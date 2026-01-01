Opinión

Más del 80% de las aseguradoras apuesta por la IA: ¿estamos listos para escalarla?

La clave no está en cuánta inteligencia artificial usamos, sino en cómo la integramos para potenciar nuestro valor agregado sin perder la dimensión humana que define al sector

La madurez digital del sector
La madurez digital del sector creció un 12,5% respecto del año anterior, en parte gracias a una mayor incorporación de IA (Imagen ilustrativa Infobae)

Lo que internet significó para la imprenta es lo que muchos expertos anticipan que la inteligencia artificial representará para la Revolución Industrial. Puede sonar grandilocuente, pero no lo es: estamos frente a un salto de productividad sin precedentes que obliga a repensar procesos, roles y modelos de negocio. Y en la industria del seguro -una actividad atravesada por datos, la gestión del riesgo y el servicio al cliente- ese impacto ya es visible.

La verdadera transformación no pasa simplemente por incorporar nuevas herramientas, sino por rediseñar procesos completos. La tecnología dejó de ser un soporte para convertirse en el eje de la estrategia. Hoy conviven distintos niveles de adopción: desde la IA como apoyo a tareas puntuales hasta sistemas capaces de coordinar -o incluso gestionar- flujos completos sin intervención humana. Sin embargo, la clave no está en cuánta IA usamos, sino en cómo la integramos para potenciar nuestro valor agregado sin perder la dimensión humana que define al sector.

En este contexto, el Índice de Maduración Digital de Compañías de Seguros, presentado por la Asociación Argentina de Compañías de Seguros (AACS) y la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), revela la profundidad del cambio en marcha. La madurez digital del sector creció un 12,5% respecto del año anterior y alcanzó un puntaje general de 2,7 sobre 5. El avance está impulsado por dos motores claros: una mayor incorporación de inteligencia artificial y un incremento de la inversión en ciberseguridad, acompañados por una mejora sostenida en la experiencia digital del cliente. De hecho, el 81% de las compañías invirtió en IA durante el último año y más de la mitad ya cuenta con políticas y procedimientos para un uso responsable de la tecnología.

La cultura organizacional también se está moviendo. El 75% de las aseguradoras ya habilitó a su personal a utilizar herramientas de IA en sus operaciones, lo que confirma que la transformación digital no es meramente técnica, sino profundamente humana. Al mismo tiempo, surgen desafíos críticos: entrenar modelos confiables, mejorar la calidad de los datos y desarrollar -o atraer- talento especializado. No sorprende, entonces, que un 31% de las empresas exprese preocupación por las regulaciones y la ética en el uso de estas tecnologías, un aspecto especialmente sensible en una industria sustentada en la confianza.

También resulta clave visibilizar una realidad poco mencionada: el mundo no está logrando escalar la IA generativa al ritmo que prometió. El 95% de los pilotos basados en grandes modelos de lenguaje fracasa por no alcanzar resultados sostenibles. Sin embargo, cuando la implementación se realiza con proveedores especializados, el índice de éxito asciende al 67%. Esto demuestra que no falla la IA, fallan los procesos. La falla de estrategia, la planificación insuficiente y la ausencia de métricas claras explican más fracasos que la tecnología en sí.

Actualmente, la estructura operacional es la dimensión más madura del índice, con un puntaje de 3,0, mientras que la plataforma de desarrollo externo -vinculada a la integración con socios y proveedores- sigue siendo la menos desarrollada, con 2,5. Los canales digitales continúan expandiéndose: el sitio web aún lidera la emisión de pólizas, pero crecen con fuerza las aplicaciones móviles, los chatbots, los IVR automáticos, las notificaciones push y el onboarding digital. Todo indica que el seguro del futuro será un ecosistema más integrado, automatizado y cercano, pero también más exigente en términos de gobernanza tecnológica.

Ya existen señales concretas de impacto: el 13% de las compañías afirma haber obtenido casos de éxito en áreas clave como ventas, operaciones y siniestros a partir de la incorporación de IA. Es apenas el comienzo, pero marca una tendencia clara. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará el negocio asegurador, sino qué compañías estarán realmente preparadas para capitalizar ese cambio.

La oportunidad es enorme. Aquellas organizaciones que logren combinar tecnología, datos y cercanía humana serán las que lideren la próxima etapa del sector. La revolución ya empezó. El desafío es asegurarse de que la inteligencia artificial potencie -y no reemplace- lo más valioso de esta industria: la confianza.

