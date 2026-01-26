Kitai tras su salto inesperado al Benidorm Fest: “O reseteas o te estancas”

La banda 'Kitai' comparte su trayectoria como grupo autogestionado, sus ambiciones con el Benidorm Fest y su perspectiva sobre ser 'disruptores' en la escena musical.

Kitai nunca ha creído demasiado en los caminos rectos. Su historia se ha construido a base de decisiones poco evidentes, giras intensas, conciertos que han exprimido al máximo y una ética de trabajo que ellos mismos definen como la de “obreros del rock”. Quizá por eso, cuando anunciaron su participación en el Benidorm Fest, muchos se preguntaron qué hacía una banda alternativa con más de diez años de trayectoria en uno de los escenarios más expuestos del panorama musical español. La respuesta no es simple, pero tiene nombre propio: Kenya Saiz.

La llegada de Kenya como nueva vocalista ha supuesto un punto de inflexión para el grupo. Ella misma reconoce que el encaje no fue inmediato ni sencillo. “Ha sido un reto”, admite con franqueza. “Kitai es un grupo con una trayectoria súper grande, llevan más de diez años juntos, se conocen muy bien y siempre ha sido un sistema formado por chicos”. Cambiar una pieza clave como la voz y el frontman implica remover inercias profundas, tanto personales como profesionales. “Yo venía de un proyecto en solitario y de trabajar de otra manera, así que ha supuesto un reto a todos los niveles”.

Ese proceso, además, ha ocurrido a una velocidad vertiginosa. “Diez meses hace que estamos juntos. En febrero hará un año”, explica. Un periodo corto en el que han pasado “cosas muy bonitas, duras y bonitas”, resume, subrayando que la adaptación no solo era interna, sino también externa. “Los cambios cuestan por dentro y por fuera. Volver a enganchar a la gente, sobre todo a los fans de antes, también ha sido un reto”.

El grupo Kitai en una imagen promocional. (Hook)

Si algo ha funcionado como pegamento ha sido el directo. “En el escenario hemos encajado muy bien desde el primer momento”, asegura Kenia. Esa conexión ha sido clave para afrontar un desafío completamente nuevo: el Benidorm Fest. “Venimos de un lugar mucho más underground”, reconoce. “Esto es salirse completamente de nuestra zona de confort”. Sin embargo, lejos de verlo como una traición a su esencia, lo entienden como una continuación lógica de su espíritu inconformista. “Kitai siempre se ha definido por hacer cosas muy locas. Esto también está a la altura”.

La preparación ha sido intensa y meticulosa. Tres minutos de actuación televisada no se trabajan igual que un concierto de hora y media. “Es muy guay dedicarle tanto tiempo a tres minutos”, cuenta la cantante, que se ha preparado vocalmente con Eric Cruz y ha intensificado su rutina física. “Estamos siendo un poco más disciplinados de lo normal, aunque somos bastante disciplinados”, bromea. “El mundo del rock ha cambiado: ahora en los camerinos hay mucha ensalada y mucho gimnasio”.

La banda madrileña Kitai da el salto al escenario del Benidorm Fest con la canción 'El amor te da miedo', con la que buscan hacerse con el codiciado premio de 100.000 euros (Hook)

La canción elegida, El amor te da miedo, representa bien este equilibrio entre apertura y fidelidad al ADN de la banda. “La hemos hecho entre los cuatro y estamos bastante orgullosos”, explican. Aunque reconocen que han elegido un tema que pueda conectar con un público más amplio, insisten en que “es muy Kitai, lleva nuestra esencia completamente y nos identifica”. La letra aborda el miedo al compromiso y las inseguridades afectivas en un momento social marcado por relaciones más frágiles. “El amor es algo transversal, toca a todo el mundo”, reflexiona Kenia. “Si hay algo por lo que merece la pena equivocarse es por amor”.

El grupo también ha sabido jugar con el impacto simbólico de su mensaje. La campaña frente al Congreso de los Diputados, con una pancarta apelando al amor, ha generado una notable repercusión. “Queríamos calentar para el Benidorm Fest y dar un toquito”, explican. “No solo el amor romántico, sino también entre nosotros. La política está muy dura y queríamos lanzar ese mensaje”. Una acción que, según ellos, conecta directamente con su identidad: “Resume muy bien los valores que siempre ha tenido Kitai: somos gamberros y vamos a tocar esos puntitos”.

Unos premios que “no están nada mal”

La edición del festival llega marcada por la ausencia de España en Eurovisión, un cambio que la banda asume con naturalidad. “Nos avisaron desde el primer momento”, aseguran. Lejos de verlo como una pérdida, destacan los nuevos premios en juego. “Para los concursantes no está nada mal”, comentan entre risas, reconociendo que el premio económico serviría para pagar deudas e invertir en el proyecto. “No nos lo vamos a gastar en una casa”, bromean.

¿Y el miedo a perder a los fans más antiguos? Existe. “Claro que ese miedo está ahí”, reconocen. Pero también lo ven como una oportunidad. “Cuando tu proyecto da un giro tan grande, o reseteas o te estancas”. Para ellos, llevar su discurso a un espacio donde no se les espera es una estrategia consciente. “Queremos ocupar espacios”, insisten. “Después del Benidorm Fest volveremos a nuestra casa: las salas, los festivales y nuestra gente”.

Con Kenia al frente, Kitai no busca convertirse en otra cosa, sino demostrar que el riesgo también puede ser una forma de coherencia. “Esto es una oportunidad para que nos conozca muchísima más gente”, concluyen. Y, fieles a su espíritu, lo afrontan como siempre: con trabajo, actitud y sin miedo a incomodar.