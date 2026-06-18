Científicos del CNIO investigan una inmunoterapia pionera que genera ‘células puñal’ contra el mieloma múltiple

Células STAb-T específicas de BCMA (rojas) reconocen y atacan a las de mieloma (azul). /Anaïs Jiménez-Reinoso (Unidad Inmunoterapia del Cáncer H12O-CNIO) y Manuel Pérez e Isabel Peset (Unidad de Microscopía Confocal). CNIO.

La llegada de las células CAR-T al mundo de la investigación científica ha supuesto uno de los mayores avances logrados en los últimos años respecto al tratamiento del mieloma múltiple, el segundo cáncer hematológico más frecuente en la población adulta. Esta inmunoterapia consiste en extraer linfocitos T del propio paciente, modificarlos genéticamente en el laboratorio para que reconozcan las células tumorales y reintroducirlos después en el organismo para que las destruyan.

El mieloma múltiple se inicia en la médula ósea cuando las células plasmáticas (un tipo de glóbulo blanco) crecen de forma descontrolada y se convierten en cancerosas. Se denomina mieloma múltiple cuando existe más de un tumor de células plasmáticas o porque afecta a varias zonas del cuerpo.

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Este cáncer de sangre no tiene cura, pero en ciertos casos la enfermedad puede frenarse gracias a una serie de tratamientos, como la que incluye a las CAR-T. Sin embargo, el procedimiento sigue siendo complejo, lento y costoso, puesto que la fabricación de estas terapias requiere varias semanas y una infraestructura altamente especializada, lo que limita su disponibilidad para muchos pacientes.

Con el objetivo de superar estas barreras, un grupo de investigación del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) liderado por Luis Álvarez Vallina ha recibido financiación de la Deutsche José Carreras Leukämie Stiftung para desarrollar una estrategia que permita modificar los linfocitos T directamente dentro del organismo del paciente. Este enfoque podría reducir de forma significativa los costes de producción y acortar los tiempos de tratamiento, facilitando el acceso a un mayor número de personas.

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Unas células ‘puñal’ contra el cáncer

El proyecto, denominado LIVE-STAb, se basa en el uso de las denominadas ‘células puñal’ o STAb-T, una tecnología que puede considerarse una evolución de las terapias CAR-T. Al igual que estas, las células STAb-T están diseñadas para reconocer un antígeno específico presente únicamente en las células tumorales y dirigir contra ellas la respuesta inmunitaria.

Por otra parte, las STAb-T presentan ventajas adicionales. Entre ellas destaca su capacidad para reclutar otras células T del sistema inmunitario que no han sido modificadas genéticamente, incorporándolas al ataque contra el cáncer y amplificando así el efecto terapéutico.

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Muestra preparada, clasificada y conservada en el Biobanco del CNIO. (Laura M. Lombardía / CNIO)

Una estrategia pionera contra el cáncer

Según explica Álvarez Vallina, el equipo desarrollará “una estrategia pionera para generar células T STAb dirigidas contra el BCMA, un antígeno característico del mieloma múltiple, directamente en el interior del paciente, eliminando la necesidad de producir las células ex vivo”. El proyecto evaluará la viabilidad, eficacia y seguridad de esta aproximación innovadora.

El mieloma múltiple impacta de forma significativa en el día a día de quienes lo sufren, incluso en los periodos de remisión. Los pacientes llegan a tener una peor calidad de vida que quienes padecen otros cánceres hematológicos, pues se acumulan problemas físicos, emocionales y sociales. Los altos niveles de depresión, ansiedad, insomnio, el dolor óseo, el sistema inmunitario comprometido y la anemia recurrente son solo algunos de los síntomas derivados de la enfermedad.

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Sin embargo, la ambición de LIVE-STAb va más allá del mieloma múltiple. Sus responsables aspiran a establecer un nuevo paradigma en las terapias celulares modificadas genéticamente, haciendo que las inmunoterapias avanzadas sean más rápidas, accesibles y escalables para pacientes con distintos tipos de cáncer.