Una sola ración de este pescado cubre más de la cantidad recomendada de vitamina B12: es antioxidante y bajo en grasas

La vitamina B12 es un nutriente esencial para el correcto funcionamiento del organismo y desempeña un papel clave en procesos vitales como la formación de glóbulos rojos y el mantenimiento del sistema nervioso. Su presencia es fundamental para la síntesis del ADN y para prevenir la anemia megaloblástica, una afección que puede provocar cansancio, debilidad y dificultades de concentración.

La importancia de la vitamina B12 se vuelve aún más evidente en determinados grupos de población, como las personas mayores, los vegetarianos y quienes presentan problemas de absorción intestinal. Un déficit prolongado puede causar daños neurológicos, alteraciones en la memoria y trastornos del estado de ánimo, algunos de ellos irreversibles si no se detectan a tiempo.

Al tratarse de una vitamina que el cuerpo no produce por sí mismo, su aporte a través de la alimentación resulta imprescindible, especialmente mediante alimentos de origen animal como carnes, pescados, huevos y lácteos. Uno de los productos más ricos en vitamina B12 es un pescado que habita en el fondo del océano Atlántico y el mar Mediterráneo: el rape.

Pese a su aspecto agresivo con su mandíbula prominente, este pescado es pacífico y sedentario. En los últimos años, el rape ha llamado la atención por algo que por su fisonomía, y es que en él encierra interesantes propiedades nutricionales. Según datos de la Fundación Española de la Nutrición (FEN), Una sola ración puede cubrir el 110% de las ingestas recomendadas de vitamina B12.

El rape es un pescado blanco o magro, con un contenido graso muy bajo (apenas 0,3 gramos por cada 100 gramos de porción comestible), lo que lo convierte en una opción especialmente interesante dentro de una alimentación equilibrada y saludable. Su bajo aporte calórico lo sitúa por debajo de otras especies más grasas y lo hace adecuado para personas que buscan cuidar su peso sin renunciar al sabor ni al valor nutricional.

Además de la vitamina B12, el rape sobresale por su vitamina B3 (niacina). Estas vitaminas desempeñan un papel esencial en el metabolismo energético y en el buen funcionamiento del sistema nervioso. La niacina contribuye a reducir el cansancio y la fatiga, además de participar en la transformación de los alimentos en energía.

El rape, un pescado antioxidante que protege los huesos

En el apartado de minerales, el rape tampoco pasa desapercibido. Según la FEN, es fuente de selenio y fósforo, dos nutrientes esenciales para el organismo. El selenio actúa como antioxidante, ayudando a proteger las células frente al daño oxidativo y contribuyendo al correcto funcionamiento del sistema inmunitario. El fósforo, por su parte, es fundamental para la salud de huesos y dientes y participa en procesos tan básicos como la contracción muscular y la transmisión de señales nerviosas.

El bajo contenido graso del rape no solo reduce su valor calórico, sino que también loconvierte en una opción adecuada para personas con problemas digestivos o que necesitan controlar los niveles de colesterol. Al tratarse de un pescado magro, resulta fácil de digerir y puede incorporarse a dietas blandas o de recuperación. Además, su carne firme y su sabor suave facilitan su aceptación entre quienes no consumen mucho pescado, incluidos niños y adolescentes.