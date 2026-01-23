Golpe en ‘GH DÚO’: la expulsión de uno de los grandes protagonistas y la nominación de cuatro pesos pesados

Gala del 22 de enero de 'GH Dúo'. (Mediaset España)

La tensión se apoderó de la última gala de GH DÚO, una de las más intensas desde el arranque del reality. Una noche marcada por las nominaciones a la cara, una prueba tan desagradable como decisiva y una expulsión que ha dejado la convivencia completamente fracturada.

Cuatro nombres quedaron señalados tras las votaciones: Carlos Lozano, Cristina Piaget, Belén Rodríguez y Carmen Borrego. No se trata de concursantes secundarios, sino de perfiles con un peso clave en la casa, que convirtieron esta semana en un auténtico polvorín tanto dentro como fuera del concurso.

La gala arrancó con una prueba especialmente pringosa, en la que los concursantes acabaron cubiertos de moco verde. Más allá del espectáculo, el reto escondía una ventaja determinante: la posibilidad de alterar el orden de las nominaciones. El trío formado por Sandra, Juanpi y Andrea se alzó como vencedor y obtuvo un privilegio doble: votar en la intimidad del confesionario y decidir el orden en el que el resto de compañeros tendría que enfrentarse a las temidas nominaciones a la cara.

Gala del 22 de enero de 'GH Dúo'. (Mediaset España)

Y llegó el momento más incómodo de la noche. Uno a uno, los concursantes tuvieron que repartir puntos delante de la persona señalada, justificando sus decisiones con argumentos que mezclaron problemas de convivencia, reproches personales y estrategias de juego. No faltó, como suele ocurrir, el clásico comentario de que algunos compañeros “no corren peligro de expulsión”, una frase que siempre levanta ampollas.

Tras el recuento de votos, Jorge Javier Vázquez conectó con la casa para confirmar lo inevitable. “Carlos y Cristina, estáis nominados. Belén y Carmen, estáis nominadas. Al resto, enhorabuena”, anunció el presentador, dejando claro que la semana no iba a ser tranquila para nadie.

El poder de los ganadores del reto de la noche

Minutos después, la confusión se apoderó de la casa cuando los ganadores de la prueba se dirigieron al confesionario pensando que aún disponían de algún poder extra. Nada más lejos de la realidad. Su ventaja ya había sido utilizada y el malentendido no hizo más que aumentar los nervios en una gala ya cargada de tensión.

Pero el momento clave estaba aún por llegar. Con el sobre en la mano, Jorge Javier volvió a conectar con la casa para anunciar la decisión de la audiencia. Tras unos segundos de silencio absoluto, pronunció el nombre del primer expulsado de la edición: John.

La noticia provocó un suspiro colectivo y dejó una imagen muy clara: el alivio de Belén Rodríguez, que se convertía en la concursante salvada. Visiblemente emocionada, la colaboradora no pudo evitar romperse al agradecer el apoyo del público. “Me daba muchísimo miedo irme la primera porque ya estoy haciendo el mayor de los ridículos no acertando nada de ‘Gran Hermano’”, confesó, con la voz entrecortada.

Gala del 22 de enero de 'GH Dúo'. (Mediaset España)

John Guts se despedía así de GH DÚO convertido en el primer expulsado, una salida que no pasó desapercibida. Antes de regresar a la casa, Belén le dedicó unas palabras tan duras como polémicas. “No lo voy a echar de menos. Me parece que ha hecho un juego muy sucio. Me alegro mucho de que haya sido debut y despedida porque no se merece jugar a Gran Hermano”, sentenció, sin medias tintas.

Sus declaraciones encendieron aún más los ánimos. Mientras Carlos Lozano y Carmen Borrego celebraban la salvación de Belén, la tensión estalló cuando Gloria González, muy afectada por la expulsión de John, cargó contra ella acusándola de clasismo y de haber atacado a varios compañeros. La división quedó en evidencia cuando Jorge Javier pidió que levantaran la mano quienes hubieran preferido la expulsión de Belén y la mayoría de la casa no dudó en hacerlo.