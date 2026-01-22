El PP pedirá la comparecencia de Sánchez en pleno en el Congreso tras accidentes de trenes

Madrid, 22 ene (EFECOM).- El PP pedirá la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados y solicitará, además, toda la documentación relativa a los expedientes de los contratos de obras en este tramo que "están vinculados" con personas involucradas en tramas de corrupción.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado en una rueda de prensa este jueves que hoy mismo se pondrá en contacto con los grupos parlamentarios para pedir la comparecencia de Sánchez, ya que para salir adelante la petición se requiere la mayoría absoluta en la Cámara, es decir, el apoyo de 176 diputados

"Sánchez es el presidente del Gobierno, que gestiona las vías férreas, donde se han producido dos accidentes con muchas muertes", y gestiona un Gobierno con ministros como José Luis Ábalos, con cargos, ha afirmado Muñoz.

Además, pedirá la comparecencia del ministro de Transporte, Óscar Puente, y del responsable de Adif.

Por otro lado, ha anunciado que su grupo solicitará "toda la documentación pertinente sobre los expedientes de contratos de obras en este tramo, que están vinculados a personas involucradas en tramas de corrupción que rodean al Ministerio de Fomento".

Además, su grupo registrará de forma inmediata 65 preguntas sobre "cuestiones técnicas" relativas a la situación de las infraestructuras ferroviarias en España y sobre las circunstancias concretas del accidente en Adamuz (Córdoba) y en Rodalies, en Cataluña.

También ha dicho que el PP pedirá una auditoria completa e independiente del estado ferroviario de la línea de alta velocidad, algo que ya viene en la ley, y reclamará además el cumplimiento inmediato del plan de choque y de resolución de incidencias en estas infraestructuras.

El ministro de Transportes anunció ayer que tenía previsto comparecer en el Congreso a la mayor brevedad posible. EFECOM