ADIF, con 13.429 empleados, tiene que contratar a una empresa privada para sacar los visados del personal que va a Arabia Saudí a trabajar en el AVE

Pasajeros de la línea de AVE que une Medina y La Meca

ADIF, el gestor estatal de infraestructuras ferroviarias, tiene 13.429 empleados. Paga en nóminas unos 752 millones de euros. A pesar de esta potente estructura, necesita contratar a una empresa privada para que le ayude a expedir los visados que necesitan los trabajadores que van a Arabia Saudí a trabajar en la línea de alta velocidad para la Saudi Arabia Railways (SAR), empresa estatal de ese país. ADIF acaba de licitar un contrato por 48.726 euros para “un servicio de tramitación de visados”. Y eso que la propia web del Ministerio de Asuntos Exteriores explica que estos visados se pueden obtener sin mucha dificultad en la embajada saudí en España.

ADIF lleva encargando este servicio a empresas privadas desde septiembre de 2019. Ya ha adjudicado tres contratos (en septiembre de 2019, en junio de 2021 y en octubre de 2023) por un importe que suma 105.498 euros. Ahora, el 15 de enero de 2026, el gestor público ha licitado un nuevo contrato por 60.405 euros para que los trabajadores que enviará a Arabia puedan viajar con su pertinente visado. ADIF forma parte del consorcio español adjudicatario del contrato de diseño, construcción, operación, mantenimiento y explotación de esta línea ferroviaria de Alta Velocidad, llamada ‘Haramain High Speed Railway’ (HHR), que une las ciudades de Medina y La Meca.

Un contrato que se acaba de prorrogar hasta 2038. Esta línea transporta unos siete millones de pasajeros al año. “Para poder realizar los trabajos encomendados a ADIF, su personal necesita viajar con frecuencia a Arabia Saudí, en algunos casos, y en otros residir permanentemente en calidad de expatriados. Para ello es necesario la realización de unos trámites específicos pasa conseguir los visados pertinentes, ya que sin ellos es imposible visitar o residir en el país”, señala la memoria justificativa del contrato. “El objeto del presente contrato es la realización de los trámites consulares necesarios para que el personal de ADIF pueda desplazarse a Arabia tanto como turista como en calidad de expatriado”.

El tren de alta velocidad que recorre la línea de Arabia Saudí

Arabia Saudí expide visados de negocios y trabajo, de visita para familiares cercanos, y para tránsito y visitas religiosas para musulmanes. Todos los visados deben obtenerse antes de la llegada (no se expiden en aeropuertos, puertos o fronteras terrestres), requieren un sponsor y el proceso para su obtención puede durar varias semanas, por lo que se recomienda realizar la solicitud con suficiente antelación. El Ministerio de Asunto Exteriores deja claro que solo se pueden solicitar en las embajadas o consulados de Arabia Saudí en cada país. “Se recuerda que las autoridades saudíes son muy estrictas en materia de visados, por lo que se aconseja a toda persona que desee viajar a Arabia Saudí que compruebe con anterioridad a su viaje que posee un visado válido para todo el período de su estancia”, recalcan desde Exteriores.

Seguro médico

ADIF quiere que la empresa contratada entregue los visados a sus trabajadores, los presente también en la Cámara de Comercio, y active la carta de invitación y el seguro médico en el Ministerio de Asuntos Exteriores saudí. Los visados también incluyen a las familias del personal expatriado. El visado de ‘Iqama’ es el documento previo imprescindible para conseguir el permiso de residencia en el país, requiere la traducción y legalización de documentos —como la titulación académica, el certificado de antecedentes penales, el certificado médico— y, además, para las familias, el libro de familia, el certificado de matrimonio y el de nacimiento. Los familiares no necesitan el visado ‘Iqama’, pues no van a residir en Arabia y solo pueden visitar el país un máximo de 90 días.

Por otro lado, y para poder tramitar los visados correspondientes, “en ocasiones se hace necesaria la traducción jurada y la legalización de los siguientes tipos de documentos: certificado de nacimiento, certificado de matrimonio y libro de familia, títulos académicos, certificado de antecedentes penales, y otros documentos expedidos por juzgados, médicos, cámaras de comercio, entidades bancarias...”, señala ADIF, que asegura que no tiene recursos para realizar todo este trabajo administrativo. “La Dirección del Proyecto y Gestión Técnica no dispone de recursos propios para la realización de esta actividad ni se plantea a futuro su internalización. Con la presente contratación de servicios externos no se persigue hacer frente a necesidades permanentes de personal relacionadas con el ejercicio de las competencias atribuidas a ADIF”, afirma el gestor público.

¿Cuánto personal piensa trasladar ADIF en 2026 y 2027? Unas 60 personas. La plantilla de ADIF, según la última memoria de 2024, está compuesta por 13.429 personas, de las que 2.127 son personal de estructura, 2.542 son mandos intermedios y 8.760 son personal operativo.

El tren de Arabia Saudí fue uno de los grandes proyectos que lograron el Gobierno y el empresariado español en el ámbito ferroviario. El plan consistió en unir las ciudades saudíes de La Meca y Medina a través de trenes de alta velocidad en menos de dos horas y media (la mitad de tiempo que en carretera). Un proyecto que comenzó a funcionar a finales de 2018 y en el que participaron múltiples empresas, aparte de ADIF, como Renfe, Talgo, Ineco, OHL e Indra. Precisamente el ministro de Transportes, Óscar Puente, tuvo que suspender esta semana un viaje oficial que tenía previsto a Arabia Saudí para hablar de este proyecto y de otros tras el grave accidente ocurrido en Adamuz, en la línea que une Madrid y Sevilla.