España

Científicos del CNIO investigan una inmunoterapia pionera que genera ‘células puñal’ contra el mieloma múltiple

Esta nueva terapia genera células CAR-T directamente en el interior del propio paciente

Guardar
Google icon
Células STAb-T específicas de BCMA (rojas) reconocen y atacan a las de mieloma (azul). /Anaïs Jiménez-Reinoso (Unidad Inmunoterapia del Cáncer H12O-CNIO) y Manuel Pérez e Isabel Peset (Unidad de Microscopía Confocal). CNIO.

La llegada de las células CAR-T al mundo de la investigación científica ha supuesto uno de los mayores avances logrados en los últimos años respecto al tratamiento del mieloma múltiple, el segundo cáncer hematológico más frecuente en la población adulta. Esta inmunoterapia consiste en extraer linfocitos T del propio paciente, modificarlos genéticamente en el laboratorio para que reconozcan las células tumorales y reintroducirlos después en el organismo para que las destruyan.

El mieloma múltiple se inicia en la médula ósea cuando las células plasmáticas (un tipo de glóbulo blanco) crecen de forma descontrolada y se convierten en cancerosas. Se denomina mieloma múltiple cuando existe más de un tumor de células plasmáticas o porque afecta a varias zonas del cuerpo.

PUBLICIDAD

Este cáncer de sangre no tiene cura, pero en ciertos casos la enfermedad puede frenarse gracias a una serie de tratamientos, como la que incluye a las CAR-T. Sin embargo, el procedimiento sigue siendo complejo, lento y costoso, puesto que la fabricación de estas terapias requiere varias semanas y una infraestructura altamente especializada, lo que limita su disponibilidad para muchos pacientes.

Con el objetivo de superar estas barreras, un grupo de investigación del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) liderado por Luis Álvarez Vallina ha recibido financiación de la Deutsche José Carreras Leukämie Stiftung para desarrollar una estrategia que permita modificar los linfocitos T directamente dentro del organismo del paciente. Este enfoque podría reducir de forma significativa los costes de producción y acortar los tiempos de tratamiento, facilitando el acceso a un mayor número de personas.

PUBLICIDAD

Unas células ‘puñal’ contra el cáncer

El proyecto, denominado LIVE-STAb, se basa en el uso de las denominadas ‘células puñal’ o STAb-T, una tecnología que puede considerarse una evolución de las terapias CAR-T. Al igual que estas, las células STAb-T están diseñadas para reconocer un antígeno específico presente únicamente en las células tumorales y dirigir contra ellas la respuesta inmunitaria.

Por otra parte, las STAb-T presentan ventajas adicionales. Entre ellas destaca su capacidad para reclutar otras células T del sistema inmunitario que no han sido modificadas genéticamente, incorporándolas al ataque contra el cáncer y amplificando así el efecto terapéutico.

Muestra preparada, clasificada y conservada en el Biobanco del CNIO. (Laura M. Lombardía / CNIO)
Muestra preparada, clasificada y conservada en el Biobanco del CNIO. (Laura M. Lombardía / CNIO)

Una estrategia pionera contra el cáncer

Según explica Álvarez Vallina, el equipo desarrollará “una estrategia pionera para generar células T STAb dirigidas contra el BCMA, un antígeno característico del mieloma múltiple, directamente en el interior del paciente, eliminando la necesidad de producir las células ex vivo”. El proyecto evaluará la viabilidad, eficacia y seguridad de esta aproximación innovadora.

El mieloma múltiple impacta de forma significativa en el día a día de quienes lo sufren, incluso en los periodos de remisión. Los pacientes llegan a tener una peor calidad de vida que quienes padecen otros cánceres hematológicos, pues se acumulan problemas físicos, emocionales y sociales. Los altos niveles de depresión, ansiedad, insomnio, el dolor óseo, el sistema inmunitario comprometido y la anemia recurrente son solo algunos de los síntomas derivados de la enfermedad.

Sin embargo, la ambición de LIVE-STAb va más allá del mieloma múltiple. Sus responsables aspiran a establecer un nuevo paradigma en las terapias celulares modificadas genéticamente, haciendo que las inmunoterapias avanzadas sean más rápidas, accesibles y escalables para pacientes con distintos tipos de cáncer.

Temas Relacionados

CáncerInvestigación EspañaEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El ‘roble de Robin Hood’ ha muerto después de meses de sequía: el árbol milenario protagonista del bosque de Nottingham

En 2014 fue reconocido como Árbol del Año en el Reino Unido y ha estado ligado durante siglos a múltiples leyendas

El ‘roble de Robin Hood’ ha muerto después de meses de sequía: el árbol milenario protagonista del bosque de Nottingham

El Estado indemnizará con 2,5 millones de euros a Ahmed, el marroquí que pasó 15 años en prisión por dos violaciones que nunca cometió

El Tribunal Supremo anuló en 2023 la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que condenó en 1992 a 24 años de prisión por dos delitos de violación y lesiones

El Estado indemnizará con 2,5 millones de euros a Ahmed, el marroquí que pasó 15 años en prisión por dos violaciones que nunca cometió

El juez Calama imputa a las hijas de Zapatero y a su secretaria

La decisión del magistrado llega un día después de la declaración del expresidente en la Audiencia Nacional

El juez Calama imputa a las hijas de Zapatero y a su secretaria

Video | La policía de Vietnam salva de ser comidos a más de 400 gatos: miles acaban “en un matadero o en un restaurante para ser matados y consumidos” cada mes

Un operativo policial llevado a cabo en Ho Chi Minh (Saigón) permitió desmantelar una red que comerciaba con carne de gato para su consumo. Las fuerzas de seguridad encontraron 45 jaulas con animales vivos y 80 ejemplares muertos conservados en hielo

Video | La policía de Vietnam salva de ser comidos a más de 400 gatos: miles acaban “en un matadero o en un restaurante para ser matados y consumidos” cada mes

La Ley ELA avanza de forma desigual: 10 comunidades aún no reparten las ayudas y 12 aplican copagos

La organización ConELA pide una aplicación de la ley sin desigualdades y sin copagos en toda España

La Ley ELA avanza de forma desigual: 10 comunidades aún no reparten las ayudas y 12 aplican copagos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Calama imputa a las hijas de Zapatero y a su secretaria

El juez Calama imputa a las hijas de Zapatero y a su secretaria

Una mujer colombiana consigue la nacionalidad española por ascendencia sefardí a pesar de las dudas sobre sus documentos: no se pueden exigir pruebas imposibles de conseguir

La visita del rey de Arabia Saudí a Zapatero en 2007 tras el regalo de las joyas: la entrada española en Oriente Medio y su primer país de Occidente

Buques de Alemania y Reino Unido se dirigen hacia el Mar Rojo para proteger la libre navegación tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Una madre pide la custodia exclusiva de sus hijas y el uso de la vivienda familiar y la Justicia lo rechaza: el tribunal prioriza la estabilidad de las menores

ECONOMÍA

El Banco de España cifra en 750.000 las viviendas que faltan en España, el 3,7% del total de hogares

El Banco de España cifra en 750.000 las viviendas que faltan en España, el 3,7% del total de hogares

Los españoles no renuncian al verano, pero reparan más en el presupuesto: dos de tres eligen España y la mitad se plantea financiar el viaje a plazos

No solo sol y playa: España vende cada vez más servicios y el superávit no turístico crece un 34%

La villa en Gijón frente al mar que se vende por 2,3 millones de euros: pista de tenis privada, zona de barbacoa y un pasadizo subterráneo

La UE tramita nuevas ayudas para agricultores por la subida de los fertilizantes: en qué consisten y cuándo se aplicarán

DEPORTES

Suiza - Bosnia en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo B y última hora del partido

Suiza - Bosnia en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo B y última hora del partido

El difícil desafío de Suiza de romper una sequía de más de 70 años y avanzar más allá de octavos en el Mundial

Inglaterra-Croacia, en vídeo: los goles de Kane, Bellingham y Rashford sellan el triunfo inglés

Panamá cae en el debut del Mundial 2026 ante Ghana con un gol en el descuento: las mejores jugadas y el gol de Yirenkyi, en vídeo

Cuándo juega Inglaterra el próximo partido en el Mundial 2026: contra qué selección, a qué hora y dónde verlo