La ausencia de Melody en la final del Benidorm Fest 2026 impide el encuentro de todas las ganadoras del certamen: TVE deja en duda su presencia

Nebulossa, Blanca Paloma y Melody, en montaje de 'Infobae' (Euorpa Press / Atresmedia)

La edición de 2026 del Benidorm Fest ha anunciado que contará con la presencia de casi todas las ganadoras de las ediciones anteriores como artistas invitadas en su final. Todas excepto Melody, quien hasta la fecha permanece fuera del cartel. Blanca Paloma y Nebulossa han confirmado que actuarán durante la gala que tendrá lugar el sábado 14 de febrero de 2026; ambas se sumarán a Chanel, cuya participación ya había sido anunciada.

De este modo, la quinta edición del certamen reunirá a quienes se han impuesto ganadoras en las ediciones de 2022, 2023 y 2024, quedando en evidencia la ausencia de Melody, triunfadora en 2025, al menos por el momento. Esta circunstancia ha generado interrogantes en torno a las causas y posibilidades de que su presencia pueda confirmarse más adelante.

Por un lado, Blanca Paloma volverá al Benidorm Fest se materializará tres años después de su victoria con Eaea en 2023, después de que ya hubiese probado suerte en la primera edición. Nebulossa también regresará tras haberse impuesto en 2024 gracias a su Zorra, que ya es considerado todo un himno de libertad.

A ambas artistas se unirá Chanel, quien con SloMo protagonizó una de las actuaciones más recordadas del certamen, sin estar exenta de polémica, y logró el tercer puesto en Eurovisión en la edición celebrada en Turín. Así, la gala de 2026 reforzará la presencia de las artistas que han dejado huella en la historia reciente del festival.

La ausencia de Melody en el Benidorm Fest 2026

Aunque la organización del certamen mantiene abiertas varias incógnitas sobre los artistas invitados, la ausencia de Melody ha cobrado un protagonismo especial. La cantante, que ganó la pasada edición con Esa diva, ha quedado fuera de la primera confirmación, lo que no ha pasado desapercibido a tenor de la polémica que ha rodeado su participación y su relación con RTVE.

La cantante Melody tras proclamarse ganadora de la gala final del Benidorm Fest 2025 que se ha celebrado este sábado en la localidad alicantina. EFE/Morell.

La última rueda de prensa puso de relieve las diferencias existentes y la falta de sintonía entre ambas partes, manteniéndose la incertidumbre sobre la posible negociación para que la artista actúe finalmente en la gala. La cantante sevillana se refirió de manera directa a los comentarios humorísticos de David Broncano en La Revuelta.

La tensión entre Melody y RTVE

“Me ha dolido un poquito que algunos compañeros de cadenas o de la misma cadena han hecho comentarios despectivos hacia mi persona o actuación. No me parece, porque dejé claro que yo no iba a hacer prensa y se han dicho cosas que no son”, declaró. “Al margen de ello, cuando he pedido descanso lo primero es la salud mental. Ha habido programas de televisión donde se han reído de que me haya ido a mi casa a ver a mi hijo y de que necesitase tiempo”, fueron sus palabras en la tensa rueda de prensa.

Melody habla de su posición en Eurovisión y de las polémicas de las últimas semanas en el ‘El Hormiguero’ (Flickr)

Tildó de hipócritas las críticas hacia ella y lanzó un dardo a Broncano, para después visitar El Hormiguero, su rival: “Hablan mucho de la salud mental y no me gusta la doble moral. Que se pida descanso y a mí se me vaya al cuello, se haga risa o burla diciendo que estaré en mi casa bajando las persianas. Yo soy más humorista que cualquiera, pero la salud mental no es para llevarla al humor. Yo creo que respeto a los compañeros y no hay que burlarse del puesto y del número, porque yo no me meto en las audiencias de cada uno”.