'GH Dúo' al límite: Carmen Borrego abandona el concurso y Belén Rodríguez pide su expulsión

Telecinco vivió este martes una gala con los nervios a flor de piel y muchos concursantes al límite

Carmen Borrego en 'GH Dúo'
Carmen Borrego en 'GH Dúo' (MEDIASET ESPAÑA).

La estancia de Carmen Borrego en GH DÚO ha llegado a su fin de manera inminente y cargada de dramatismo. La colaboradora televisiva, de 59 años, ha decidido abandonar voluntariamente el reality después de 19 días de convivencia, a pesar de haber contado con el respaldo del público, que la había salvado de la expulsión en una nominación clave. Lejos de suponer un alivio, ese apoyo fue el detonante definitivo de una crisis que llevaba días gestándose dentro de la casa.

La gala en la que se conoció su salvación frente a Belén Rodríguez y Cristina Piaget estuvo lejos de ser una celebración. La reacción de Carmen fue inmediata y desconcertante: gestos de negación, rostro desencajado y una frase repetida como un mantra —“Me voy”— que dejó claro que su decisión estaba tomada: “Me parece muy bien, yo se lo agradezco al público, pero no”. Ni los aplausos de su hermana Terelu Campos ni los de su hijo, José María Almoguera, consiguieron cambiar su estado de ánimo.

La concursante expresó abiertamente que no se sentía capaz de continuar. Agradeció el apoyo del público, pero insistió en que permanecer en la casa no tenía sentido si no iba a ser expulsada. Su angustia fue en aumento durante la conexión en directo, hasta el punto de elevar la voz y asegurar que estaba al límite emocional. “Que no me voy a quedar aquí, que no me voy a quedar aquí, que me estoy volviendo loca. ¡Que no me quedo! ¿Queda claro? Pues ya está”, repitió en varias ocasiones.

Carmen Borrego en 'GH Dúo'
Carmen Borrego en 'GH Dúo' (MEDIASET ESPAÑA).

Tras ser llamada al confesionario por indicación del programa, Carmen confirmó su abandono sin dejar margen a la negociación. Rechazó esperar a la gala del jueves y descartó cualquier intento de persuasión, incluso cuando se le informó de que su familia quería intervenir para animarla a resistir unos días más. Su negativa fue rotunda: no quería hablar, no quería escuchar y no estaba dispuesta a continuar.

Jorge Javier Vázquez tampoco ocultó su perplejidad ante la reiteración de los amagos de abandono. El presentador dijo lo que muchos espectadores pensaban: que Carmen había entrado en un bucle emocional del que no lograba salir y que activaba siempre el mismo discurso cuando se sentía superada: "Llega tu momento que dices ‘hasta aquí’. Se activa la palanca y suenan los grandes éxitos de ‘me tengo que ir’, ‘soy una fracasada’“. Sus palabras, lejos de reconducir la situación, reforzaron una sensación de punto final.

Belén Rodríguez vs Cristina Piaget

Mientras tanto, el concurso continúa con otra protagonista en el centro de la polémica. Belén Rodríguez ha pedido abiertamente al público que la expulse, cansada de la convivencia y de los enfrentamientos con algunos compañeros: “Os pido de rodillas que el jueves me expulséis”. Su súplica llega en un momento decisivo, con porcentajes muy ajustados frente a Cristina Piaget y con una audiencia que deberá elegir entre dos perfiles clave para el desarrollo del reality.

Carmen Borrego en 'GH Dúo'
Carmen Borrego en 'GH Dúo' (MEDIASET ESPAÑA).

