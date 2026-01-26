Antonio Canales regresa a la casa de ‘GH Dúo’ tras el fallecimiento de su hermano: “Está sirviendo de terapia para mi madre”

Los concursantes de 'GH Dúo' reciben a Antonio Canales (MEDIASET ESPAÑA).

La casa de Gran Hermano Dúo volvió a abrir este domingo sus puertas para Antonio Canales en una de las noches más emotivas de la edición. El bailaor regresó a la convivencia después de haber tenido que abandonar el programa de manera repentina por un motivo de fuerza mayor: el fallecimiento inesperado de su hermano pequeño. Una salida que dejó a sus compañeros en estado de shock y que ahora se resuelve con un regreso tan excepcional como cargado de significado.

La reincorporación de Canales se produjo este domingo durante la gala presentada por Ion Aramendi. Hasta ese momento, los concursantes desconocían por completo la causa real de su ausencia. Sabían que había salido por razones personales, pero no habían podido despedirse de él ni recibir explicaciones. Lo que no imaginaban era que volverían a verle entrar por la puerta principal, esta vez como concursante de pleno derecho y con la convivencia retomándose exactamente donde la dejó.

Antes de reencontrarse con sus compañeros, Antonio Canales se dirigió a la audiencia y al presentador desde el confesionario. Ion Aramendi le trasladó el apoyo del equipo, del público y del resto de participantes, enviándole un mensaje de ánimo que el bailaor agradeció visiblemente emocionado. Fue entonces cuando explicó qué le había llevado a tomar la decisión de regresar. “Estábamos en casa y mi madre me dijo: ‘El día que tu hermano falleció habíamos estado viéndote. ¿Tú que haces aquí? Si me quieres hacer feliz, hazlo desde allí, quiero seguiros y me vais a dar ánimo". Para ella, verle continuar era una forma de sobrellevar el dolor.

Canales confesó que regresaba “limpio”, sin haber querido informarse de nada de lo ocurrido en el reality durante su ausencia. No sabía quién seguía dentro, qué conflictos se habían generado ni cómo había evolucionado el juego. “Vengo limpio y no he salido de mi cuarto, vengo igual. No sé lo que me voy a encontrar, quiero volver a entrar sin ningún filtro como el Antonio que entró“, explicó.

El momento del reencuentro fue tan espontáneo como conmovedor. La voz de ‘El Súper’ anunciaba que alguien acababa de llegar a la casa y, en cuestión de segundos, los concursantes se levantaban del sofá y corrían hacia la entrada. Los abrazos, los gritos de alegría y las lágrimas marcaron una escena que desbordó emoción. “Bienvenido a tu casa”, le decían, mientras él apenas podía contener el llanto.

“Voy a ir a por todas y con mucha ilusión”

Ya sentado junto a ellos, Antonio Canales decidió contar la verdad. Relató que el día de su salida llevaba apenas dos horas enfrentándose a la pérdida de su hermano, que falleció de forma fulminante tras echarse la siesta. “El día que me fui hacia dos horas que había fallecido mi hermano, se fue a dormir la siesta y ya no se despertó. Un infarto fulminante, lo más duro es que se lo encontró mi madre, es al tercer hijo que entierra. De repente, me vi en un vendaval, he estado al lado de toda mi familia, de ella. “En el fondo también está sirviendo de terapia para ella. Voy a ir a por todas y con mucha ilusión, a infundirles a mis compañeros”, reveló a sus compañeros.

El bailaor explicó que, tras salir del programa, se trasladó a Sevilla para permanecer al lado de su madre, acompañándola en los momentos más duros. Allí encontró respeto, protección e intimidad por parte del equipo del programa, algo que quiso agradecer públicamente. Con el paso de los días, y al ver a su madre algo más serena, entendió que volver a la casa podía servirle a ambos como una forma de terapia. Dedicó su regreso a ella y a su hermano, convencido de que continuar también era una manera de honrarles.