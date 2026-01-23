España

Julio Iglesias desmiente que su salud haya empeorado tras las acusaciones de agresión sexual y asegura que se encuentra “perfectamente”

El cantante ha negado que su mujer, Miranda Rijnsburger, haya viajado a verle porque estuviese experimentando problemas de salud

Julio Iglesias desmiente su salud
Julio Iglesias desmiente su salud haya empeorado tras las acusaciones de agresión sexual (Europa Press)

En las últimas horas, ha corrido la voz acerca de un supuesto deterioro en la salud de Julio Iglesias, así como un notable empeoramiento de su estado anímico a raíz de las recientes resoluciones adoptadas por la Audiencia Nacional respecto a la denuncia presentada por dos de sus exempleadas en Punta Cana por presunto acoso sexual, entre otros delitos. Sin embargo, la Fiscalía española ha archivado su caso.

Según estas publicaciones, la negativa del tribunal a archivar la denuncia y su decisión de no autorizar el acceso al contenido de la demanda han sumido al artista en un episodio de estrés y tensión, hasta el punto de movilizar con urgencia a su esposa, Miranda Rijnsburger, desde Miami. El propio Iglesias ha calificado la resolución judicial de “insólita”. En este contexto, el entorno más próximo al cantante habría alertado a Miranda sobre la gravedad de la situación, instándola a desplazarse sin demora para acompañar a su marido.

No obstante, la revista ¡Hola! ha podido contactar con Julio Iglesias para verificar su estado actual. El cantante ha desmentido de forma categórica los rumores sobre un posible empeoramiento de su salud física o mental. Según ha trasladado el propio artista al citado medio, se encuentra “perfectamente” y en un estado de ánimo tranquilo.

El artista actuaba en un Camp Nou abarrotado cuando pidió a los 80.000 espectadores que no creyeran lo que se decía de él. Hoy, el artista es denunciado por agresiones sexuales.

El papel de Miranda Rijnsburger

Miranda, por su parte, continúa a su lado desde Miami, donde reside para permanecer cerca de sus hijos por indicación expresa del cantante, y afirma encontrarse también “tranquila” y brindándole su apoyo incondicional. Tan solo unos días antes, Miranda Rijnsburger había hecho pública una declaración de respaldo a su marido mediante un mensaje en redes sociales en el que afirmaba: “A tu lado siempre”. Iglesias, tras desactivar los comentarios de la publicación, respondió al gesto de su esposa con un corazón rojo.

El artista de 82 años se encuentra inmerso en uno de los episodios personales y emocionales más delicados de su trayectoria reciente debido al impacto de la polémica judicial que afronta. La decisión de Miranda Rijnsburger de volar de urgencia a Punta Cana se ha atribuido a la alarma generada entre los empleados de la residencia familiar, quienes han definido la situación como “muy, muy delicada”.

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger
Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger en una imagen de redes sociales (Instagram / @julioiglesias)

El viaje de la mujer de Julio Iglesias

Esta percepción de gravedad ha sido recogida por diversos espacios televisivos, como Espejo Público, donde se ha detallado que el ánimo del artista habría experimentado un notable deterioro coincidiendo con dos decisiones relevantes de la Audiencia Nacional: denegarle la personación en las diligencias preprocesales y rechazar la petición de archivo de la denuncia por parte de Iglesias en relación a los supuestos hechos ocurridos en 2021 y denunciados por una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta.

Según ha explicado Gema López en el espacio de Antena 3, su mujer “ha decidido reunirse con Julio porque el personal que está junto a él le ha comunicado que la situación es muy delicada”, incidiendo asimismo en que sí mantienen una buena relación, que une a la pareja tras más de 30 años juntos. Rijinsburger, según recoge López y ¡Hola!, sí ha brindado siempre su apoyo al cantante, especialmente en los momentos más difíciles.

