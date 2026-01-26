El PP dice ahora que el Gobierno da “demasiados datos” y se agarra a las pruebas de la rotura del carril para pedir la dimisión de Puente

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo,en la sede del PP, a 23 de enero de 2026, en Madrid. (Carlos Luján/Europa Press)

El Partido Popular salió el pasado domingo a pedir la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, denunciando una “falta de transparencia” y “mentiras” en sus explicaciones sobre los accidentes de tren en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). “La falta de transparencia está añadiendo gravedad a los accidentes en estas horas, se está agravando entre los ciudadanos la sensación de inseguridad, de desconfianza, Pedimos al Gobierno que dé toda la información de la que dispone”, afirmó en una rueda de prensa el vicesecretario general de Hacienda del PP, Juan Bravo, en una comparecencia de prensa.

El ministro socialista ha ido replicando los argumentos de la oposición con una veintena de comparecencias, entre ruedas de prensa y entrevistas con los medios. En la última de ellas, que data de este lunes para el programa Las Mañanas de la 1, el ministro socialista se detuvo punto por punto, durante más de 40 minutos, para aclarar las polémicas que rodean su gestión ferroviaria, desde las informaciones que apuntan a deficiencias en la soldadura del rail roto como causa del descarrilamiento hasta la labor de los servicios de emergencia o la atribución de responsabilidades políticas.

El Partido Popular ha vuelto a pedir la dimisión del ministro este lunes, pero esta vez por la razón contraria: ahora el Gobierno da demasiados datos, una “maraña técnica”, dicen, que tiene como objetivo “confundir a la población” y “controlar el relato”. Para el Feijóo, se trata del mismo “patrón” que utilizó el Gobierno tras el apagón “al mentir con medias verdades, diluyendo las explicaciones en una maraña técnica para eludir su responsabilidad”. “El control del relato ha sido la prioridad de este ministro y de este Gobierno para esquivar los escándalos y endosárselos al adversario. Les ha importado más eso que la seguridad de los ciudadanos”.

“La rotura del raíl es la causa, tenemos información”

Los populares se aferran sobre todo a la hipótesis de la rotura del raíl, la teoría que cobra fuerza en la investigación del CIAF, sobre la base de unas muescas que se encuentren en los cinco primeros coches que circularon antes del descarrilamiento del tren Iryo y en dos trenes anteriores. La autoridad a cargo de la investigación ha recordado que, de momento, esta versión no es concluyente, pero el PP lo da por sentenciado.

El PP dio como válidas las informaciones de El Mundo que apuntaban a que la vía que se rompió era una sección en la que se había ensamblado materiales nuevos con elementos antiguos. Unas pruebas que Puente ha negado asegurando (con documentación) que el raíl roto (ya sea por causa o consecuencia) “era de 2023″ y que el punto de rotura se produjo en “el carril contiguo”, junto a la soldadura. " “Parece que se ha producido por torsión. Que haya roto por el lado de la soldadura es lo normal, no quiere decir que se haya roto la soldadura [...] hay mucho tramo de vía que corresponde con el tramo original porque se ha considerado que no supone un peligro, pero esto no tiene ninguna relevancia en relación con el accidente”, afirmó.

El PP ha recurrido entonces a los avisos del sistema que notificaron a Adif sobre una deficiencia del carril, que era progresiva y que según los populares habría hecho que rompiese antes de que se produjera el fatal accidente. “A las 17:40 algo marcaba que fallaba”, afirmó Bravo en una rueda de prensa desde la sede del PP en la calle Génova 13. “La rotura de la vía es la causa, no la consecuencia, según tenemos información”, llegó a sentenciar el diputado.

El PP sube la presión sobre el Gobierno para que asuma responsabilidades por el accidente ferroviario. La oposición ya pide la dimisión de Óscar Puente.

Puente ha reconocido que detectaron “pequeñas protuberancias”, que sin embargo no hicieron saltar las alarmas porque se encontraban dentro de los márgenes de seguridad. “¿Qué quiere decir esto? Algo en la infraestructura, no sabemos exactamente dónde […] estaba evolucionando en el sentido de producir una mayor aceleración lateral del material rodante […] Eso es lo único que tenemos que avise de algo distinto”, añadió.

El PP también ha llegado a deslizar que las filtraciones de la llamada del centro de mando de Adif en Atocha al Alvia segundos después del accidente en Adamuz “ocultan minutos para tener el control”.

Comparecencias rechazadas

Y en este contexto, los de Feijóo pretenden obtener respuestas a través de las comparecencias de Puente y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El primero ha sido llamado al Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta. El segundo, en un Pleno extraordinario el próximo jueves 29 de enero, donde solicitará, además, toda la documentación relativa a los expedientes de los contratos de obras en este tramo que “están vinculados” con personas involucradas en tramas de corrupción.

Puente comparecerá el 11 de febrero, pero Moncloa ya ha avisado que el presidente del Gobierno no asistirá a su interrogatorio el jueves, sino el 11 de febrero, cuando se reanude la actividad parlamentaria. Fuentes del PP han criticado que el líder socialista “se ha saltado el Reglamento del Senado” que le obliga a comparecer en la Cámara Alta. “Es una vergüenza que quiera esperar dos semanas más para dar explicaciones sobre los accidentes, cuando podría hacerlo esta misma semana en una comparecencia monotemática y no camuflada entre otros temas como pretende hacer en el Congreso", han señalado las mismas fuentes.