La reacción de Julio Iglesias al enterarse de que la Fiscalía española ha archivado su denuncia: “Está feliz y capitaneando su propia defensa”

El cantante está “pletórico”, aunque ahora tiene el foco puesto en “el daño reputacional”

Julio Iglesias, en imagen de
Julio Iglesias, en imagen de archivo (REUTERS/Brian Snyder)

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha archivado la denuncia interpuesta contra Julio Iglesias por presuntos delitos de agresión sexual y trata, tras la investigación desarrollada y hecha pública por elDiario.es durante los últimos tres años. El motivo principal es la falta de jurisdicción de la Justicia española sobre los hechos denunciados, ya que estos tuvieron lugar en República Dominicana y las Bahamas. El cantante ya ha reaccionado a la noticia.

“Una única palabra me dicen de la reacción de Julio Iglesias: ‘Feliz’”, ha asegurado la periodista Beatriz Cortázar en Y ahora Sonsoles después de hablar con su entorno. Por su parte, Cortázar también ha querido desmentir la noticia de que el artista estuviese teniendo problemas de salud: “Todo lo contrario, está tranquilo y está capitaneando su propia defensa en todos los ámbitos, judicial y mediático”.

Por otro lado, desde El tiempo justo en Telecinco también han cogido las primeras reacciones del entorno del cantante. “Estaba confiado de que esto iba a pasar”, ha comentado Leticia Requejo, que explica que el abogado del cantante José Antonio Choclán, le ha hecho llegar la noticia de manera personal.

El artista actuaba en un Camp Nou abarrotado cuando pidió a los 80.000 espectadores que no creyeran lo que se decía de él. Hoy, el artista es denunciado por agresiones sexuales.

El daño reputacional a Julio Iglesias

La colaboradora del espacio de Joaquín Prat eleva el nivel de felicidad de Iglesias: “Está pletórico”. Sin embargo, no todo ha sido felicidad ante la actualización del caso: “Hay algo que le perturba tanto a él como a la gente que le quiere, el daño reputacional y de imagen, ¿quién se lo paga?“. “Recibimos la noticia con satisfacción, no puede ser de otra manera”, recoge Requejo las palabras de Choclán.

Según la Fiscalía, Iglesias no reside ni mantiene su centro de vida ni de intereses en España, a pesar de ser propietario de inmuebles en territorio nacional. Además, Julio Iglesias figura actualmente fuera del entorno personal habitual en España.

Julio Iglesias, en imagen de
Julio Iglesias, en imagen de archivo (Europa Press)

La decisión de la Fiscalía española

La decisión de archivar la investigación ha coincidido con la solicitud formal realizada por la defensa del cantante, en manos de José Antonio Choclán, quien este lunes ha reclamado ante la Fiscalía ser tenido por personado en las diligencias y ha pedido que se archivase el caso, alegando falta de jurisdicción española para conocer del asunto.

El Ministerio Público ha confirmado finalmente este planteamiento, pese a que la investigación preliminar ya se había iniciado a comienzos de mes por parte de la propia Fiscalía, poco antes de que elDiario.es hiciera pública su investigación, el pasado 12 de enero. En la denuncia figuraban además delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales recogidos en el Código Penal vigente en 2021, junto al de trata.

La reacción de las presuntas víctimas

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han asegurado que esta resolución es firme y no permite recurso, por lo que las denunciantes solo disponen de la opción de trasladar, si así lo desean, sus quejas ante los órganos judiciales de los países donde se produjeron los hechos. Se añade que, aunque el delito de trata es considerado internacional, únicamente puede ser perseguido en España cuando las víctimas tengan nacionalidad española o residan legalmente en el país, condición que no cumplen las dos denunciantes, dado que ambas son extranjeras.

Julio Iglesias en uno de
Julio Iglesias en uno de sus conciertos (Europa Press)

Por su parte, las abogadas de las presuntas víctimas desde Women’s Link y Amnistía Internacional señalan la decisión de la Fiscalía española de “lamentable”. Señalan que la Justicia española “pierde la oportunidad de investigar los hechos y considerar toda la evidencia que Rebeca y Laura incluyeron en su denuncia”. Eso sí, subrayan que no se van a rendir.

