España

La borrasca Ingrid obliga a restringir el tráfico por el estado de las carreteras: la patronal de supermercados alerta de desabastecimiento de alimentos

Nueve comunidades autónomas se encuentran este viernes en alerta por las nevadas, que se producirán en cotas bajas en amplias zonas del país

La nieve cubre la carretera
La nieve cubre la carretera en Vega de Espinareda en Ponferrada, León, este viernes. (Ana F Barredo/EFE)

La borrasca Ingrid ya ha dejado efectos en varios puntos del país. Además de la caída de árboles, varias carreteras han comenzado a verse afectadas por la acumulación de nieve. Ante esta situación, la Dirección General de Tráfico (DGT) informó ayer de que en determinados tramos de carreteras de la meseta norte se restringiría este viernes la circulación de vehículos de mercancías (cargados o no) de más de 7.500 kilogramos.

Esta medida, que busca garantizar las condiciones de seguridad y la circulación de los vehículos de emergencia, ha provocado que centenares de camiones y vehículos de gran tonelaje se encuentren actualmente embolsados en áreas de servicio. En estos momentos, 65 vías se encuentran afectadas por el temporal de hielo y nieve, cinco de las cuales son principales.

En la provincia de Zamora, por ejemplo, desde las 6.15 horas de este viernes, aproximadamente 600 camiones sin posibilidad de circular hacia Galicia a través de la Autovía de las Rías Baixas A-52, permanecen embolsados en áreas de servicio de Quintanilla de Urz, la Puebla de Sanabria y el área de Mombuey. Esta situación se produce tras las restricciones entre los kilómetros 30 y 111, hasta el límite con la provincia de Ourense.

Problemas de desabastecimientos

Desde el sector logístico, ya se han producido críticas a la medida de la DGT. La patronal de supermercados Asedas ha definido la medida como “desproporcionada” y precipitada", puesto que este paro preventivo habría generado un “grandísimo” problema para el transporte de alimentos y productos esenciales.

Imagen de archivo de camiones
Imagen de archivo de camiones atrapados por la nieve en Minglanilla (Cuenca). (David Puig/Europa Press)

Así, la imposibilidad de circulación de estos vehículos ya habría empezado a provocar desabastecimientos en los supermercados. “Esta medida establece un preocupante precedente en la garantía del servicio esencial de abastecimiento de alimentación y otros productos esenciales”, ha asegurado la patronal a través de un comunicado.

En este sentido, ha señalado que la prioridad es que las vías se mantengan limpias para priorizarse la circulación segura de los camiones con productos de primera necesidad.

Avisos por nevadas en varios puntos del país

Además de un significativo temporal marítimo y fuertes vientos, la borrasca Ingrid ha traído a España nevadas en cotas bajas, lo que ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar avisos por acumulaciones en decenas de provincias.

En nivel amarillo se encuentran este viernes Granada, Jaén, Huesca, Teruel, Asturias, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Cáceres, la Comunidad de Madrid, Ávila, Burgos, Palencia, Valladolid, A Coruña y La Rioja. En nivel naranja, León, Salamanca, Segovia, Soria, Zamora, Lugo, Ourense y Pontevedra.

Nieve abundante en la A-23 entre Sabiñánigo y Jaca este domingo.

Solo en Galicia, el número de incidencias es ya de más de 260 desde la pasada medianoche por el mal tiempo. Se han contabilizado 17 incidencias por nieve y siete por hielo en las vías y en las últimas horas se recibieron varios avisos de particulares por vehículos detenidos debido a la nieve o al hielo en vías, especialmente en Ourense. Además, se ha registrado la caída de árboles en las carreteras, así como otros objetos.

Los ríos Umia (Cuntis), Río Grande (Vimianzo) y Lérez (Pontevedra) están en seguimiento por posibles subidas de caudal y continúa activo el Plan Especial ante el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal).

*Con información de EFE

