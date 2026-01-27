El restaurante en un polígono industrial de Fuenlabrada donde disfrutar del mejor flan de España: “Es el postre más vendido”

El mejor flan del mundo se hace en un restaurante de Fuenlabrada (Instagram / @lalenadecobo)

Fuenlabrada, más concretamente Cobo Calleja, el más grande de los polígonos industriales españoles, se acaba de convertir en un inesperado destino imprescindible para los foodies. Allí, al pie mismo de la autovía de Toledo, se encuentra La Leña de Cobo, un asador-restaurante que, desde hace poco más de año y medio, redefine la experiencia culinaria con más de 800 metros cuadrados dedicados al buen comer.

Lidera los fogones el chef Sergio Fernández, que tiene como escudero al jefe de cocina Yassin Hannin. La cocina de ambos es razón de sobra para darle una oportunidad a este proyecto gastronómico, pero hoy es la mexicana Arancha Fuentes quien hace las veces de atractivo culinario. Y es que ella es la responsable de los postres, entre ellos, la del mejor flan del mundo.

Fuentes se ha coronado en Madrid Fusión como la ganadora del premio al Mejor Flan del Mundo, siendo una de las grandes triunfadoras de esta segunda jornada del congreso gastronómico. Se imponía la cocinera mexicana por muy pocos puntos a sus contrincantes, gracias a un flan muy sencillo que ha destacado por detalles tan sutiles como determinantes.

Cremosidad y tradición en un postre

“Hemos hecho mil pruebas hasta conseguir el flan perfecto, con una textura muy cremosa pero muy firme”, y con un buen equilibrio de azúcar, detalla la pastelera, quien trata con muchísimo cuidado los ingredientes, ya que “son sólo tres y tienen que ser buenísimos”. “Es el postre más vendido de todo el restaurante”, aclara, además, sobre este postre disponible en su carta por 7 euros, dándonos una razón más que válida para acercarnos al que es el polígono industrial más grande de España.

La repostera consigue un flan sencillo, pero cremoso, gracias a la gran presencia de las yemas de huevos y al uso de una nata leonesa con un considerable aporte de grasa (35%) que consigue ese inconfundible sabor y textura. Tradicional es también el proceso de elaboración; no baten el azúcar para evitar que se formen burbujas de aire, consiguiendo una mezcla que dejan reposar durante más de 24 horas. La cocción tiene lugar durante más de una hora, a una temperatura controlada que garantiza esa textura melosa y suave que tanto caracteriza a este postre.

La tradición y el cuidado de la materia prima se repiten en cada una de las recetas de la carta de La Leña de Cobo; platos como la vaca vieja al sarmiento, carnes a la brasa, pescado fresco directo de las mejores lonjas, productos de los agricultores más destacados de España y la carne madurada de mayor calidad. Sello inconfundible de esta casa, una joya escondida en un lugar alejado del barullo gastronómico del centro de la capital.

Competía Andrea con un grupo de selectos finalistas, conformado por Antonio Puente (Restaurante Tragatá, Málaga), Fabiola George (Estimar, Barcelona y Madrid), Iván Domínguez (Nado, A Coruña), Ana Llop (Llisa Negra, Valencia) y Carlos Griffo (Restaurante Quinqué, Madrid). El jurado, compuesto por periodistas, cocineros y expertos del sector, evaluó cada uno de ellos, juzgando sabor, textura, técnica y presentación. La sencillez y la tradición han sido el late motiv en esta cita tan especial, que se ha saldado con un triunfo en clave fuenlabreña.