a temperaturas extremas y siempre deben disponer de refugio cálido, agua fresca y una dieta equilibrada.

Ante cualquier signo de malestar o resfriado, lo más recomendable es consultar a un veterinario, pues, como recuerda De Dierenkliniek, los mininos también pueden enfermar durante el invierno.