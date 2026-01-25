España

“No todos los perros disfrutan de jugar con otros perros”: un adiestrador canino explica los motivos

Forzar la socialización puede generar estrés y rechazo en tu mascota

Perro corriendo. (Freepik)
Perro corriendo. (Freepik)

Para tu perro, salir a pasear es uno de los mejores momentos del día. Andar, interactuar con el entorno y hacer sus necesidades es esencial para su salud mental, por lo que es importante dejar que tu mascota disfrute de este momento a su manera.

Uno de los mayores errores que cometemos es intentar forzar que tu perro se relacione con otros. Aunque lo habitual es que estos animales jueguen con otros, no siempre es así. Esto es algo que ha explicado un adiestrador canino en su cuenta de TikTok (@adiestramiento_n.humedas).

“¿Tu perro no juega con otros perros y piensas que tiene un problema? Pues tal vez simplemente es que él no quiere jugar”, explica durante los primeros segundos del vídeo.

Qué significa que tu perro no juegue con otros

Cada perro tiene su propia personalidad y forma de relacionarse con el mundo. Mientras algunos disfrutan corriendo y jugando con otros perros durante horas, otros prefieren pasar el rato explorando a su manera, olfateando el entorno o acompañando a su dueño. La socialización no siempre significa interactuar constantemente con otros animales, también implica aprender a manejar situaciones, respetar espacios ajenos y sentirse cómodo en compañía.

Para identificar si tu perro realmente quiere jugar, es clave prestar atención a su lenguaje corporal. Señales como tensión muscular, mirar hacia otro lado, evitar el contacto visual o mantenerse apartado indican que prefiere no interactuar en ese momento. Forzarlo a socializar puede generar estrés, inseguridad y un rechazo mayor hacia futuras interacciones.

Estas son las razas de perros más comunes en España

Por qué algunos perros no disfrutan del juego con otros

No todos los perros perciben la socialización de la misma manera, y comprender sus preferencias es clave para su bienestar. Algunos animales son naturalmente más independientes y disfrutan de la compañía humana más que de la de otros perros, mientras que otros pueden haber tenido experiencias negativas previas que los hacen cautelosos.

Por ejemplo, un encuentro brusco con un perro más grande o agresivo puede dejar una huella duradera y hacer que tu mascota evite el juego con desconocidos. Por otra parte, la genética también influye.

Hay ciertas razas que tienden a ser más reservadas o territoriales, lo que no significa que tengan problemas de sociabilidad, sino que requieren más tiempo y estímulo gradual para sentirse cómodas en entornos con otros perros.

La edad y la etapa de desarrollo también son factores importantes; los cachorros suelen ser más abiertos al juego, mientras que los perros mayores pueden preferir paseos tranquilos y rutinas conocidas.

El entorno juega un papel fundamental: espacios ruidosos, concurridos o con perros hiperactivos pueden resultar intimidantes para los más sensibles. Por ello, ofrecer alternativas de socialización seguras y controladas, como paseos con perros conocidos o actividades con pocos estímulos, permite que la mascota elija cuándo y cómo interactuar, fomentando la confianza sin presión.

En definitiva, respetar los tiempos y señales de tu perro no solo evita estrés innecesario, sino que fortalece el vínculo entre dueño y mascota, garantizando que los paseos sigan siendo una experiencia positiva.

