Por esta razón están aumentando los precios de las pólizas de seguros en 2026

Las recientes reformas fiscales en México impactan directamente en las pólizas de seguros debido a cambios en la acreditación del IVA para siniestros. Credito: cuartoscuro

Las recientes modificaciones fiscales han colocado a las pólizas de seguros en el centro de la conversación financiera para 2026. Usuarios en distintas plataformas digitales ya detectaron incrementos en los precios, y la inquietud crece ante la inminente entrada en vigor de la nueva Ley de Ingresos.

El motivo principal: una disposición sobre el IVA que transforma la lógica de costos en el sector de las aseguradoras.

Cambios clave en el IVA y su impacto directo

El encarecimiento de las pólizas de seguros en 2026 está vinculado a la imposibilidad de acreditar el IVA por parte de las aseguradoras mexicanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el año pasado, las aseguradoras mexicanas tenían la posibilidad de acreditar el IVA pagado cuando cubrían siniestros.

Por ejemplo, si un cliente sufría un accidente y el tratamiento costaba 10 mil pesos más 16% de IVA —es decir, 11 mil 600 pesos en total—, la compañía recuperaba ese impuesto como crédito fiscal. Esta mecánica permitía que el IVA no se convirtiera en un gasto neto para la empresa.

La reforma aprobada por la Cámara de Diputados elimina esa opción. “La modificación aclara que, para efectos del Impuesto al Valor Agregado, no es acreditable que el impuesto se traslade por la adquisición de bienes o prestación de servicios recibida cuando estos tengan por objeto únicamente indemnizar al asegurado”, detalló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en un comunicado de octubre del año pasado.

Esta disposición implica que el IVA desembolsado en siniestros ya no podrá recuperarse y, por tanto, se integra a los gastos operativos de las compañías.

Las aseguradoras también deberán cubrir el adeudo correspondiente al ejercicio fiscal 2025, según informó la autoridad hacendaria. Con esto, se busca “brindar certidumbre jurídica a los contribuyentes, asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales y establecer equidad y piso parejo en el pago de las contribuciones”, subrayó la dependencia.

Sheinbaum sobre el encarecimiento de pólizas

Claudia Sheinbaum destacó que el aumento de precios no es parte del trato entre aseguradoras y el gobierno. Crédito: EFE/ Mario Guzmán

El efecto inmediato de la medida es claro: los costos que hasta ahora no representaban una carga definitiva para las aseguradoras, ahora sí lo serán. Al no poder acreditar el IVA pagado en siniestros, la carga fiscal se incrementa y las compañías buscarán ajustar sus precios para compensar ese nuevo gasto.

La preocupación se amplificó cuando surgió la advertencia de que algunas primas podrían aumentar. La presidenta Claudia Sheinbaum tomó postura y afirmó en su conferencia matutina del pasado 13 de enero que ese ajuste no fue parte del acuerdo con el sector.

“No debe ser así, incluso se habló con ellos en el acuerdo que se tomó. No debe ser así, y voy a pedirle a la Secretaría de Hacienda que esté pendiente de eso”, declaró Claudia Sheinbaum.

Recomendaciones del sector asegurador

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros recomienda consultar con agentes para conocer el impacto real de la reforma fiscal en cada póliza individual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) matizó el debate al señalar que aún es temprano para anticipar el impacto real en las primas.

En un comunicado en sus redes, la AMIS explicó que “en la industria aseguradora los productos, coberturas, forma de pago y condiciones varían entre compañías, ramos y perfiles de asegurados, por lo que no resulta adecuado realizar estimaciones generalizadas”.

Cada aseguradora deberá analizar, según sus propios modelos técnicos y operativos, si es necesario modificar las primas, en apego a la regulación vigente y a las condiciones específicas de sus productos. Por ello, la AMIS invitó a los asegurados a consultar con su agente o compañía para obtener información precisa sobre su caso particular.

Qué deben saber los asegurados para 2026

La nueva regulación sobre el IVA y los siniestros obliga a los asegurados a informarse sobre posibles incrementos y condiciones personalizadas en sus pólizas para 2026. Credito: cuartoscuro

Frente a este escenario, las personas con pólizas vigentes o por contratar deben tener en cuenta algunos puntos fundamentales:

Los incrementos en las primas pueden variar según la aseguradora, el tipo de producto y el perfil del asegurado.

No hay una cifra única ni un porcentaje general para todos los casos.

Es recomendable consultar directamente con la compañía o el agente para comprender cómo afecta la nueva disposición a cada póliza.