Orden de actuación de la primera semifinal del Benidorm Fest 2026: de la apertura de Kitai al cierre de Kenneth

RTVE ya ha anunciado el orden de actuación de María León y Julia Medina o Dora y Marlon Collins, entre otros

Kitai, concursantes del Benidorm Fest
Kitai, concursantes del Benidorm Fest 2026

El Benidorm Fest 2026 ha dado hoy su primer paso definitivo con la revelación del orden de actuación en la primera semifinal, programada para el martes 10 de febrero en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm. El anuncio, realizado por RTVE, marca el inicio de la cuenta atrás para la quinta edición del certamen, que por primera vez no estará vinculado al Festival de Eurovisión. Durante la gala, nueve artistas o grupos competirán por conseguir una de las seis plazas para la gran final, que tendrá lugar el sábado 14 de febrero.

El grupo de rock Kitai abrirá la velada con El amor te da miedo, mientras que la última actuación correrá a cargo de Kenneth, quien interpretará el tema Los ojos no mienten. Entre ambos, se alternarán diferentes estilos musicales y colaboraciones que configuran una noche clave para definir a los primeros finalistas. Este espectáculo supondrá el primer gran escaparate competitivo del festival, que en esta edición introduce una serie de novedades relevantes.

El sistema de votación se apoya en un formato mixto: la decisión final sobre los seis clasificados dependerá de la combinación entre un jurado profesional, el televoto del público y la incorporación de un jurado demoscópico. Este último regresa al Benidorm Fest tras haber quedado fuera en la edición previa, recuperando así un componente histórico en el diseño del método de elección de los finalistas.

Entrevistamos a Julia Medina, concursante del Benidorm Fest 2026, que cantará ‘Las damas y el vagabundo’ a dúo con la mexicana María León

Orden de actuación de la primera semifinal del Benidorm Fest 2026

  1. Kitai - El amor te da miedo
  2. María León y Julia Medina - Las damas y el vagabundo
  3. Luna Ki - Bomba de amor
  4. Greg Taro - Velita
  5. Izan Llunas - ¿Qué vas a hacer?
  6. Dora y Marlon Collins - Rákata
  7. Tony Grox y LUCYCALYS - T Amaré
  8. Mikel Herzog Jr. - Mi mitad
  9. Kenneth - Los ojos no mienten

Los preparativos del certamen

En paralelo a la presentación de los detalles de la gala, los preparativos técnicos en el Palau d’Esports l’Illa de Benidorm han empezado ya. El espacio que acoge el certamen se encuentra en un avanzado proceso de acondicionamiento, a tan solo cuatro semanas para el inicio del festival.

Asha una de los concursante del Benidorm Fest 2026 habla con Infobae sobre la participación de España en Eurovisión y su polémica con Lola Índigo

Entre las actuaciones realizadas destaca la retirada de gradas y la protección técnica del suelo, además de un rediseño de la disposición del espacio escénico que permitirá ampliar la zona destinada al público y reubicará algunos de los elementos característicos de las ediciones anteriores.

La segunda semifinal

RTVE ha avanzado también que el evento estará presentado por un cuarteto formado por Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lala Chus, quienes serán los encargados de conducir una gala donde se pondrán en juego las seis primeras plazas para la gran final. De cada semifinal, con nueve actuaciones, pasarán seis participantes a la decisiva cita del 14 de febrero, en la que se decidirá el ganador del festival entre un total de doce finalistas.

Dani J uno de los concursante del Benidorm Fest 2026 habla con Infobae sobre la participación de España en Eurovisión y su título del “mejor bachatero de Europa”

En los próximos días, RTVE tiene previsto publicar también el orden de actuaciones de la segunda semifinal, en la que tomarán parte Asha, Atyat, Dani J, Funambulista, Ku Minerva, Mayo, Miranda! & bailamamá, Rosalinda Galán y The Quinquis. Estos seis seleccionados acompañarán en la gran final a los clasificados de la primera gala, cerrando así el grupo de doce finalistas que aspirarán a la victoria en el Benidorm Fest 2026.

